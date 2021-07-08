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Врачи в Кабардино-Балкарии достали нож из глазницы пациента

Врачи в Кабардино-Балкарии достали нож из глазницы пациента - РИА Новости, 08.07.2021

Врачи в Кабардино-Балкарии достали нож из глазницы пациента

Специалисты республиканской клинической больницы в Нальчике спасли пациента, получившего проникающее ножевое ранение глазницы и черепа, сообщает медицинская... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:15

2021-07-08T15:15

2021-07-08T15:15

кабардино-балкарская республика (кбр)

нальчик

происшествия

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НАЛЬЧИК, 8 июл – РИА Новости. Специалисты республиканской клинической больницы в Нальчике спасли пациента, получившего проникающее ножевое ранение глазницы и черепа, сообщает медицинская организация."Бригадой скорой медицинской помощи доставлен пациент в тяжелом состоянии, с проникающим ранением глазницы и черепа. После проведения обследования выставлен диагноз: "Проникающее ножевое ранение правой орбиты, полости черепа… Перелом задней стенки правой орбиты со смещением фрагментов. Инородное тело правой орбиты, полости черепа", - говорится в аккаунте больницы в Instagram.Отмечается, что врачи сначала извлекли нож и провели первичную хирургическую обработку раны."Вторым этапом произведено наружное дренирование желудочковой системы головного мозга. Налаженной работой мультидисциплинарной бригады специалистов (нейрохирурги, офтальмологи, анестезиологи) оказана экстренная хирургическая помощь пациенту. Состояние пациента стабильное", - уточняет медучреждение.

https://ria.ru/20201123/valenok-1585864180.html

нальчик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик, происшествия