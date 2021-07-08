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Попова оценила необходимость локдауна
Попова оценила необходимость локдауна - РИА Новости, 08.07.2021
Попова оценила необходимость локдауна
Необходимости в более жёстких ограничениях и в локдауне из-за коронавируса сейчас нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T21:05
2021-07-08T21:05
2021-07-08T23:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Необходимости в более жёстких ограничениях и в локдауне из-за коронавируса сейчас нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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Ревакцинация от COVID-19: что нужно знать
Повторная вакцинация от коронавируса нужна. Она укрепит иммунитет и обеспечит дальнейшую защиту организма. В разгар эпидемии врачи рекомендуют сделать прививку уже через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Как только ситуация стабилизируется и будет достигнут коллективный иммунитет, прививаться от коронавируса можно раз в год. При этом использовать любую вакцину, зарегистрированную в России. Все, что нужно знать о ревакцинации от коронавируса, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
2021-07-08T21:05
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Попова оценила необходимость локдауна
21:05 08.07.2021 (обновлено: 23:12 08.07.2021)
Попова не видит необходимости в более жестких ограничениях и локдауне из-за коронавируса