В Новосибирске автомобиль насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе
© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи у жилого дома на улице Зеленой в Химках, пострадавшего от взрыва
В Новосибирске пятилетний мальчик погиб под колесами иномарки на пешеходном переходе
"По предварительной информации, 8 июля в 15.40 (11.40 мск) в Советском районе Новосибирска 56-летний водитель, следуя на автомобиле Audi Q7, при повороте у дома 32 по улице Терешковой, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ребенка 2016 года рождения, который переезжал проезжую часть на самокате в сопровождении матери. От полученных травм ребенок скончался", - говорится в сообщении.
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По результатам освидетельствования алкогольного опьянения у водителя не обнаружено. Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия, по окончании которых будет принято решение. И.о. руководителя СУСК по Новосибирской области Антон Бадулин инициировал перед прокурором города вопрос о передаче материалов проверки по факту ДТП из органов внутренних дел в производство следователей СК.
В управлении рассказали об обстоятельствах трагедии. По данным СК, на перекрестке Морского проспекта с проспектом Лаврентьева дорогу на зеленый сигнал светофора переходила женщина с тремя детьми, одного из которых она везла в коляске, а мальчик с девочкой шли пешком.
"Первой дорогу перешла девочка, за ней на самокате следовал мальчик, за ним шла мать с грудным ребенком. В это время водитель, 1965 года рождения двигался на автомашине и совершал поворот направо с проспекта Лаврентьева на улицу Терешковой, остановился перед пешеходным переходом, пропустил девочку, а на 5-летнего мальчика совершил наезд. В результате происшествия малолетний погиб на месте от полученных травм", - сообщили в СУСК.
Госавтоинспекция Новосибирской области призывает родителей говорить детям о рисках, связанных с использованием самокатов, моноколёс, сигвеев и гироскутеров. Участники дорожного движения, передвигающиеся с помощью перечисленных устройств, пока приравниваются к пешеходам. Им запрещается передвигаться по проезжей части. При передвижении по пешеходному переходу нужно идти пешком, вести устройство рядом или нести на руках. Родители в этот момент должны вести своих детей за руку.