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В отношении начальника ОМВД по Егорьевску проведут служебную проверку
В отношении начальника ОМВД по Егорьевску проведут служебную проверку - РИА Новости, 08.07.2021
В отношении начальника ОМВД по Егорьевску проведут служебную проверку
Служебная проверка началась в отношении начальника отдела полиции по подмосковному Егорьевску по факту его возможной причастности к преступлению, сообщила... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T22:41
2021-07-08T22:41
егорьевск
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Служебная проверка началась в отношении начальника отдела полиции по подмосковному Егорьевску по факту его возможной причастности к преступлению, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.Согласно информации на сайте ОМВД, начальником отдела является Олег Ермаков. На должности он с 2012 года."Начальником ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенантом полиции Виктором Пауковым назначена служебная проверка по факту возможной причастности начальника Отдела МВД России по г. о. Егорьевск к противоправному деянию", - говорится в сообщении.Добавляется, что по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
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егорьевск, московская область (подмосковье), происшествия
В отношении начальника ОМВД по Егорьевску проведут служебную проверку
22:41 08.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В отношении начальника ОМВД по Егорьевску Ермакова начата служебная проверка

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Служебная проверка началась в отношении начальника отдела полиции по подмосковному Егорьевску по факту его возможной причастности к преступлению, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.
Согласно информации на сайте ОМВД, начальником отдела является Олег Ермаков. На должности он с 2012 года.
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"Начальником ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенантом полиции Виктором Пауковым назначена служебная проверка по факту возможной причастности начальника Отдела МВД России по г. о. Егорьевск к противоправному деянию", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
 
ЕгорьевскМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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