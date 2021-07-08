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Онищенко назвал Россию аутсайдером в вопросе вакцинации
Онищенко назвал Россию аутсайдером в вопросе вакцинации - РИА Новости, 08.07.2021
Онищенко назвал Россию аутсайдером в вопросе вакцинации
Перспектива в условиях пандемии коронавируса одна – вакцинация, Россия сегодня в этом вопросе "аутсайдер", считает депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:30
2021-07-08T18:30
2021-07-08T18:30
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
геннадий онищенко
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Перспектива в условиях пандемии коронавируса одна – вакцинация, Россия сегодня в этом вопросе "аутсайдер", считает депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко."Перспектива одна – привиться и забыть. Коротко и, по-моему, достаточно ясно. Я буду говорить одно и то же, что и всегда говорил - надо прививаться... Планета уже практически приблизилась к созданию (коллективного) иммунитета, 4 миллиарда из 7 – больше половины. Очень впечатляющая цифра. Планета приблизилась, а мы (Россия) еще где-то там в аутсайдерах", - сказал Онищенко РИА Новости.По данным ВОЗ, на которые ссылается Онищенко, всего в мире получили вакцину порядка 4 миллиардов человек: в Китае – более миллиарда, в США – около 180 миллионов, "остальные – по мелочи". В России, сказал депутат, вакцинировано около 30 миллионов человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/kovid-1740396124.html
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Онищенко назвал Россию аутсайдером в вопросе вакцинации
Геннадий Онищенко заявил, что Россия отстает от других стран в вопросе вакцинации от COVID-19