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Врачи в Кабардино-Балкарии достали нож из глазницы пациента
Врачи в Кабардино-Балкарии достали нож из глазницы пациента - РИА Новости, 08.07.2021
Врачи в Кабардино-Балкарии достали нож из глазницы пациента
Специалисты республиканской клинической больницы в Нальчике спасли пациента, получившего проникающее ножевое ранение глазницы и черепа, сообщает медицинская... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:15
2021-07-08T15:15
кабардино-балкарская республика (кбр)
нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 8 июл – РИА Новости. Специалисты республиканской клинической больницы в Нальчике спасли пациента, получившего проникающее ножевое ранение глазницы и черепа, сообщает медицинская организация."Бригадой скорой медицинской помощи доставлен пациент в тяжелом состоянии, с проникающим ранением глазницы и черепа. После проведения обследования выставлен диагноз: "Проникающее ножевое ранение правой орбиты, полости черепа… Перелом задней стенки правой орбиты со смещением фрагментов. Инородное тело правой орбиты, полости черепа", - говорится в аккаунте больницы в Instagram.Отмечается, что врачи сначала извлекли нож и провели первичную хирургическую обработку раны."Вторым этапом произведено наружное дренирование желудочковой системы головного мозга. Налаженной работой мультидисциплинарной бригады специалистов (нейрохирурги, офтальмологи, анестезиологи) оказана экстренная хирургическая помощь пациенту. Состояние пациента стабильное", - уточняет медучреждение.
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кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик, происшествия
Врачи в Кабардино-Балкарии достали нож из глазницы пациента
15:15 08.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХирург во время операции в операционном блоке городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Хирург во время операции в операционном блоке городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врачи в Кабардино-Балкарии извлекли нож из глазницы пациента

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 8 июл – РИА Новости. Специалисты республиканской клинической больницы в Нальчике спасли пациента, получившего проникающее ножевое ранение глазницы и черепа, сообщает медицинская организация.
"Бригадой скорой медицинской помощи доставлен пациент в тяжелом состоянии, с проникающим ранением глазницы и черепа. После проведения обследования выставлен диагноз: "Проникающее ножевое ранение правой орбиты, полости черепа… Перелом задней стенки правой орбиты со смещением фрагментов. Инородное тело правой орбиты, полости черепа", - говорится в аккаунте больницы в Instagram.
Отмечается, что врачи сначала извлекли нож и провели первичную хирургическую обработку раны.
"Вторым этапом произведено наружное дренирование желудочковой системы головного мозга. Налаженной работой мультидисциплинарной бригады специалистов (нейрохирурги, офтальмологи, анестезиологи) оказана экстренная хирургическая помощь пациенту. Состояние пациента стабильное", - уточняет медучреждение.
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