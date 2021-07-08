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Кузнецова предложила увеличить размер пособия по уходу за ребенком

Кузнецова предложила увеличить размер пособия по уходу за ребенком - РИА Новости, 08.07.2021

Кузнецова предложила увеличить размер пособия по уходу за ребенком

Увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты и продление срока его выплат с полутора до трех лет – одна из важнейших задач, заявила... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T12:43

2021-07-08T12:43

2021-07-08T12:43

россия

анна кузнецова

единая россия

общество

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты и продление срока его выплат с полутора до трех лет – одна из важнейших задач, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова."Увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40% до 100%, до средней заработной платы, считаю, что это важная задача. И увеличение этого периода до трех лет", - сказала Кузнецова на стратегической сессии по предложениям по поддержке материнства и детства в народную программу "Единой России".

https://ria.ru/20210707/mintrud-1740305850.html

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2021

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россия, анна кузнецова, единая россия, общество