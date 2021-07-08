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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210708/podmoskove-1740398219.html
Бюджеты округов Подмосковья получают отсроченные платежи
Бюджеты округов Подмосковья получают отсроченные платежи - РИА Новости, 08.07.2021
Бюджеты округов Подмосковья получают отсроченные платежи
Почти 100 миллионов рублей отсроченных арендных платежей поступили в бюджеты округов Московской области с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:17
2021-07-08T11:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Почти 100 миллионов рублей отсроченных арендных платежей поступили в бюджеты округов Московской области с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья."Подмосковный бизнес в 2020 году воспользовался отсрочкой оплаты арендных платежей, погасить которую возможно в течение двух лет - 2021 и 2022 годах. В 2021 году арендаторы уже погасили свыше 93 миллиона рублей от суммы отсроченных платежей, из которых 43,1 миллион рублей поступили в счет оплаты аренды муниципального имущества и земли, 46,76 миллион рублей - за участки неразграниченной собственности", - приводятся слова заместителя председателя правительства Подмосковья Андрея РазинаОн также добавил, что 3,21 миллион рублей перечислили арендаторы областной недвижимости.Министр имущественных отношений Наталья Адигамова рассказала, что наибольшие поступления в бюджеты округов в счет оплаты отсроченных платежей перечислили арендаторы Электростали, сумма которых составила 12,1 миллионов рублей.
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московская область (подмосковье)

Бюджеты округов Подмосковья получают отсроченные платежи

11:17 08.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Почти 100 миллионов рублей отсроченных арендных платежей поступили в бюджеты округов Московской области с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
"Подмосковный бизнес в 2020 году воспользовался отсрочкой оплаты арендных платежей, погасить которую возможно в течение двух лет - 2021 и 2022 годах. В 2021 году арендаторы уже погасили свыше 93 миллиона рублей от суммы отсроченных платежей, из которых 43,1 миллион рублей поступили в счет оплаты аренды муниципального имущества и земли, 46,76 миллион рублей - за участки неразграниченной собственности", - приводятся слова заместителя председателя правительства Подмосковья Андрея Разина
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Он также добавил, что 3,21 миллион рублей перечислили арендаторы областной недвижимости.
Министр имущественных отношений Наталья Адигамова рассказала, что наибольшие поступления в бюджеты округов в счет оплаты отсроченных платежей перечислили арендаторы Электростали, сумма которых составила 12,1 миллионов рублей.
"Арендаторы Одинцовского округа перечислили 8,8 миллионов рублей, Щелковского – 8,77 миллионов рублей, Люберец – 7,88 миллионов рублей", - добавила Адигамова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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