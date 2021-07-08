https://ria.ru/20210708/ogranicheniya-1740390770.html

В Волгоградской области вводятся новые ограничения из-за COVID-19

В Волгоградской области вводятся новые ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2021

В Волгоградской области вводятся новые ограничения из-за COVID-19

Работа фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах, а также ночных ресторанов приостанавливается в Волгоградской области из-за ситуации с коронавирусной... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T10:42

2021-07-08T10:42

2021-07-08T15:20

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

распространение коронавируса

волгоградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151928/17/1519281790_0:276:3795:2411_1920x0_80_0_0_39a535b9e6955f9377b67a00ec46719c.jpg

ВОЛГОГРАД, 8 июл — РИА Новости. Работа фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах, а также ночных ресторанов приостанавливается в Волгоградской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией с 12 июля за исключением тех заведений, где будет привито 60% персонала, сообщила пресс-служба администрации региона.Согласно новому постановлению, в Волгоградской области с 12 июля кафе и ресторанам запрещается работать в ночное время."С 12 июля для посещений станут недоступны детские развлекательные центры, а также фуд-корты и детские игровые комнаты в торговых и торгово-развлекательных комплексах. Всем несовершеннолетним волгоградцам разрешат находиться в ТРК только в сопровождении взрослых", — говорится в сообщении.Отмечается, что работать в круглосуточном режиме или без ограничения могут только те заведения (кафе, музеи, кинозалы и другие), где от коронавируса привито не менее 60% персонала или сотрудники имеют антитела после перенесенного заболевания. Кроме того, посещать такие заведения смогут люди после предъявления паспорта и сертификата о прививке с QR-кодом или отрицательного ПЦР-теста или документа о наличии антител.По данным администрации, пансионатам и домам отдыха региона рекомендовано принимать людей с прививкой или с антителами.По данным оперштаба, в Волгоградской области с начала пандемии зарегистрировано 64 205 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 236 за последние сутки. Выздоровели 59 811 человек, 1565 скончались.

https://realty.ria.ru/20210706/moskva-1739980524.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/golikova-1740304815.html

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, волгоградская область