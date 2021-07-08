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Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета - РИА Новости, 08.07.2021
Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о перехвате российскими истребителями противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T06:04
2021-07-08T06:04
россия
черное море
военно-морские силы сша
boeing p-8 poseidon
су-30
великобритания
в мире
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о перехвате российскими истребителями противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем.В среду Минобороны России сообщило, что два Су-30 поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушение границы американским самолетом. Экипажи истребителей идентифицировали воздушную цель и сопроводили ее, полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Что же, пусть несколько российских самолетов-разведчиков пролетят у берегов Флориды без американских истребителей, которые бы им мешали. Нет, не думаю, что так выйдет", - написал пользователь SpeakTruly."Это буквально на их заднем дворе, чего вы ожидаете? Что бы сделали американские военные, если бы на их заднем дворе летел российский самолет-разведчик?" – задался вопросом Hawk85."Это задний двор России – ожидаемо", - отметил alsocurious."Россия окружена американскими базами. И все же мы считаем их агрессорами?" – написал Castor."Что такого интересного в Черном море?" – спросил welshwilfy."Это не новость... Это происходит с 1950-х годов и будет происходить еще через 50 лет", - выразил мнение Mallory.
https://ria.ru/20210703/ucheniya-1739707894.html
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россия, черное море, военно-морские силы сша, boeing p-8 poseidon, су-30, великобритания, в мире
Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
06:04 08.07.2021
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30 из состава дежурных морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота во время сопровождения самолета Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем. Стоп-кадр видео
Истребитель Су-30 из состава дежурных морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота во время сопровождения самолета Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Читатели Daily Mail оценили перехват российскими Су-30 американского самолета над Черным морем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о перехвате российскими истребителями противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем.
В среду Минобороны России сообщило, что два Су-30 поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушение границы американским самолетом. Экипажи истребителей идентифицировали воздушную цель и сопроводили ее, полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Морская авиация Черноморского флота провела учебно-боевые полёты над Чёрным морем - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 05:44
Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Что же, пусть несколько российских самолетов-разведчиков пролетят у берегов Флориды без американских истребителей, которые бы им мешали. Нет, не думаю, что так выйдет", - написал пользователь SpeakTruly.
"Это буквально на их заднем дворе, чего вы ожидаете? Что бы сделали американские военные, если бы на их заднем дворе летел российский самолет-разведчик?" – задался вопросом Hawk85.
"Это задний двор России – ожидаемо", - отметил alsocurious.
"Россия окружена американскими базами. И все же мы считаем их агрессорами?" – написал Castor.
"Что такого интересного в Черном море?" – спросил welshwilfy.
"Это не новость... Это происходит с 1950-х годов и будет происходить еще через 50 лет", - выразил мнение Mallory.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
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