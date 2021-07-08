https://ria.ru/20210708/perekhvat-1740369615.html
Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета - РИА Новости, 08.07.2021
Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о перехвате российскими истребителями противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T06:04
2021-07-08T06:04
2021-07-08T06:04
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черное море
военно-морские силы сша
boeing p-8 poseidon
су-30
великобритания
в мире
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о перехвате российскими истребителями противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем.В среду Минобороны России сообщило, что два Су-30 поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушение границы американским самолетом. Экипажи истребителей идентифицировали воздушную цель и сопроводили ее, полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Что же, пусть несколько российских самолетов-разведчиков пролетят у берегов Флориды без американских истребителей, которые бы им мешали. Нет, не думаю, что так выйдет", - написал пользователь SpeakTruly."Это буквально на их заднем дворе, чего вы ожидаете? Что бы сделали американские военные, если бы на их заднем дворе летел российский самолет-разведчик?" – задался вопросом Hawk85."Это задний двор России – ожидаемо", - отметил alsocurious."Россия окружена американскими базами. И все же мы считаем их агрессорами?" – написал Castor."Что такого интересного в Черном море?" – спросил welshwilfy."Это не новость... Это происходит с 1950-х годов и будет происходить еще через 50 лет", - выразил мнение Mallory.
https://ria.ru/20210703/ucheniya-1739707894.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, военно-морские силы сша, boeing p-8 poseidon, су-30, великобритания, в мире
Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
Читатели Daily Mail оценили перехват российскими Су-30 американского самолета над Черным морем
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Британский
таблоид The Daily Mail
опубликовал материал о перехвате российскими истребителями противолодочного самолета Boeing P-8
Poseidon ВМС США
над Черным морем
.
В среду Минобороны России
сообщило, что два Су-30
поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушение границы американским самолетом. Экипажи истребителей идентифицировали воздушную цель и сопроводили ее, полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Что же, пусть несколько российских самолетов-разведчиков пролетят у берегов Флориды без американских истребителей, которые бы им мешали. Нет, не думаю, что так выйдет", - написал пользователь SpeakTruly.
"Это буквально на их заднем дворе, чего вы ожидаете? Что бы сделали американские военные, если бы на их заднем дворе летел российский самолет-разведчик?" – задался вопросом Hawk85.
"Это задний двор России – ожидаемо", - отметил alsocurious.
"Россия окружена американскими базами. И все же мы считаем их агрессорами?" – написал Castor.
"Что такого интересного в Черном море?" – спросил welshwilfy.
"Это не новость... Это происходит с 1950-х годов и будет происходить еще через 50 лет", - выразил мнение Mallory.