https://ria.ru/20210708/podmoskove-1740398219.html

Бюджеты округов Подмосковья получают отсроченные платежи

Бюджеты округов Подмосковья получают отсроченные платежи - РИА Новости, 08.07.2021

Бюджеты округов Подмосковья получают отсроченные платежи

Почти 100 миллионов рублей отсроченных арендных платежей поступили в бюджеты округов Московской области с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:17

2021-07-08T11:17

2021-07-08T11:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Почти 100 миллионов рублей отсроченных арендных платежей поступили в бюджеты округов Московской области с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья."Подмосковный бизнес в 2020 году воспользовался отсрочкой оплаты арендных платежей, погасить которую возможно в течение двух лет - 2021 и 2022 годах. В 2021 году арендаторы уже погасили свыше 93 миллиона рублей от суммы отсроченных платежей, из которых 43,1 миллион рублей поступили в счет оплаты аренды муниципального имущества и земли, 46,76 миллион рублей - за участки неразграниченной собственности", - приводятся слова заместителя председателя правительства Подмосковья Андрея РазинаОн также добавил, что 3,21 миллион рублей перечислили арендаторы областной недвижимости.Министр имущественных отношений Наталья Адигамова рассказала, что наибольшие поступления в бюджеты округов в счет оплаты отсроченных платежей перечислили арендаторы Электростали, сумма которых составила 12,1 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210708/remont-1740390111.html

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московская область (подмосковье)