https://ria.ru/20210708/palana-1740386506.html

Жители Паланы возложили цветы к мемориалу в память погибших в Ан-26

Жители Паланы возложили цветы к мемориалу в память погибших в Ан-26 - РИА Новости, 08.07.2021

Жители Паланы возложили цветы к мемориалу в память погибших в Ан-26

Светлана Задера. Сотни жителей посёлка Палана на Камчатке возложили цветы, свечи и игрушки к стихийному мемориалу на сцене на центральной площади в память о... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T10:15

2021-07-08T10:15

2021-07-08T13:47

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

палана

общество

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ПАЛАНА (Камчатский край), 8 июл - РИА Новости. Светлана Задера. Сотни жителей посёлка Палана на Камчатке возложили цветы, свечи и игрушки к стихийному мемориалу на сцене на центральной площади в память о погибших в крушении Ан-26, передает корреспондент РИА Новости с места событий.На центральной площади посёлка Палана к 18.00 стали подходить десятки людей с цветами, чтобы возложить их на стихийный мемориал в память о погибших во время крушения самолета Ан-26.Семьи погибших принесли к мемориалу фотографии родственников, многие жители пришли с детьми. Уже через полчаса половина сцены была покрыта цветами и свечками.Как отметила Кузнецова, некоторые родственники приносят фотографии."Я думаю, что люди будут идти весь вечер и, может быть, даже ночь. У нас есть стела от предыдущей авиакатастрофы, возможно, туда эти цветы отнесем", - добавила собеседница.

https://ria.ru/20210707/aviakatastrofa-1740233187.html

палана

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2021

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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, общество