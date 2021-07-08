https://ria.ru/20210708/nervy-1740372519.html
Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов - РИА Новости, 08.07.2021
Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
Москве непонятна реакция японцев на то, как Россия развивает Курильские острова, нервная позиция Токио не помогает переговорам РФ и Японии по мирному договору,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T07:15
2021-07-08T07:15
2021-07-08T07:15
сергей лавров
курильские острова
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156011/78/1560117829_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a11f1fa8e7970ce5ab048e31ca99b4fd.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Москве непонятна реакция японцев на то, как Россия развивает Курильские острова, нервная позиция Токио не помогает переговорам РФ и Японии по мирному договору, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Делу не помогает постоянная такая очень нервная реакция японцев, когда мы развиваем Курильские острова, либо проводим там какие-то учения, либо укрепляем обороноспособность этого нашего рубежа, либо посещает кто-то из российского правительства острова", - сказал Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.Он добавил, что сейчас важно "заниматься активнее самими островами".Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, и решение этой проблемы наталкивалось на притязания Токио на Южные Курилы.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.Вместе с тем до пандемии коронавируса правительства двух стран приступили к реализации проектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, однако пандемия коронавируса и изоляция стран не дала этим планам осуществиться.
https://ria.ru/20210626/kurily-1738700253.html
курильские острова
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156011/78/1560117829_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b13d87ded42a41d8a2d16fb7d0171aa8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, курильские острова, япония, в мире
Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
Сергей Лавров: Москве непонятна нервная реакция Токио на развитие Россией Курильских островов
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости.
Москве непонятна реакция японцев на то, как Россия
развивает Курильские острова
, нервная позиция Токио не помогает переговорам РФ и Японии
по мирному договору, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров
.
"Делу не помогает постоянная такая очень нервная реакция японцев, когда мы развиваем Курильские острова, либо проводим там какие-то учения, либо укрепляем обороноспособность этого нашего рубежа, либо посещает кто-то из российского правительства острова", - сказал Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.
"Нам это непонятно, и мы очень жестко каждый раз реагируем, напоминая японцам, что это неотъемлемая часть территории РФ, которая вошла в состав нашей страны по итогам Второй мировой войны, что закреплено в Уставе ООН", - отметил министр.
Он добавил, что сейчас важно "заниматься активнее самими островами".
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, и решение этой проблемы наталкивалось на притязания Токио на Южные Курилы.
В 1956 году СССР
и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи
и Шикотана
после заключения мирного договора, а судьба Кунашира
и Итурупа
не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Вместе с тем до пандемии коронавируса правительства двух стран приступили к реализации проектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, однако пандемия коронавируса и изоляция стран не дала этим планам осуществиться.