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Памфилова сообщила, когда можно будет подать заявку на онлайн-голосование
Памфилова сообщила, когда можно будет подать заявку на онлайн-голосование - РИА Новости, 08.07.2021
Памфилова сообщила, когда можно будет подать заявку на онлайн-голосование
Возможность для избирателей подавать заявки на участие в дистанционном электронном голосовании может появиться в начале августа, заявила председатель ЦИК Элла... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:00
2021-07-08T14:00
элла памфилова
москва
политика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Возможность для избирателей подавать заявки на участие в дистанционном электронном голосовании может появиться в начале августа, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.По ее словам, ЦИК планирует в ближайшее время принять рекомендации по видеонаблюдению на выборах и отдельно по дистанционному электронному голосованию."Пока мы официально сроки (подачи заявлений- ред.) не определили, но предполагаем, что это будет со второго августа", - сказала Памфилова на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, отвечая на вопрос руководителя штаба Алексея Венедиктова о дате начала подачи заявок на участие в дистанционном электронном голосовании.Она добавила, что ЦИК будет готов изучить опыт Московской тренировки по дистанционному электронному голосованию, которая пройдёт 30-31 июля.По решению ЦИК, дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в шести регионах и Москве.
https://ria.ru/20210706/vybory-1740091535.html
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элла памфилова, москва, политика
Памфилова сообщила, когда можно будет подать заявку на онлайн-голосование
14:00 08.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заключительном заседании действующего состава Центризбиркома
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заключительном заседании действующего состава Центризбиркома - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Памфилова рассказала, когда можно будет подать заявку на онлайн-голосование

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Возможность для избирателей подавать заявки на участие в дистанционном электронном голосовании может появиться в начале августа, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, ЦИК планирует в ближайшее время принять рекомендации по видеонаблюдению на выборах и отдельно по дистанционному электронному голосованию.
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 13:50
ЦИК готов провести онлайн-голосование в масштабах всей страны
"Пока мы официально сроки (подачи заявлений- ред.) не определили, но предполагаем, что это будет со второго августа", - сказала Памфилова на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, отвечая на вопрос руководителя штаба Алексея Венедиктова о дате начала подачи заявок на участие в дистанционном электронном голосовании.
Она добавила, что ЦИК будет готов изучить опыт Московской тренировки по дистанционному электронному голосованию, которая пройдёт 30-31 июля.
По решению ЦИК, дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в шести регионах и Москве.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 13:53
ЦИК назвал регионы, где в этом году пройдет онлайн-голосование на выборах
 
Элла ПамфиловаМоскваПолитика
 
 
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