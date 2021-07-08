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В Новосибирске автомобиль въехал в остановку
В Новосибирске автомобиль въехал в остановку - РИА Новости, 08.07.2021
В Новосибирске автомобиль въехал в остановку
Кроссовер Renault Duster в Новосибирске после столкновения с попутным автомобилем въехал в торговый павильон на автобусной остановке, пострадали четыре... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T09:57
2021-07-08T09:57
renault duster
новосибирск
калининский район
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Кроссовер Renault Duster в Новосибирске после столкновения с попутным автомобилем въехал в торговый павильон на автобусной остановке, пострадали четыре человека, сообщается на сайте "МВД Медиа".ЧП произошло утром на четверг, в 07.40 по местному времени (03.40 мск) в Калининском районе Новосибирска: водитель Renault Duster напротив дома №100 по улице Богдана Хмельницкого столкнулся с ехавшим в том же направлении Nissan Bluebird. После столкновения Renault врезался в торговый павильон на остановке общественного транспорта."С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водитель автомобиля Renault, мужчина, в момент ДТП находившийся на остановке общественного транспорта, и две работницы торгового павильона", - говорится в релизе.По данным освидетельствования, оба водителя были трезвы. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают сотрудники полиции.
https://ria.ru/20210609/ostanovka-1736305149.html
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renault duster, новосибирск, калининский район, происшествия
В Новосибирске автомобиль въехал в остановку
09:57 08.07.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Новосибирске автомобиль въехал в остановку, четыре человека пострадали

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Кроссовер Renault Duster в Новосибирске после столкновения с попутным автомобилем въехал в торговый павильон на автобусной остановке, пострадали четыре человека, сообщается на сайте "МВД Медиа".
ЧП произошло утром на четверг, в 07.40 по местному времени (03.40 мск) в Калининском районе Новосибирска: водитель Renault Duster напротив дома №100 по улице Богдана Хмельницкого столкнулся с ехавшим в том же направлении Nissan Bluebird. После столкновения Renault врезался в торговый павильон на остановке общественного транспорта.
"С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водитель автомобиля Renault, мужчина, в момент ДТП находившийся на остановке общественного транспорта, и две работницы торгового павильона", - говорится в релизе.
По данным освидетельствования, оба водителя были трезвы. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают сотрудники полиции.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 14:57
В Москве автомобиль въехал в остановку
 
Renault DusterНовосибирскКалининский районПроисшествия
 
 
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