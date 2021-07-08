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На Ярославском вокзале представили новый поезд мирового уровня

На Ярославском вокзале представили новый поезд мирового уровня - РИА Новости, 08.07.2021

На Ярославском вокзале представили новый поезд мирового уровня

На Ярославском вокзале в Москве пассажирам показали головной вагон нового электропоезда "Иволга 3.0". РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:39

2021-07-08T15:39

2021-07-08T15:39

иволга (поезд)

московские центральные диаметры (мцд)

москва

трансмашхолдинг

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. На Ярославском вокзале в Москве пассажирам показали головной вагон нового электропоезда "Иволга 3.0".Демонстрация новинки прошла в рамках MOSCOW URBAN FORUM 2021 – крупнейшего международного конгресса, посвященного вызовам развития глобальных мегаполисов."Иволга 3.0" – продукт исключительно российского производства. Его спроектировали инженеры на Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ, входит в АО "Трансмашхолдинг"), 90% оборудования сделано в России. Завод обеспечил заказами 255 крупных и средних поставщиков из различных регионов страны. В 2020 году они произвели для выпуска "Иволги" комплектующих на сумму 16,8 миллиарда рублей.В конструкции электропоезда использованы самые современные технологические решения, которые обеспечивают плавный ход, низкий уровень шума. А скорость до 160 км/час и ускорение до 1 м/с2 позволяют сократить время в пути. В новом поезде планируется установить 50 дополнительных кресел (в расчете на стандартный 11-вагонный поезд). Сидения приобрели новую, более удобную, форму. В каждом кресельном блоке предусмотрены зарядки для мобильных телефонов и откидные подлокотники. Под столиком и на вертикальных поручнях размещаются крючки для личных вещей. В головном вагоне имеется возможность установки станции для подзарядки электросамокатов и места для велосипедов."Иволга 3.0" – поезд для более протяженных маршрутов, чем Московские центральные диаметры. Пассажиры МЦД ездят на 20-30 километров, часто стоя, а поезда в такой компоновке идеальны для более дальних маршрутов – в Можайск, Серпухов, Тулу, Дубну. Кроме того, новый поезд примерно на 40 километров в час быстрее предыдущей модификации. Однако, на маршрутах МЦД пока не так много участков, на которых можно разогнаться до 160 километров в час, то есть, это – поезд не только для маршрутов с остановками на каждой станции", – комментирует председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.Современные технические решения позволяют менять направление движения поезда за 1-2 минуты. Мобильное приложение с функцией подсчета пассажиров позволит определить - какой вагон менее заполнен. В то же время, от предыдущей модификации "Иволга 2.0" новый поезд унаследовал такую удобную функцию, как сквозной проход между вагонами и отсутствие тамбуров, что способствует равномерному распределению пассажиров по салону. Сохранился и широкий дверной проем – 1,4 метра, ускоряющий посадку и высадку пассажиров. "Иволгу" изначально создавали как базовую многофункциональную платформу, на основе которой можно, в зависимости от пожеланий заказчика, работать в различных условиях эксплуатации. Например, "Иволга" может быть как городским, так и пригородным электропоездом. Удобна третья модель "Иволги" и для межрегиональных перевозок. Состав спроектировали так, чтобы в нем можно было менять количество вагонов (от 4 до 12) и интерьер. Предусмотрены зоны для маломобильных пассажиров, хранения багажа, а также возможность размещения вендинговых аппаратов."На основе "Иволги" могут сделать даже двухэтажный поезд. Это универсальная платформа, на которой машиностроители создали пригородно-городской транспорт для Московской агломерации. Когда мы говорим слово "агломерация", мы имеем в виду, что с точки зрения поездки человека, с точки зрения транспортного средства – автобуса, поезда – уже не имеет значения, в городе ты или в пригороде. Это то, в чем наши коллеги на Западе были до определенного времени впереди", – говорит Блудян."Иволга" эксплуатируется на Московской железной дороге с 2017 года. Сегодня главная область применения электропоезда – Московские центральные диаметры. "Иволга" хорошо приспособлена к нуждам различных категорий пассажиров. Для удобства маломобильных пассажиров предусмотрены специальные аппарели. Туалетные комнаты в головных вагонах поезда – просторные, оснащены бесконтактными кранами, дозаторами для мыла, сушилками для рук. Все таблички продублированы шрифтом Брайля.Каждый вагон поезда оснащен двумя установками обеззараживания воздуха, которые с помощью ультрафиолетовых ламп высокой мощности делают бактерии и вирусы в воздушном потоке неопасными для человека. ТМХ уже более десяти лет ставит системы обеззараживания на всю пассажирскую технику.В 2020 году было проведено исследование пассажирского опыта на МЦД. Помимо дизайна и удобства, пользователи оценили экономию времени. Благодаря плавному ходу и практически бесшумному движению поезда (за счет технологии пневмоподвешивания), наличию Wi-Fi и розеток, в поезде можно решать рабочие вопросы. Отметили пассажиры и конструкцию окон, из которых открывается прекрасный обзор.ТМХ следит за эффективностью использования техники. Создан сервисный центр, специалисты которого круглосуточно контролируют работу поездов. Основываясь на опыте эксплуатации "Иволги" на первых двух линиях МЦД, разработчики прислушиваются к мнению пассажиров, в частности, в сфере эргономики и цветофактурных решений.Опыт Москвы может стать примером для развития транспортной сети других городов-миллионников. Такой транспорт может помочь везде, где большой пассажиропоток, – не только в крупных российских городах, но и за рубежом.Как пояснила руководитель управления продуктового и технического маркетинга ТМХ Валерия Шарафутдинова, к "Иволге" есть интерес со стороны представителей стран СНГ, которые у себя внедряют аналогичные маршруты наземного метро. Всем посетителям макета "Иволги 3.0" предлагалось заполнить анкету. Пожелания потенциальных пассажиров будут переданы конструкторской группе.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иволга (поезд), московские центральные диаметры (мцд), москва, трансмашхолдинг