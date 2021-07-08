https://ria.ru/20210708/orekhi-1740387680.html
Самарские биологи вывели грецкий орех, который можно расколоть рукой
Самарские биологи вывели грецкий орех, который можно расколоть рукой - РИА Новости, 08.07.2021
Самарские биологи вывели грецкий орех, который можно расколоть рукой
Биологи Самарского университета вывели два новых сорта грецкого ореха, которые способны выдерживать морозы и засуху, а также их можно колоть, просто сжав в... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:22
2021-07-08T10:22
2021-07-08T10:29
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САМАРА, 8 июл - РИА Новости. Биологи Самарского университета вывели два новых сорта грецкого ореха, которые способны выдерживать морозы и засуху, а также их можно колоть, просто сжав в руке, сообщает в четверг пресс-служба вуза."Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва в ходе селекционных работ вывели два новых сорта грецкого ореха, которые обладают рядом уникальных качеств: они выдерживают неблагоприятные погодные условия Среднего Поволжья, а их скорлупа настолько хрупка, что молоток и щипцы для колки вам больше не понадобятся - чтобы добраться до вкусных ядрышек, орехи достаточно просто сжать в руке", - говорится в сообщении.По словам заместителя директора Ботанического сада Самарского университета, селекционера ореха грецкого Александра Помогайбина, которого цитирует пресс-служба, новые сорта выдерживают морозы и засуху, а также успешно переносят заморозки. "Созревание плодов происходит в сентябре, но иногда сдвигается на начало октября. Кроме того, самарские орехи легко раскалываются при несильном нажатии и их можно расколоть, буквально просто сжав в руке. Мы намерены запатентовать оба эти сорта, заявки на патенты уже поданы. Сорта получили названия "Самарец" и "Волжанин", - приводит слова Помогайбина пресс-служба.По информации пресс-службы, при выведении новых сортов был использован самый простой способ селекции - перекрестное опыление. Селекционные работы проводились в Ботаническом саду на коллекционном участке ореха грецкого, насчитывающем уже более 900 деревьев. Отмечается, что орехи самарских сортов обладают приятным вкусом и не горчат.
https://ria.ru/20210427/orekhi-1730206917.html
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россия, навигатор абитуриента, самара, самарский университет, общество
Самарские биологи вывели грецкий орех, который можно расколоть рукой
10:22 08.07.2021 (обновлено: 10:29 08.07.2021)
Самарские биологи вывели новые сорта грецкого ореха, которые можно расколоть рукой
САМАРА, 8 июл - РИА Новости.
Биологи Самарского университета
вывели два новых сорта грецкого ореха, которые способны выдерживать морозы и засуху, а также их можно колоть, просто сжав в руке, сообщает в четверг пресс-служба вуза.
"Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва в ходе селекционных работ вывели два новых сорта грецкого ореха, которые обладают рядом уникальных качеств: они выдерживают неблагоприятные погодные условия Среднего Поволжья, а их скорлупа настолько хрупка, что молоток и щипцы для колки вам больше не понадобятся - чтобы добраться до вкусных ядрышек, орехи достаточно просто сжать в руке", - говорится в сообщении.
По словам заместителя директора Ботанического сада Самарского университета, селекционера ореха грецкого Александра Помогайбина, которого цитирует пресс-служба, новые сорта выдерживают морозы и засуху, а также успешно переносят заморозки. "Созревание плодов происходит в сентябре, но иногда сдвигается на начало октября. Кроме того, самарские орехи легко раскалываются при несильном нажатии и их можно расколоть, буквально просто сжав в руке. Мы намерены запатентовать оба эти сорта, заявки на патенты уже поданы. Сорта получили названия "Самарец" и "Волжанин", - приводит слова Помогайбина пресс-служба.
По информации пресс-службы, при выведении новых сортов был использован самый простой способ селекции - перекрестное опыление. Селекционные работы проводились в Ботаническом саду на коллекционном участке ореха грецкого, насчитывающем уже более 900 деревьев. Отмечается, что орехи самарских сортов обладают приятным вкусом и не горчат.