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Россия-Китай: Главное
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Китай сделает зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду ярким событием
Китай сделает зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду ярким событием - РИА Новости, 08.07.2021
Китай сделает зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду ярким событием
Китай сделает зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду в Пекине минималистичным, безопасным и ярким событием, заявил постоянный представитель КНР при Отделении ООН и... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:02
2021-07-08T18:02
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китай
оон
олимпийские игры
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МОСКВА, 8 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай сделает зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду в Пекине минималистичным, безопасным и ярким событием, заявил постоянный представитель КНР при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй, выступая на 47-й сессии Совета ООН по правам человека.Он отметил, что олимпийский дух выходит за рамки национальных границ и будет способствовать укреплению солидарности между странами и совместной борьбе с глобальными вызовами. Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине станут грандиозным событием для международного сообщества, подчеркнул Чэнь Сюй.Представители России, Венесуэлы, Непала и других стран на сессии СПЧ приветствовали проведение в Китае зимней Олимпиады и Паралимпиады в 2022 году. Представитель Венесуэлы отметил, что Пекин, являющийся единственным в мире городом-организатором и летних, и зимних Игр, вносит уникальный вклад в международное олимпийское движение.
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россия, непал, китай, оон, олимпийские игры

Китай сделает зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду ярким событием

18:02 08.07.2021
 
© AP Photo / Andy WongПосетители в защитных масках в парке Шуганг в Пекине
Посетители в защитных масках в парке Шуганг в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© AP Photo / Andy Wong
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МОСКВА, 8 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай сделает зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду в Пекине минималистичным, безопасным и ярким событием, заявил постоянный представитель КНР при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй, выступая на 47-й сессии Совета ООН по правам человека.
Он отметил, что олимпийский дух выходит за рамки национальных границ и будет способствовать укреплению солидарности между странами и совместной борьбе с глобальными вызовами.
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине станут грандиозным событием для международного сообщества, подчеркнул Чэнь Сюй.
Представители России, Венесуэлы, Непала и других стран на сессии СПЧ приветствовали проведение в Китае зимней Олимпиады и Паралимпиады в 2022 году. Представитель Венесуэлы отметил, что Пекин, являющийся единственным в мире городом-организатором и летних, и зимних Игр, вносит уникальный вклад в международное олимпийское движение.
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