https://ria.ru/20210708/nikitin-1740525077.html

Нижегородские коммунальщики получили новую технику

Нижегородские коммунальщики получили новую технику - РИА Новости, 08.07.2021

Нижегородские коммунальщики получили новую технику

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев передали новую коммунальную технику муниципальным предприятиям города,... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T22:27

2021-07-08T22:27

2021-07-08T22:32

нижегородская область

юрий шалабаев

глеб никитин

группа газ

нижний новгород

ульяновский автомобильный завод (уаз)

нижегородская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев передали новую коммунальную технику муниципальным предприятиям города, сообщает пресс-служба правительства региона.Из 30 новых единиц техники, поступивших в Нижний Новгород, три – это комбинированные дорожные машины, а также пять самосвалов, четыре фронтальных погрузчика, четыре трактора, два автобуса, три "ГАЗели Фермер" и другие машины.Как отметил глава региона, последняя крупная поставка подобной техники в Нижний Новгород была в 2013 году. Износ коммунального парка оценивался до нынешнего поступления машин в 85-90%."Проходили точечные закупки, например, в декабре 2020 года было приобретено 17 машин. Но в этой сфере необходимы системные решения. Я дал поручение проработать возможность приобретения крупной партии машин. Сейчас предполагаем закупить более 200 единиц техники, из них около 50 - это самые необходимые комбинированные дорожные машины. Есть и машины для уборки новых общественных пространств. Вся техника будет поступать планомерно, с учетом необходимости", - цитирует пресс-служба слова Никитина.По словам губернатора, закупка проводится на средства городского бюджета. "Это стало возможным благодаря работе команды городской администрации по оптимизации затрат, получению экономии и выявлению резервов. За эксплуатацией техники нижегородцы смогут наблюдать в режиме онлайн. Они смогут увидеть, как и где работает в данный момент уборочная техника", - добавил Никитин.Глава Нижнего Новгорода поблагодарил губернатора за поддержку и отметил, что переданные в четверг 30 единиц техники в течение недели выйдут на маршруты. "До октября в Нижний Новгород придет более 200 машин, которые будут предназначены для уборки города не только зимой, но и летом, чего давно не было", - сказал Шалабаев.В целом благодаря закупке техники партиями Нижний Новгород получит 49 комбинированных дорожных машин, 56 плужно-щеточных машин, 11 самосвалов на базе "ГАЗа" и "КамАЗа", 16 вакуумно-подметально-уборочных автомобилей, 27 фронтальных, лаповых и мини-погрузчиков, восемь грейдеров, четыре единицы откачивающей техники, 17 бортовых "ГАЗелей" и автомобилей "УАЗ", а также автобусов "ПАЗ", 19 единиц навесного оборудования.

https://ria.ru/20210630/zanyatost-1739295155.html

https://ria.ru/20210629/razvitie-1739089247.html

нижний новгород

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий шалабаев, глеб никитин, группа газ, нижний новгород, ульяновский автомобильный завод (уаз), нижегородская область, общество