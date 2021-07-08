https://ria.ru/20210708/olimpiada-1740484602.html

Китай сделает зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду ярким событием

Китай сделает зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду ярким событием - РИА Новости, 08.07.2021

Китай сделает зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду ярким событием

Китай сделает зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду в Пекине минималистичным, безопасным и ярким событием, заявил постоянный представитель КНР при Отделении ООН и... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T18:02

2021-07-08T18:02

2021-07-08T18:02

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МОСКВА, 8 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай сделает зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду в Пекине минималистичным, безопасным и ярким событием, заявил постоянный представитель КНР при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй, выступая на 47-й сессии Совета ООН по правам человека.Он отметил, что олимпийский дух выходит за рамки национальных границ и будет способствовать укреплению солидарности между странами и совместной борьбе с глобальными вызовами. Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине станут грандиозным событием для международного сообщества, подчеркнул Чэнь Сюй.Представители России, Венесуэлы, Непала и других стран на сессии СПЧ приветствовали проведение в Китае зимней Олимпиады и Паралимпиады в 2022 году. Представитель Венесуэлы отметил, что Пекин, являющийся единственным в мире городом-организатором и летних, и зимних Игр, вносит уникальный вклад в международное олимпийское движение.

https://ria.ru/20210312/kitay-1600965745.html

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россия, непал, китай, оон, олимпийские игры