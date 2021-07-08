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Воронежская область
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Около 40 мер поддержки семей оказывают в Воронежской области
Около 40 мер поддержки семей оказывают в Воронежской области - РИА Новости, 08.07.2021
Около 40 мер поддержки семей оказывают в Воронежской области
Около 40 мер социальной поддержки семей с детьми и малообеспеченных семей, финансируемых из регионального и федерального бюджетов, оказывается в Воронежской... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:46
2021-07-08T16:46
воронежская область
владимир нетесов
российский детский фонд
воронежская областная дума
воронежская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Около 40 мер социальной поддержки семей с детьми и малообеспеченных семей, финансируемых из регионального и федерального бюджетов, оказывается в Воронежской области, сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов на встрече с руководителем регионального управления ЗАГС Мариной Севергиной.На встрече обсуждалась реализация демографической политики в Воронежской области. По словам Нетёсова, в регионе ежегодно растет количество мер социальной поддержки семьям с детьми, особенно многодетным."Сегодня в регионе насчитывается 38 таких мер, финансируемых из областного и федерального бюджетов. В сравнении с 2018 годом объем денежных средств в 2021 году увеличился практически в три раза. Для достижения повышения уровня рождаемости уже третий год реализуется региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография". Вся совокупность финансовых мер, которые заложены в проект, позволила обеспечить мерами поддержки в 2020 году около 27 тысяч воронежских семей", — сказал Нетёсов.Председатель областной думы добавил, что с начала 2021 года мерами поддержки в рамках регионального проекта охвачено уже более 25 тысяч семей. Также Нетёсов напомнил, что в 2021 году в области начали действовать новые меры соцподдержки семей с детьми. Одна из них — оплаченный сертификат на повышение квалификации или профессиональную переподготовку одного из родителей в связи с рождением второго ребенка. Данная мера позволит создать условия для повышения уровня доходов многодетных семей. Еще одна форма поддержки — выплата единовременного денежного пособия в размере 200 тысяч рублей взамен предоставления земельного участка. На последнем заседании думы был принят закон, по которому в Воронежской области семьи с детьми смогут в приоритетном порядке получать помощь на основании соцконтрактов.По словам Нетёсова, для органов власти региона важно не только финансово поддержать семьи с детьми пособиями и выплатами, но и создать условия для появления и воспитания детей в молодых семьях. В частности, Владимир Нетёсов и Марина Севергина, под патронатом которых в регионе работает местное отделение Российского Детского фонда, обсудили реализацию новой инициативы фонда по поддержке студенческих семей. В частности, на базе одного из воронежских вузов планируется организовать комнату дневного пребывания детей, где студентки смогут оставить ребенка под присмотром нянь и педагогов. При успешной реализации проекта его можно будет рекомендовать и другим вузам."Задача состоит в том, чтобы поддержать семьи с первым ребенком, а в студенческих семьях как раз это первый ребенок. Тогда у государства есть надежда, что в этих семьях появится и второй и третий ребенок. Поэтому становление семьи, сохранение семьи на первом этапе — важная задача по поддержке студенческой семьи в рамках программы фонда "Малыш с дипломом", — отметила Марина Севергина.
https://ria.ru/20210705/semi-1739951460.html
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владимир нетесов, российский детский фонд , воронежская областная дума, воронежская область, общество
Около 40 мер поддержки семей оказывают в Воронежской области
16:46 08.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Около 40 мер социальной поддержки семей с детьми оказывают в Воронежской области

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Около 40 мер социальной поддержки семей с детьми и малообеспеченных семей, финансируемых из регионального и федерального бюджетов, оказывается в Воронежской области, сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов на встрече с руководителем регионального управления ЗАГС Мариной Севергиной.
На встрече обсуждалась реализация демографической политики в Воронежской области. По словам Нетёсова, в регионе ежегодно растет количество мер социальной поддержки семьям с детьми, особенно многодетным.
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"Сегодня в регионе насчитывается 38 таких мер, финансируемых из областного и федерального бюджетов. В сравнении с 2018 годом объем денежных средств в 2021 году увеличился практически в три раза. Для достижения повышения уровня рождаемости уже третий год реализуется региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография". Вся совокупность финансовых мер, которые заложены в проект, позволила обеспечить мерами поддержки в 2020 году около 27 тысяч воронежских семей", — сказал Нетёсов.
Председатель областной думы добавил, что с начала 2021 года мерами поддержки в рамках регионального проекта охвачено уже более 25 тысяч семей. Также Нетёсов напомнил, что в 2021 году в области начали действовать новые меры соцподдержки семей с детьми. Одна из них — оплаченный сертификат на повышение квалификации или профессиональную переподготовку одного из родителей в связи с рождением второго ребенка. Данная мера позволит создать условия для повышения уровня доходов многодетных семей. Еще одна форма поддержки — выплата единовременного денежного пособия в размере 200 тысяч рублей взамен предоставления земельного участка. На последнем заседании думы был принят закон, по которому в Воронежской области семьи с детьми смогут в приоритетном порядке получать помощь на основании соцконтрактов.
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По словам Нетёсова, для органов власти региона важно не только финансово поддержать семьи с детьми пособиями и выплатами, но и создать условия для появления и воспитания детей в молодых семьях. В частности, Владимир Нетёсов и Марина Севергина, под патронатом которых в регионе работает местное отделение Российского Детского фонда, обсудили реализацию новой инициативы фонда по поддержке студенческих семей. В частности, на базе одного из воронежских вузов планируется организовать комнату дневного пребывания детей, где студентки смогут оставить ребенка под присмотром нянь и педагогов. При успешной реализации проекта его можно будет рекомендовать и другим вузам.
"Задача состоит в том, чтобы поддержать семьи с первым ребенком, а в студенческих семьях как раз это первый ребенок. Тогда у государства есть надежда, что в этих семьях появится и второй и третий ребенок. Поэтому становление семьи, сохранение семьи на первом этапе — важная задача по поддержке студенческой семьи в рамках программы фонда "Малыш с дипломом", — отметила Марина Севергина.
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Воронежская областьВладимир НетесовРоссийский детский фондВоронежская областная ДумаВоронежская областьОбщество
 
 
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