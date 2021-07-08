https://ria.ru/20210708/novosibirsk-1740383637.html

В Новосибирске автомобиль въехал в остановку

В Новосибирске автомобиль въехал в остановку - РИА Новости, 08.07.2021

В Новосибирске автомобиль въехал в остановку

Кроссовер Renault Duster в Новосибирске после столкновения с попутным автомобилем въехал в торговый павильон на автобусной остановке, пострадали четыре... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T09:57

2021-07-08T09:57

2021-07-08T09:57

renault duster

новосибирск

калининский район

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Кроссовер Renault Duster в Новосибирске после столкновения с попутным автомобилем въехал в торговый павильон на автобусной остановке, пострадали четыре человека, сообщается на сайте "МВД Медиа".ЧП произошло утром на четверг, в 07.40 по местному времени (03.40 мск) в Калининском районе Новосибирска: водитель Renault Duster напротив дома №100 по улице Богдана Хмельницкого столкнулся с ехавшим в том же направлении Nissan Bluebird. После столкновения Renault врезался в торговый павильон на остановке общественного транспорта."С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водитель автомобиля Renault, мужчина, в момент ДТП находившийся на остановке общественного транспорта, и две работницы торгового павильона", - говорится в релизе.По данным освидетельствования, оба водителя были трезвы. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают сотрудники полиции.

https://ria.ru/20210609/ostanovka-1736305149.html

новосибирск

калининский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

renault duster, новосибирск, калининский район, происшествия