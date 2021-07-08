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В Волгоградской области вводятся новые ограничения из-за COVID-19
В Волгоградской области вводятся новые ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2021
В Волгоградской области вводятся новые ограничения из-за COVID-19
Работа фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах, а также ночных ресторанов приостанавливается в Волгоградской области из-за ситуации с коронавирусной... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:42
2021-07-08T15:20
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
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ВОЛГОГРАД, 8 июл — РИА Новости. Работа фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах, а также ночных ресторанов приостанавливается в Волгоградской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией с 12 июля за исключением тех заведений, где будет привито 60% персонала, сообщила пресс-служба администрации региона.Согласно новому постановлению, в Волгоградской области с 12 июля кафе и ресторанам запрещается работать в ночное время."С 12 июля для посещений станут недоступны детские развлекательные центры, а также фуд-корты и детские игровые комнаты в торговых и торгово-развлекательных комплексах. Всем несовершеннолетним волгоградцам разрешат находиться в ТРК только в сопровождении взрослых", — говорится в сообщении.Отмечается, что работать в круглосуточном режиме или без ограничения могут только те заведения (кафе, музеи, кинозалы и другие), где от коронавируса привито не менее 60% персонала или сотрудники имеют антитела после перенесенного заболевания. Кроме того, посещать такие заведения смогут люди после предъявления паспорта и сертификата о прививке с QR-кодом или отрицательного ПЦР-теста или документа о наличии антител.По данным администрации, пансионатам и домам отдыха региона рекомендовано принимать людей с прививкой или с антителами.По данным оперштаба, в Волгоградской области с начала пандемии зарегистрировано 64 205 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 236 за последние сутки. Выздоровели 59 811 человек, 1565 скончались.
https://realty.ria.ru/20210706/moskva-1739980524.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, волгоградская область

В Волгоградской области вводятся новые ограничения из-за COVID-19

10:42 08.07.2021 (обновлено: 15:20 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичВид на Волгоград
Вид на Волгоград - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОЛГОГРАД, 8 июл — РИА Новости. Работа фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах, а также ночных ресторанов приостанавливается в Волгоградской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией с 12 июля за исключением тех заведений, где будет привито 60% персонала, сообщила пресс-служба администрации региона.
Согласно новому постановлению, в Волгоградской области с 12 июля кафе и ресторанам запрещается работать в ночное время.
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"С 12 июля для посещений станут недоступны детские развлекательные центры, а также фуд-корты и детские игровые комнаты в торговых и торгово-развлекательных комплексах. Всем несовершеннолетним волгоградцам разрешат находиться в ТРК только в сопровождении взрослых", — говорится в сообщении.
Отмечается, что работать в круглосуточном режиме или без ограничения могут только те заведения (кафе, музеи, кинозалы и другие), где от коронавируса привито не менее 60% персонала или сотрудники имеют антитела после перенесенного заболевания. Кроме того, посещать такие заведения смогут люди после предъявления паспорта и сертификата о прививке с QR-кодом или отрицательного ПЦР-теста или документа о наличии антител.
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По данным оперштаба, в Волгоградской области с начала пандемии зарегистрировано 64 205 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 236 за последние сутки. Выздоровели 59 811 человек, 1565 скончались.
 
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