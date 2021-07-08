https://ria.ru/20210708/ogranicheniya-1740357817.html
Австрия ввела ограничения на въезд из России
Австрия ввела ограничения на въезд из России - РИА Новости, 08.07.2021
Австрия ввела ограничения на въезд из России
Власти Австрии с четверга возвращают ограничения на въезд из России на фоне ухудшения там эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса и вновь РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T00:17
2021-07-08T00:17
2021-07-08T00:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
австрия
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ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Власти Австрии с четверга возвращают ограничения на въезд из России на фоне ухудшения там эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса и вновь предостерегают от несрочных поездок в РФ.Ограничительные меры вступают в силу спустя ровно неделю после того, как МИД Австрии впервые за 15 месяцев разрешил въезд из России с любой целью, в том числе туристической, при соблюдении правил, гарантирующих эпидемиологическую безопасность. Тогда же глава МИД Александер Шалленберг не исключил пересмотра мер в отношении России в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.Согласно постановлению австрийского минздрава, с 8 июля Россия относится к странам с распространением новых вариантов коронавируса. С этого момента из России в Австрию смогут въезжать только несколько категорий граждан, в том числе граждане ЕС или те, у кого есть австрийский или европейский вид на жительство, принимается и рабочая виза. Исключение делается по срочным семейным причинам, а также по рабочим или учебным обстоятельствам.Въезжающим необходимо соблюдать десятидневный карантин по прибытии.Не ранее чем за 72 часа до въезда в страну заполняется электронная форма с указанием личных данных и адреса, по которому будет соблюдаться карантин, и как минимум один раз за этот период по указанному адресу придут с проверкой. На шестой день можно сдать тест, и если он окажется отрицательным, досрочно завершить карантин. То же возможно и в случае, если в течение этих шести дней после прибытия планируется выезд из Австрии - его дата также указывается в электронной форме.В австрийском списке стран распространения мутаций коронавируса, помимо России, находятся Бразилия, Ботсвана, Великобритания, Замбия, Зимбабве, Индия, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Непал, Уругвай, Эсватини и ЮАР.
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коронавирус covid-19, россия, австрия
Австрия ввела ограничения на въезд из России
Австрия вновь ввела ограничения на въезд из России через неделю после их отмены
ВЕНА, 8 июл - РИА Новости.
Власти Австрии
с четверга возвращают ограничения на въезд из России на фоне ухудшения там эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса и вновь предостерегают от несрочных поездок в РФ.
Ограничительные меры вступают в силу спустя ровно неделю после того, как МИД Австрии впервые за 15 месяцев разрешил въезд из России с любой целью, в том числе туристической, при соблюдении правил, гарантирующих эпидемиологическую безопасность. Тогда же глава МИД Александер Шалленберг не исключил пересмотра мер в отношении России
в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.
Согласно постановлению австрийского минздрава, с 8 июля Россия относится к странам с распространением новых вариантов коронавируса. С этого момента из России в Австрию смогут въезжать только несколько категорий граждан, в том числе граждане ЕС или те, у кого есть австрийский или европейский вид на жительство, принимается и рабочая виза. Исключение делается по срочным семейным причинам, а также по рабочим или учебным обстоятельствам.
Въезжающим необходимо соблюдать десятидневный карантин по прибытии.
Не ранее чем за 72 часа до въезда в страну заполняется электронная форма с указанием личных данных и адреса, по которому будет соблюдаться карантин, и как минимум один раз за этот период по указанному адресу придут с проверкой. На шестой день можно сдать тест, и если он окажется отрицательным, досрочно завершить карантин. То же возможно и в случае, если в течение этих шести дней после прибытия планируется выезд из Австрии - его дата также указывается в электронной форме.
В австрийском списке стран распространения мутаций коронавируса, помимо России, находятся Бразилия, Ботсвана, Великобритания, Замбия, Зимбабве, Индия, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Непал, Уругвай, Эсватини и ЮАР.