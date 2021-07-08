https://ria.ru/20210708/podvig-1740359435.html

Историк рассказали о подвигах советских летчиков с первых минут ВОВ

Историк рассказали о подвигах советских летчиков с первых минут ВОВ - РИА Новости, 08.07.2021

Историк рассказали о подвигах советских летчиков с первых минут ВОВ

Советские летчики совершали подвиги с первых минут Великой Отечественной войны, в частности, массовым явлением стали воздушные тараны фашистских самолетов уже... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T00:49

2021-07-08T00:49

2021-07-08T00:49

российское военно-историческое общество (рвио)

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

псковская область

ссср

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Советские летчики совершали подвиги с первых минут Великой Отечественной войны, в частности, массовым явлением стали воздушные тараны фашистских самолетов уже 22 июня 1941 года, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.Ровно 80 лет назад – 8 июля 1941 года летчики 158-го истребительного авиационного полка ПВО младшие лейтенанты Степан Здоровцев и Петр Харитонов первыми в истории Великой Отечественной войны были удостоены звания Героев Советского Союза.Эта награда была присуждена им за совершение таранов против немецких самолетов во время воздушного боя в небе над Псковской областью 28 июня. Харитонов пошел на таран фашистского "Юнкерс-88", когда понял, что пулеметы его истребителя И-16 вышли из строя. В свою очередь Здоровцев, исчерпав боезапас, протаранил бомбардировщик "Хейнкель-111", сумев при этом долететь до аэродрома и сохранить свой самолет."Уже в самые первые, даже не часы, а минуты Великой Отечественной войны наши воины совершали героические подвиги, сражаясь с фашистами, которые пришли на наши границы. Имена многих из них мы не знаем, как и имена многих летчиков, которые совершали тараны вражеских самолетов уже фактически в первые минуты боевых действий, в том числе в небе над Брестом", - сказал Мягков.Историк напомнил о подвиге летчика Ивана Иванова, совершившего таран вражеского "Хейнкеля" 22 июня 1941 года практически сразу после того, как нацисты напали на СССР, и геройски погибшего в районе города Дубно (ныне находится в Ровенской области Украины). При этом звание Героя Советского Союза ему было присуждено лишь 2 августа того же года.Почему Здоровцев и Харитонов первыеОтвечая на вопрос, почему именно Здоровцев и Харитонов первыми получили звания Героев СССР, хотя они пошли на таран неделей позже аналогичных боевых эпизодов, Мягков пояснил, что для присуждения такой серьезной награды факт подвига должен быть верифицирован несколькими источниками, а в первые дни войны, ставшие шоком для страны, обеспечить такой анализ было затруднительно."Существовало правило: когда наши летчики сбивали самолет, необходимо было, чтобы кто-то это подтвердил, например, товарищи, которые вылетали вместе с ним, или наземными службами. Также необходимо было найти подбитый самолет, чтобы зафиксировать этот подвиг. Естественно, в первые дни ВОВ было не до этого", - отметил историк.Подвиг как необходимостьНаучный директор РВИО подчеркнул, что причиной массовых воздушных таранов в начале Великой Отечественной являлась не столько безрассудная смелость советских летчиков, сколько вынужденная необходимость."Советские самолеты еще отставали от немецких по вооружениям и тактико-техническим характеристикам. Сами немецкие летчики, безусловно, тоже были весьма опытными. Таран тогда считался оружием героев, но задача была не просто протаранить воздушную цель, но и спасти по возможности свой самолет и остаться живым самому, чтобы продолжать борьбу", - пояснил Мягков.Собеседник агентства отметил, что уже во второй половине Великой Отечественной войны необходимость идти на таран вражеских самолетов снизилась в разы – на вооружении ВВС СССР появились более совершенные самолеты и более опытные пилоты.Неизвестные героиПо мнению Мягкова, не все герои войны известны до сих пор, а существующая цифра – 11 739 Героев СССР, получивших это звание за подвиги, совершенные в годы войны, в перспективе может вырасти."Не все подвиги советских солдат стали известны народу сразу – были и те, кто был награжден после войны и крушения СССР уже звездой Героя Российской Федерации. Можно надеяться, что имена многих неизвестных героев станут известны – такое возможно. Для этого нужна комплексная работа поисковиков как наших, так и белорусских, поскольку первые жестокие бои ВОВ шли на территории этой страны", - сказал он.В качестве примера "новых" героев Великой Отечественной историк назвал генерал-майора Константина Ракутина – командующего 24-й армией резервного фронта, ставшей родоначальницей советской гвардии. Этот военачальник погиб в Вяземском котле в октябре 1941 года, его останки были обнаружены лишь в 1990-е годы поисковым объединением "Судьба" Историко-архивного института."Только тогда было определено, что он героически прорывался из окружения и погиб в бою, а ведь он долго числился пропавшим без вести. Такие исторические открытия случаются, и я еще думаю, будут совершаться", - рассказал Мягков.Собеседник агентства отметил, что не все установленные случаи героизма советских воинов получили должное освещение, оставаясь в тени других выдающихся эпизодов войны."Например, уже на второй день войны в литовском городе Расейняй недалеко от границы один наш танк КВ-1 остановил целую колонну врага. Немцы долго не могли уничтожить этот танк – они обездвижили его, подбили гусеницы, но он продолжал стрелять, и пока немцы полностью не окружили его и не уничтожили полностью, наши сопротивлялись", - напомнил историк.Мягков отметил, что в первые дни и месяцы войны таких эпизодов было много, в том числе в районе Перемышля (сегодня – город Пшемысль на территории Польши), который во время войны был разделен рекой Сан на две части – немецкую и советскую.Немцы захватили его 22 июня, а 23 июня наши пограничники отбили город, еще несколько дней удерживали его и отошли только после приказа вышестоящего командования, нанеся немцам очень большие потери."Таких героев в первые дни и месяцы войны было очень и очень много – если бы не они, то мы бы, конечно, не удержались. Именно во время нашего сопротивления в июне-июле 1941 года закладывался путь к Победе 9 мая 1945-го", - подчеркнул историк.

https://ria.ru/20170506/1493807685.html

https://ria.ru/20210223/voyna-1598621330.html

https://ria.ru/20201217/neftepromysly-1589635602.html

https://ria.ru/20201205/vov-1587768488.html

псковская область

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское военно-историческое общество (рвио), великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), псковская область, ссср