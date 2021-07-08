Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/pandemiya-1740368088.html
Генсек ООН предупредил, что COVID-19 распространяется быстрее вакцин
Генсек ООН предупредил, что COVID-19 распространяется быстрее вакцин - РИА Новости, 08.07.2021
Генсек ООН предупредил, что COVID-19 распространяется быстрее вакцин
Коронавирус распространяется по странам быстрее вакцины, пандемия COVID-19 явно далека от завершения, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T05:07
2021-07-08T05:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
воз
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_89f6b832384188b9b12e63ec5b6205c1.jpg
ООН, 8 июл – РИА Новости. Коронавирус распространяется по странам быстрее вакцины, пандемия COVID-19 явно далека от завершения, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.Университет Хопкинса и ВОЗ уже сообщили, что число жертв коронавируса по всему миру достигло 4 миллионов человек.По его словам, если позволить вирусу распространяться, в опасности окажутся еще многие миллионы людей. Как указал Гутерреш, чем активнее его распространение, тем больше появляется штаммов, — "штаммов еще более заразных, еще более смертоносных" и более устойчивых к вакцинам.Гутерреш вновь призвал создать глобальный план вакцинации, "чтобы как минимум удвоить производство вакцин и обеспечить их справедливое распределение".Как ранее заявлял Гутерреш, глобальный план вакцинации объединил бы всех, кто обладает необходимой властью, научной экспертизой, производственными и финансовыми возможностями.По его мнению, G20 имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы для подготовки такого глобального плана вакцинации и координации его исполнения и финансирования. По словам генсека, рабочая группа сможет задействовать фармацевтические компании и ключевых игроков в данной индустрии и в сфере логистики. Кроме того в нее могли бы войти, как заявляет Гутерреш, ВОЗ, Глобальный альянс по вакцинам (ГАВИ) и международные финансовые учреждения, способные работать с соответствующими фармацевтическими компаниями и производителями, а также другие ключевые заинтересованные стороны."Трагическая гибель четырех миллионов людей вследствие этой пандемии должна побудить нас к срочным действиям, чтобы покончить с ней повсюду и в интересах каждого человека", - заключил генсек.
https://ria.ru/20210707/smert-1740281953.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_b4405294d14f000d24279c9562a70864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, антониу гутерреш, воз, оон, в мире
Генсек ООН предупредил, что COVID-19 распространяется быстрее вакцин
05:07 08.07.2021
 
© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics

Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил, что COVID-19 распространяется быстрее вакцин

Читать ria.ru в
ООН, 8 июл – РИА Новости. Коронавирус распространяется по странам быстрее вакцины, пандемия COVID-19 явно далека от завершения, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
Университет Хопкинса и ВОЗ уже сообщили, что число жертв коронавируса по всему миру достигло 4 миллионов человек.
"Распространение вируса опережает распределение вакцин. Эта пандемия еще явно далека от своего завершения: более половины ее жертв умерли в этом году", - сказал Гутерреш в своем обращении.
По его словам, если позволить вирусу распространяться, в опасности окажутся еще многие миллионы людей. Как указал Гутерреш, чем активнее его распространение, тем больше появляется штаммов, — "штаммов еще более заразных, еще более смертоносных" и более устойчивых к вакцинам.
Гутерреш вновь призвал создать глобальный план вакцинации, "чтобы как минимум удвоить производство вакцин и обеспечить их справедливое распределение".
Как ранее заявлял Гутерреш, глобальный план вакцинации объединил бы всех, кто обладает необходимой властью, научной экспертизой, производственными и финансовыми возможностями.
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
Вчера, 15:49Распространение коронавируса
Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин
По его мнению, G20 имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы для подготовки такого глобального плана вакцинации и координации его исполнения и финансирования. По словам генсека, рабочая группа сможет задействовать фармацевтические компании и ключевых игроков в данной индустрии и в сфере логистики. Кроме того в нее могли бы войти, как заявляет Гутерреш, ВОЗ, Глобальный альянс по вакцинам (ГАВИ) и международные финансовые учреждения, способные работать с соответствующими фармацевтическими компаниями и производителями, а также другие ключевые заинтересованные стороны.
"Трагическая гибель четырех миллионов людей вследствие этой пандемии должна побудить нас к срочным действиям, чтобы покончить с ней повсюду и в интересах каждого человека", - заключил генсек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешВОЗООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12Модуль "Наука" 21 июля запустят к МКС
08:10Спецпредставитель президента России рассказал о межсирийских переговорах
08:09Москвичей предупредили о 30-градусной жаре
08:02Глава Туркмении опробовал на Каспии новый корабль, построенный в России
07:36В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma
07:28Священник рассказал о судьбе Дня семьи, любви и верности в России
07:15Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
07:11Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты
07:09Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач
07:06Названы самые невостребованные вакансии
07:00Постпред Крыма допустил вероятность провокации Запада в Азовском море
06:47Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов
06:28Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией
06:18Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан
06:11Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни
06:09Треть россиян положительно относится к браку по расчету
06:05Врач рассказал, как изменить рацион питания в жару
06:04Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
06:02Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане
05:23Лавров рассказал, как Киев "вертит" своими кураторами в Европе
Лента новостейМолния