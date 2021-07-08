https://ria.ru/20210708/omvd-1740525843.html

В отношении начальника ОМВД по Егорьевску проведут служебную проверку

В отношении начальника ОМВД по Егорьевску проведут служебную проверку - РИА Новости, 08.07.2021

В отношении начальника ОМВД по Егорьевску проведут служебную проверку

Служебная проверка началась в отношении начальника отдела полиции по подмосковному Егорьевску по факту его возможной причастности к преступлению, сообщила... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T22:41

2021-07-08T22:41

2021-07-08T22:41

егорьевск

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Служебная проверка началась в отношении начальника отдела полиции по подмосковному Егорьевску по факту его возможной причастности к преступлению, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.Согласно информации на сайте ОМВД, начальником отдела является Олег Ермаков. На должности он с 2012 года."Начальником ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенантом полиции Виктором Пауковым назначена служебная проверка по факту возможной причастности начальника Отдела МВД России по г. о. Егорьевск к противоправному деянию", - говорится в сообщении.Добавляется, что по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

https://ria.ru/20210705/vzyatki-1739934084.html

егорьевск

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егорьевск, московская область (подмосковье), происшествия