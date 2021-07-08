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Генсек ООН предупредил, что COVID-19 распространяется быстрее вакцин
Генсек ООН предупредил, что COVID-19 распространяется быстрее вакцин - РИА Новости, 08.07.2021
Генсек ООН предупредил, что COVID-19 распространяется быстрее вакцин
Коронавирус распространяется по странам быстрее вакцины, пандемия COVID-19 явно далека от завершения, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T05:07
2021-07-08T05:07
2021-07-08T05:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
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ООН, 8 июл – РИА Новости. Коронавирус распространяется по странам быстрее вакцины, пандемия COVID-19 явно далека от завершения, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.Университет Хопкинса и ВОЗ уже сообщили, что число жертв коронавируса по всему миру достигло 4 миллионов человек.По его словам, если позволить вирусу распространяться, в опасности окажутся еще многие миллионы людей. Как указал Гутерреш, чем активнее его распространение, тем больше появляется штаммов, — "штаммов еще более заразных, еще более смертоносных" и более устойчивых к вакцинам.Гутерреш вновь призвал создать глобальный план вакцинации, "чтобы как минимум удвоить производство вакцин и обеспечить их справедливое распределение".Как ранее заявлял Гутерреш, глобальный план вакцинации объединил бы всех, кто обладает необходимой властью, научной экспертизой, производственными и финансовыми возможностями.По его мнению, G20 имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы для подготовки такого глобального плана вакцинации и координации его исполнения и финансирования. По словам генсека, рабочая группа сможет задействовать фармацевтические компании и ключевых игроков в данной индустрии и в сфере логистики. Кроме того в нее могли бы войти, как заявляет Гутерреш, ВОЗ, Глобальный альянс по вакцинам (ГАВИ) и международные финансовые учреждения, способные работать с соответствующими фармацевтическими компаниями и производителями, а также другие ключевые заинтересованные стороны."Трагическая гибель четырех миллионов людей вследствие этой пандемии должна побудить нас к срочным действиям, чтобы покончить с ней повсюду и в интересах каждого человека", - заключил генсек.
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коронавирус covid-19, антониу гутерреш, воз, оон, в мире
Генсек ООН предупредил, что COVID-19 распространяется быстрее вакцин
Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил, что COVID-19 распространяется быстрее вакцин
ООН, 8 июл – РИА Новости.
Коронавирус распространяется по странам быстрее вакцины, пандемия COVID-19 явно далека от завершения, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш
.
Университет Хопкинса и ВОЗ
уже сообщили, что число жертв коронавируса по всему миру достигло 4 миллионов человек.
"Распространение вируса опережает распределение вакцин. Эта пандемия еще явно далека от своего завершения: более половины ее жертв умерли в этом году", - сказал Гутерреш в своем обращении.
По его словам, если позволить вирусу распространяться, в опасности окажутся еще многие миллионы людей. Как указал Гутерреш, чем активнее его распространение, тем больше появляется штаммов, — "штаммов еще более заразных, еще более смертоносных" и более устойчивых к вакцинам.
Гутерреш вновь призвал создать глобальный план вакцинации, "чтобы как минимум удвоить производство вакцин и обеспечить их справедливое распределение".
Как ранее заявлял Гутерреш, глобальный план вакцинации объединил бы всех, кто обладает необходимой властью, научной экспертизой, производственными и финансовыми возможностями.
По его мнению, G20 имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы для подготовки такого глобального плана вакцинации и координации его исполнения и финансирования. По словам генсека, рабочая группа сможет задействовать фармацевтические компании и ключевых игроков в данной индустрии и в сфере логистики. Кроме того в нее могли бы войти, как заявляет Гутерреш, ВОЗ, Глобальный альянс по вакцинам (ГАВИ) и международные финансовые учреждения, способные работать с соответствующими фармацевтическими компаниями и производителями, а также другие ключевые заинтересованные стороны.
"Трагическая гибель четырех миллионов людей вследствие этой пандемии должна побудить нас к срочным действиям, чтобы покончить с ней повсюду и в интересах каждого человека", - заключил генсек.