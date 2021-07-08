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Жители Паланы возложили цветы к мемориалу в память погибших в Ан-26
Жители Паланы возложили цветы к мемориалу в память погибших в Ан-26 - РИА Новости, 08.07.2021
Жители Паланы возложили цветы к мемориалу в память погибших в Ан-26
Светлана Задера. Сотни жителей посёлка Палана на Камчатке возложили цветы, свечи и игрушки к стихийному мемориалу на сцене на центральной площади в память о... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:15
2021-07-08T13:47
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
палана
общество
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ПАЛАНА (Камчатский край), 8 июл - РИА Новости. Светлана Задера. Сотни жителей посёлка Палана на Камчатке возложили цветы, свечи и игрушки к стихийному мемориалу на сцене на центральной площади в память о погибших в крушении Ан-26, передает корреспондент РИА Новости с места событий.На центральной площади посёлка Палана к 18.00 стали подходить десятки людей с цветами, чтобы возложить их на стихийный мемориал в память о погибших во время крушения самолета Ан-26.Семьи погибших принесли к мемориалу фотографии родственников, многие жители пришли с детьми. Уже через полчаса половина сцены была покрыта цветами и свечками.Как отметила Кузнецова, некоторые родственники приносят фотографии."Я думаю, что люди будут идти весь вечер и, может быть, даже ночь. У нас есть стела от предыдущей авиакатастрофы, возможно, туда эти цветы отнесем", - добавила собеседница.
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, общество
Жители Паланы возложили цветы к мемориалу в память погибших в Ан-26
10:15 08.07.2021 (обновлено: 13:47 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди несут цветы, свечи и портреты в память о погибших в авиакатастрофе к стихийному мемориалу на площади Ленина в поселке Палана
Люди несут цветы, свечи и портреты в память о погибших в авиакатастрофе к стихийному мемориалу на площади Ленина в поселке Палана - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Сотни жителей Паланы возложили цветы к мемориалу в память погибших в Ан-26

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ПАЛАНА (Камчатский край), 8 июл - РИА Новости. Светлана Задера. Сотни жителей посёлка Палана на Камчатке возложили цветы, свечи и игрушки к стихийному мемориалу на сцене на центральной площади в память о погибших в крушении Ан-26, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
На центральной площади посёлка Палана к 18.00 стали подходить десятки людей с цветами, чтобы возложить их на стихийный мемориал в память о погибших во время крушения самолета Ан-26.
Семьи погибших принесли к мемориалу фотографии родственников, многие жители пришли с детьми. Уже через полчаса половина сцены была покрыта цветами и свечками.
"В Петропавловске уже вчера прошло возложение цветов. Здесь люди к этому трепетнее относятся, потому что это знакомые, и поиски до сих пор продолжаются, ещё не всех нашли. Жители сами начали спрашивать, они хотели принести куда-то цветы, почувствовать поддержку друг друга. У каждого на этом борту был друг, брат, у кого-то мать или ребенок. Мы все очень близко друг друга знаем", - рассказала РИА Новости директор Центра культуры и досуга Алина Кузнецова.
Как отметила Кузнецова, некоторые родственники приносят фотографии.
"Я думаю, что люди будут идти весь вечер и, может быть, даже ночь. У нас есть стела от предыдущей авиакатастрофы, возможно, туда эти цветы отнесем", - добавила собеседница.
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