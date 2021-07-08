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Кузнецова предложила увеличить размер пособия по уходу за ребенком
Кузнецова предложила увеличить размер пособия по уходу за ребенком - РИА Новости, 08.07.2021
Кузнецова предложила увеличить размер пособия по уходу за ребенком
Увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты и продление срока его выплат с полутора до трех лет – одна из важнейших задач, заявила... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:43
2021-07-08T12:43
россия
анна кузнецова
единая россия
общество
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты и продление срока его выплат с полутора до трех лет – одна из важнейших задач, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова."Увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40% до 100%, до средней заработной платы, считаю, что это важная задача. И увеличение этого периода до трех лет", - сказала Кузнецова на стратегической сессии по предложениям по поддержке материнства и детства в народную программу "Единой России".
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россия, анна кузнецова, единая россия, общество
Кузнецова предложила увеличить размер пособия по уходу за ребенком
12:43 08.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

Кузнецова предложила увеличить размер пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты и продление срока его выплат с полутора до трех лет – одна из важнейших задач, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40% до 100%, до средней заработной платы, считаю, что это важная задача. И увеличение этого периода до трех лет", - сказала Кузнецова на стратегической сессии по предложениям по поддержке материнства и детства в народную программу "Единой России".
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РоссияАнна КузнецоваЕдиная РоссияОбщество
 
 
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