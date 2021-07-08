https://ria.ru/20210708/pamfilova-1740435314.html
Памфилова сообщила, когда можно будет подать заявку на онлайн-голосование
Памфилова сообщила, когда можно будет подать заявку на онлайн-голосование - РИА Новости, 08.07.2021
Памфилова сообщила, когда можно будет подать заявку на онлайн-голосование
Возможность для избирателей подавать заявки на участие в дистанционном электронном голосовании может появиться в начале августа, заявила председатель ЦИК Элла... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:00
2021-07-08T14:00
2021-07-08T14:00
элла памфилова
москва
политика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Возможность для избирателей подавать заявки на участие в дистанционном электронном голосовании может появиться в начале августа, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.По ее словам, ЦИК планирует в ближайшее время принять рекомендации по видеонаблюдению на выборах и отдельно по дистанционному электронному голосованию."Пока мы официально сроки (подачи заявлений- ред.) не определили, но предполагаем, что это будет со второго августа", - сказала Памфилова на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, отвечая на вопрос руководителя штаба Алексея Венедиктова о дате начала подачи заявок на участие в дистанционном электронном голосовании.Она добавила, что ЦИК будет готов изучить опыт Московской тренировки по дистанционному электронному голосованию, которая пройдёт 30-31 июля.По решению ЦИК, дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в шести регионах и Москве.
https://ria.ru/20210706/vybory-1740091535.html
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элла памфилова, москва, политика
Памфилова сообщила, когда можно будет подать заявку на онлайн-голосование
Памфилова рассказала, когда можно будет подать заявку на онлайн-голосование