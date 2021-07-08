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"Я не бомж, есть квартира и дача": зачем москвичи копаются в мусорках

"Я не бомж, есть квартира и дача": зачем москвичи копаются в мусорках - РИА Новости, 08.07.2021

"Я не бомж, есть квартира и дача": зачем москвичи копаются в мусорках

Среди благополучных с виду жителей больших городов есть те, кто в буквальном смысле кормится отбросами. Из мусорных баков — не только еда, но и домашняя мебель, РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T08:00

2021-07-08T08:00

2021-07-08T07:59

бытовой мусор

жизнь

москва

работа

еда

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мусор

общество

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Мария Семенова. Среди благополучных с виду жителей больших городов есть те, кто в буквальном смысле кормится отбросами. Из мусорных баков — не только еда, но и домашняя мебель, техника, электроника. Одни борются против избыточного потребления, другие — за жизнь. Корреспондент РИА Новости пообщалась с людьми, которые ходят на помойку как на работу.Основной доходМосквичу Андрею 46 лет. У него квартира, дача и несколько профессий: газоэлектросварщик, помощник машиниста электропоезда, слесарь по ремонту подвижного состава. Без работы остался в 2012-м. На интервью соглашается нехотя и несколько раз настойчиво просит: "Вы расскажите, почему многие начинают этим заниматься! Это ведь касается каждого".Некоторое время Андрей мнется, подбирая слова, потом начинает свою историю. Рассказ то и дело прерывают приступы кашля — издержки профессии.Периодически он перебивается мелкими подрядами, но основной источник дохода — металлолом с окрестных помоек. За один вечер, если повезет, можно набрать "товара" на три-четыре тысячи рублей. Впрочем, промышляет в основном на даче: "Благодаря таджикам в Москве мало что остается, все обметают подчистую. Если выносят холодильник или чайник — и часа не простоит".Андрей, как правило, забирает вещи, которые можно отмыть и выставить на продажу: кофеварки, радиоприемники, комплекты постельного белья, детские игрушки. Здесь же, в городском мусоре, находит еду. Покупает только соль, сахар, масло и уксус — у этих продуктов длительный срок хранения, на помойках за магазинами их не бывает."Я не гурман"Новый стиль жизни от прежних друзей Андрей не скрывает. Говорит, знакомые с удовольствием едят то, что он готовит из "помоечных" продуктов, забирают отремонтированные вещи и технику. "Сами нырнуть в бак брезгуют, а воспользоваться этим — с удовольствием".Признается: когда смотрел со стороны, как другие роются в мусоре, было внутреннее сопротивление. Как только залез сам в контейнер — брезгливость пропала. Увидел такие продукты, которые не позволял себе, даже когда работал: "жаба душила". Попадались и икра, и тунец стоимостью тысячу рублей за полкило.Мясо Андрей берет только то, что в упаковках. Не отказывается и от продуктов, которые уже начали портиться. "Сначала понюхать, посмотреть надо. Гниль и плесень на сыре или огурцах можно срезать. Вообще, не рекомендуют, но я за все годы ни разу не отравился. А вот торты с плесенью есть не стоит", — объясняет он.На помойку бывший сварщик ходит регулярно, как другие в магазин — раз или два в неделю. Дома обрабатывает пищу: замораживает или консервирует. Говорит, банок с овощами хватит на два года вперед.Спрашиваю, бывает ли, что хочется какой-то конкретной еды, а она, как назло, не попадается. Андрей отмахивается: "Знаете поговорку "хочется — перехочется"? Я не гурман. Из фруктов яблоки есть — уже хорошо. Яблок нет — огурцы будут".Высокая конкуренцияТакие, как Андрей, находят единомышленников в группах так называемых фриганов. Фриганы борются с избыточным потреблением — спасают от утилизации еду и вещи, которые еще можно использовать. Явление не новое, зародилось в конце прошлого века. Впрочем, большинство российских фриганов на поверку просто небогатые люди, которые ищут способ сэкономить, — идеология здесь не на первом и даже не на втором месте. Другой москвич, Виталий — кладовщик. Зарплата у него небольшая, но для нормального питания достаточно. Однако раз в месяц он обязательно отправляется на помойку, что за ближайшим сетевым магазином."Там каждый день вывозят тележки. Не надо копаться в баках — забираешь что хочешь". Он предпочитает молочные продукты, хлеб, овощи и фрукты. Мясо попадается редко, зато очень много готовых обедов.Того, что удается взять, Виталию обычно хватает дня на три. Встречаются и позиции с истекающим сроком годности, и "добротная просрочка". Раньше пробовал собирать цветмет, но бросил — слишком много охотников.На большую конкуренцию жалуется и Андрей. Говорит, раньше в его районе было десять доступных точек — сейчас всего одна. Закрывают из-за обращений недовольных жителей. Теперь на помойку приходят по 12 человек: дворники, фриганы и пенсионерки из соседних дворов."Постоянно воюем с дворниками-таджиками. Они внаглую сажают человека в контейнер, и ничего ты оттуда уже не возьмешь, даже не приблизишься. Хотят побольше загрести — на всю диаспору. Когда приходишь вдвоем, один сразу к баку, начинает бросать продукты, второй сзади ловит и собирает. А если без напарника, пока будешь в сумки укладывать, там уже ничего не останется"."Лучше работы"Андрей и Виталий пока не готовы расстаться с другими источниками дохода, а вот Владислав Чернуцкий из Новороссийска подумывает о том, чтобы полностью перейти на "помоечное" содержание. Продукты его не интересуют — еду он покупает. Каждый вечер Владислав отправляется "на охоту". Забирает все, что в теории можно продать: электронику, украшения, предметы декора. Днем Владислав занимается сборкой москитных сеток для пластиковых окон — платят по 100 рублей за одно изделие. За два часа так можно заработать тысячу рублей. Почти весь день он проводит в гараже: наверху собирает сетки, а внизу, в подвале, сортирует находки с помоек. Попадаются неожиданные вещи."Кольцо и серебряные цепочки обнаружил в пакете с детскими игрушками — вышло на тысячу рублей. Недавно продал игровую приставку за три с половиной. Джойстики были повреждены, будто кто-то отверткой бил. На следующий день в соседнем дворе подобрал коробку от такой же модели. Добавил два собственных шнура и выложил объявление. Находил камеру GoPrо, с коробкой даже. Жене отдал шесть пакетов женской одежды — все в хорошем состоянии, словно и не носили", — рассказывает Чернуцкий.Но в основном, конечно, привлекает металл. Владислав объясняет, что цена на медь выросла: раньше за килограмм давали 100-150 рублей, сейчас — почти 800.Подорожала и макулатура: стоила пять рублей за килограмм, теперь — 15. "Смотрел, как собирают картон, думал — зачем ради пятерки, невыгодно: за целую машину всего 500 рублей. Сейчас уже полторы тысячи. А я знаю, где картонки кучами лежат по 30-50 килограммов", — говорит фриган.Как правило, ходит он только на помойки вблизи дома — автомобиля пока нет, все найденное носит в руках. Как только получит права, расширит "зону ответственности" и будет вести поиски с утра и до вечера. По его мнению, это лучше любой работы.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бытовой мусор, жизнь, москва, работа, еда, продукты, мусор, общество