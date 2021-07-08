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Нижегородская область
https://ria.ru/20210708/nikitin-1740525077.html
Нижегородские коммунальщики получили новую технику
Нижегородские коммунальщики получили новую технику - РИА Новости, 08.07.2021
Нижегородские коммунальщики получили новую технику
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев передали новую коммунальную технику муниципальным предприятиям города,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T22:27
2021-07-08T22:32
нижегородская область
юрий шалабаев
глеб никитин
группа газ
нижний новгород
ульяновский автомобильный завод (уаз)
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев передали новую коммунальную технику муниципальным предприятиям города, сообщает пресс-служба правительства региона.Из 30 новых единиц техники, поступивших в Нижний Новгород, три – это комбинированные дорожные машины, а также пять самосвалов, четыре фронтальных погрузчика, четыре трактора, два автобуса, три "ГАЗели Фермер" и другие машины.Как отметил глава региона, последняя крупная поставка подобной техники в Нижний Новгород была в 2013 году. Износ коммунального парка оценивался до нынешнего поступления машин в 85-90%."Проходили точечные закупки, например, в декабре 2020 года было приобретено 17 машин. Но в этой сфере необходимы системные решения. Я дал поручение проработать возможность приобретения крупной партии машин. Сейчас предполагаем закупить более 200 единиц техники, из них около 50 - это самые необходимые комбинированные дорожные машины. Есть и машины для уборки новых общественных пространств. Вся техника будет поступать планомерно, с учетом необходимости", - цитирует пресс-служба слова Никитина.По словам губернатора, закупка проводится на средства городского бюджета. "Это стало возможным благодаря работе команды городской администрации по оптимизации затрат, получению экономии и выявлению резервов. За эксплуатацией техники нижегородцы смогут наблюдать в режиме онлайн. Они смогут увидеть, как и где работает в данный момент уборочная техника", - добавил Никитин.Глава Нижнего Новгорода поблагодарил губернатора за поддержку и отметил, что переданные в четверг 30 единиц техники в течение недели выйдут на маршруты. "До октября в Нижний Новгород придет более 200 машин, которые будут предназначены для уборки города не только зимой, но и летом, чего давно не было", - сказал Шалабаев.В целом благодаря закупке техники партиями Нижний Новгород получит 49 комбинированных дорожных машин, 56 плужно-щеточных машин, 11 самосвалов на базе "ГАЗа" и "КамАЗа", 16 вакуумно-подметально-уборочных автомобилей, 27 фронтальных, лаповых и мини-погрузчиков, восемь грейдеров, четыре единицы откачивающей техники, 17 бортовых "ГАЗелей" и автомобилей "УАЗ", а также автобусов "ПАЗ", 19 единиц навесного оборудования.
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юрий шалабаев, глеб никитин, группа газ, нижний новгород, ульяновский автомобильный завод (уаз), нижегородская область, общество
Нижегородские коммунальщики получили новую технику
22:27 08.07.2021 (обновлено: 22:32 08.07.2021)
 
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"Вакуумная коммунальная машина ЭД300К
Вакуумная коммунальная машина ЭД300К - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"

Нижегородские муниципальные предприятиям получили новую коммунальную технику

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев передали новую коммунальную технику муниципальным предприятиям города, сообщает пресс-служба правительства региона.
Из 30 новых единиц техники, поступивших в Нижний Новгород, три – это комбинированные дорожные машины, а также пять самосвалов, четыре фронтальных погрузчика, четыре трактора, два автобуса, три "ГАЗели Фермер" и другие машины.
Как отметил глава региона, последняя крупная поставка подобной техники в Нижний Новгород была в 2013 году. Износ коммунального парка оценивался до нынешнего поступления машин в 85-90%.
"Проходили точечные закупки, например, в декабре 2020 года было приобретено 17 машин. Но в этой сфере необходимы системные решения. Я дал поручение проработать возможность приобретения крупной партии машин. Сейчас предполагаем закупить более 200 единиц техники, из них около 50 - это самые необходимые комбинированные дорожные машины. Есть и машины для уборки новых общественных пространств. Вся техника будет поступать планомерно, с учетом необходимости", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
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По словам губернатора, закупка проводится на средства городского бюджета. "Это стало возможным благодаря работе команды городской администрации по оптимизации затрат, получению экономии и выявлению резервов. За эксплуатацией техники нижегородцы смогут наблюдать в режиме онлайн. Они смогут увидеть, как и где работает в данный момент уборочная техника", - добавил Никитин.
Глава Нижнего Новгорода поблагодарил губернатора за поддержку и отметил, что переданные в четверг 30 единиц техники в течение недели выйдут на маршруты. "До октября в Нижний Новгород придет более 200 машин, которые будут предназначены для уборки города не только зимой, но и летом, чего давно не было", - сказал Шалабаев.
В целом благодаря закупке техники партиями Нижний Новгород получит 49 комбинированных дорожных машин, 56 плужно-щеточных машин, 11 самосвалов на базе "ГАЗа" и "КамАЗа", 16 вакуумно-подметально-уборочных автомобилей, 27 фронтальных, лаповых и мини-погрузчиков, восемь грейдеров, четыре единицы откачивающей техники, 17 бортовых "ГАЗелей" и автомобилей "УАЗ", а также автобусов "ПАЗ", 19 единиц навесного оборудования.

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