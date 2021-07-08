"Я не бомж, есть квартира и дача": зачем москвичи копаются в мусорках
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Мария Семенова. Среди благополучных с виду жителей больших городов есть те, кто в буквальном смысле кормится отбросами. Из мусорных баков — не только еда, но и домашняя мебель, техника, электроника. Одни борются против избыточного потребления, другие — за жизнь. Корреспондент РИА Новости пообщалась с людьми, которые ходят на помойку как на работу.
Основной доход
Москвичу Андрею 46 лет. У него квартира, дача и несколько профессий: газоэлектросварщик, помощник машиниста электропоезда, слесарь по ремонту подвижного состава. Без работы остался в 2012-м. На интервью соглашается нехотя и несколько раз настойчиво просит: "Вы расскажите, почему многие начинают этим заниматься! Это ведь касается каждого".
Некоторое время Андрей мнется, подбирая слова, потом начинает свою историю. Рассказ то и дело прерывают приступы кашля — издержки профессии.
"Меня уволили. Девятнадцать лет был сварщиком, испортил здоровье — вышвырнули, как паршивого пса. Назначили сторожем, потом вообще сократили. У меня утрата трудоспособности только на тридцать процентов, но работать не могу ни по одной из трех специальностей: пыль и грязь противопоказаны. Внешне выгляжу нормально, однако на медосмотре везде бракуют, потому что легкие никуда не годятся", — говорит Андрей.
Периодически он перебивается мелкими подрядами, но основной источник дохода — металлолом с окрестных помоек. За один вечер, если повезет, можно набрать "товара" на три-четыре тысячи рублей. Впрочем, промышляет в основном на даче: "Благодаря таджикам в Москве мало что остается, все обметают подчистую. Если выносят холодильник или чайник — и часа не простоит".
© Фото из личного архива Владислава ЧернуцкогоМеталл на помойке
© Фото из личного архива Владислава Чернуцкого
Металл на помойке
Андрей, как правило, забирает вещи, которые можно отмыть и выставить на продажу: кофеварки, радиоприемники, комплекты постельного белья, детские игрушки. Здесь же, в городском мусоре, находит еду. Покупает только соль, сахар, масло и уксус — у этих продуктов длительный срок хранения, на помойках за магазинами их не бывает.
"Я не гурман"
Новый стиль жизни от прежних друзей Андрей не скрывает. Говорит, знакомые с удовольствием едят то, что он готовит из "помоечных" продуктов, забирают отремонтированные вещи и технику. "Сами нырнуть в бак брезгуют, а воспользоваться этим — с удовольствием".
Признается: когда смотрел со стороны, как другие роются в мусоре, было внутреннее сопротивление. Как только залез сам в контейнер — брезгливость пропала. Увидел такие продукты, которые не позволял себе, даже когда работал: "жаба душила". Попадались и икра, и тунец стоимостью тысячу рублей за полкило.
© Фото из личного архива Владислава ЧернуцкогоПакеты с находками
© Фото из личного архива Владислава Чернуцкого
Пакеты с находками
Мясо Андрей берет только то, что в упаковках. Не отказывается и от продуктов, которые уже начали портиться. "Сначала понюхать, посмотреть надо. Гниль и плесень на сыре или огурцах можно срезать. Вообще, не рекомендуют, но я за все годы ни разу не отравился. А вот торты с плесенью есть не стоит", — объясняет он.
На помойку бывший сварщик ходит регулярно, как другие в магазин — раз или два в неделю. Дома обрабатывает пищу: замораживает или консервирует. Говорит, банок с овощами хватит на два года вперед.
Спрашиваю, бывает ли, что хочется какой-то конкретной еды, а она, как назло, не попадается. Андрей отмахивается: "Знаете поговорку "хочется — перехочется"? Я не гурман. Из фруктов яблоки есть — уже хорошо. Яблок нет — огурцы будут".
Высокая конкуренция
Такие, как Андрей, находят единомышленников в группах так называемых фриганов. Фриганы борются с избыточным потреблением — спасают от утилизации еду и вещи, которые еще можно использовать. Явление не новое, зародилось в конце прошлого века. Впрочем, большинство российских фриганов на поверку просто небогатые люди, которые ищут способ сэкономить, — идеология здесь не на первом и даже не на втором месте.
© Фото из личного архива Владислава ЧернуцкогоКоробка с техникой, найденной на помойке
© Фото из личного архива Владислава Чернуцкого
Коробка с техникой, найденной на помойке
Другой москвич, Виталий — кладовщик. Зарплата у него небольшая, но для нормального питания достаточно. Однако раз в месяц он обязательно отправляется на помойку, что за ближайшим сетевым магазином.
"Там каждый день вывозят тележки. Не надо копаться в баках — забираешь что хочешь". Он предпочитает молочные продукты, хлеб, овощи и фрукты. Мясо попадается редко, зато очень много готовых обедов.
Того, что удается взять, Виталию обычно хватает дня на три. Встречаются и позиции с истекающим сроком годности, и "добротная просрочка". Раньше пробовал собирать цветмет, но бросил — слишком много охотников.
"Школьниками медь и алюминий центнерами собирали. А сейчас цветмет на свалках полностью таджики и узбеки захватили. На помойках новостроек, после сдачи ЖК в эксплуатацию, искал окна и двери — но мне не понравилось. Хотя было много целых стройматериалов", — рассказывает он.
На большую конкуренцию жалуется и Андрей. Говорит, раньше в его районе было десять доступных точек — сейчас всего одна. Закрывают из-за обращений недовольных жителей. Теперь на помойку приходят по 12 человек: дворники, фриганы и пенсионерки из соседних дворов.
"Постоянно воюем с дворниками-таджиками. Они внаглую сажают человека в контейнер, и ничего ты оттуда уже не возьмешь, даже не приблизишься. Хотят побольше загрести — на всю диаспору. Когда приходишь вдвоем, один сразу к баку, начинает бросать продукты, второй сзади ловит и собирает. А если без напарника, пока будешь в сумки укладывать, там уже ничего не останется".
"Лучше работы"
Андрей и Виталий пока не готовы расстаться с другими источниками дохода, а вот Владислав Чернуцкий из Новороссийска подумывает о том, чтобы полностью перейти на "помоечное" содержание. Продукты его не интересуют — еду он покупает. Каждый вечер Владислав отправляется "на охоту". Забирает все, что в теории можно продать: электронику, украшения, предметы декора.
Днем Владислав занимается сборкой москитных сеток для пластиковых окон — платят по 100 рублей за одно изделие. За два часа так можно заработать тысячу рублей. Почти весь день он проводит в гараже: наверху собирает сетки, а внизу, в подвале, сортирует находки с помоек. Попадаются неожиданные вещи.
© Фото из личного архива Владислава ЧернуцкогоНаходки Владислава
© Фото из личного архива Владислава Чернуцкого
Находки Владислава
"Кольцо и серебряные цепочки обнаружил в пакете с детскими игрушками — вышло на тысячу рублей. Недавно продал игровую приставку за три с половиной. Джойстики были повреждены, будто кто-то отверткой бил. На следующий день в соседнем дворе подобрал коробку от такой же модели. Добавил два собственных шнура и выложил объявление. Находил камеру GoPrо, с коробкой даже. Жене отдал шесть пакетов женской одежды — все в хорошем состоянии, словно и не носили", — рассказывает Чернуцкий.
Но в основном, конечно, привлекает металл. Владислав объясняет, что цена на медь выросла: раньше за килограмм давали 100-150 рублей, сейчас — почти 800.
© Фото из личного архива Владислава ЧернуцкогоНайденные в мусоре детские велосипеды
© Фото из личного архива Владислава Чернуцкого
Найденные в мусоре детские велосипеды
Подорожала и макулатура: стоила пять рублей за килограмм, теперь — 15. "Смотрел, как собирают картон, думал — зачем ради пятерки, невыгодно: за целую машину всего 500 рублей. Сейчас уже полторы тысячи. А я знаю, где картонки кучами лежат по 30-50 килограммов", — говорит фриган.
Как правило, ходит он только на помойки вблизи дома — автомобиля пока нет, все найденное носит в руках. Как только получит права, расширит "зону ответственности" и будет вести поиски с утра и до вечера. По его мнению, это лучше любой работы.