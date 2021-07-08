https://ria.ru/20210708/novosibirsk-1740474878.html

В Новосибирске автомобиль насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

В Новосибирске автомобиль насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 08.07.2021

В Новосибирске автомобиль насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

Водитель иномарки Audi Q7 на регулируемом пешеходном переходе в новосибирском Академгородке в четверг насмерть сбил пятилетнего мальчика на самокате, сообщает... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T17:04

2021-07-08T17:04

2021-07-08T17:04

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

советский район

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Водитель иномарки Audi Q7 на регулируемом пешеходном переходе в новосибирском Академгородке в четверг насмерть сбил пятилетнего мальчика на самокате, сообщает ГУМВД по региону."По предварительной информации, 8 июля в 15.40 (11.40 мск) в Советском районе Новосибирска 56-летний водитель, следуя на автомобиле Audi Q7, при повороте у дома 32 по улице Терешковой, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ребенка 2016 года рождения, который переезжал проезжую часть на самокате в сопровождении матери. От полученных травм ребенок скончался", - говорится в сообщении.По результатам освидетельствования алкогольного опьянения у водителя не обнаружено. Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия, по окончании которых будет принято решение. И.о. руководителя СУСК по Новосибирской области Антон Бадулин инициировал перед прокурором города вопрос о передаче материалов проверки по факту ДТП из органов внутренних дел в производство следователей СК.В управлении рассказали об обстоятельствах трагедии. По данным СК, на перекрестке Морского проспекта с проспектом Лаврентьева дорогу на зеленый сигнал светофора переходила женщина с тремя детьми, одного из которых она везла в коляске, а мальчик с девочкой шли пешком."Первой дорогу перешла девочка, за ней на самокате следовал мальчик, за ним шла мать с грудным ребенком. В это время водитель, 1965 года рождения двигался на автомашине и совершал поворот направо с проспекта Лаврентьева на улицу Терешковой, остановился перед пешеходным переходом, пропустил девочку, а на 5-летнего мальчика совершил наезд. В результате происшествия малолетний погиб на месте от полученных травм", - сообщили в СУСК.Госавтоинспекция Новосибирской области призывает родителей говорить детям о рисках, связанных с использованием самокатов, моноколёс, сигвеев и гироскутеров. Участники дорожного движения, передвигающиеся с помощью перечисленных устройств, пока приравниваются к пешеходам. Им запрещается передвигаться по проезжей части. При передвижении по пешеходному переходу нужно идти пешком, вести устройство рядом или нести на руках. Родители в этот момент должны вести своих детей за руку.

https://ria.ru/20210708/novosibirsk-1740383637.html

https://ria.ru/20210705/krossover-1739904522.html

новосибирск

советский район

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, советский район, новосибирская область, происшествия