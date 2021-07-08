https://ria.ru/20210708/podmoskove-1740392900.html

Свыше 650 гостиниц классифицировали в Подмосковье за пять лет

Свыше 650 гостиниц классифицировали в Подмосковье за пять лет - РИА Новости, 08.07.2021

Свыше 650 гостиниц классифицировали в Подмосковье за пять лет

Более 650 гостиниц и отелей расположенных на территории Московской области получили звездную классификацию с начала 2016 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:04

2021-07-08T11:04

2021-07-08T11:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Более 650 гостиниц и отелей расположенных на территории Московской области получили звездную классификацию с начала 2016 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья. Согласно постановлению правительства РФ "Об утверждении Положения о классификации гостиниц", процедура классификации является обязательной с 2019 года. Гостиницы классифицируются по системе, предусматривающей шесть категорий: "пять звезд", "четыре звезды", "три звезды", "две звезды", "одна звезда", "без звезд""."В настоящее время в Подмосковье классифицировано 658 гостиниц. К категории "пять звезд" относятся 15 гостиниц, "четыре звезды" - 103, "три звезды" - 187, "две звезды" - 47, "одна звезда" - 18, без звезд — 288", - говорится в сообщении.Пятизвездочные гостиницы расположены в Химках, Солнечногорске, Жуковском, Чехове. В настоящее время процедура классификации требуется гостиницам с фондом выше 15 номеров, а с 1 января 2022 года она станет обязательной для всех.

https://realty.ria.ru/20210706/zhkkh-1740121060.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)