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Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов - РИА Новости, 08.07.2021
Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
Москве непонятна реакция японцев на то, как Россия развивает Курильские острова, нервная позиция Токио не помогает переговорам РФ и Японии по мирному договору,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T07:15
2021-07-08T07:15
сергей лавров
курильские острова
япония
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Москве непонятна реакция японцев на то, как Россия развивает Курильские острова, нервная позиция Токио не помогает переговорам РФ и Японии по мирному договору, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Делу не помогает постоянная такая очень нервная реакция японцев, когда мы развиваем Курильские острова, либо проводим там какие-то учения, либо укрепляем обороноспособность этого нашего рубежа, либо посещает кто-то из российского правительства острова", - сказал Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.Он добавил, что сейчас важно "заниматься активнее самими островами".Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, и решение этой проблемы наталкивалось на притязания Токио на Южные Курилы.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.Вместе с тем до пандемии коронавируса правительства двух стран приступили к реализации проектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, однако пандемия коронавируса и изоляция стран не дала этим планам осуществиться.
https://ria.ru/20210626/kurily-1738700253.html
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сергей лавров, курильские острова, япония, в мире
Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
07:15 08.07.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовСкала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, острова Уруп
Скала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, острова Уруп - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов

Сергей Лавров: Москве непонятна нервная реакция Токио на развитие Россией Курильских островов

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Москве непонятна реакция японцев на то, как Россия развивает Курильские острова, нервная позиция Токио не помогает переговорам РФ и Японии по мирному договору, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Делу не помогает постоянная такая очень нервная реакция японцев, когда мы развиваем Курильские острова, либо проводим там какие-то учения, либо укрепляем обороноспособность этого нашего рубежа, либо посещает кто-то из российского правительства острова", - сказал Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.
"Нам это непонятно, и мы очень жестко каждый раз реагируем, напоминая японцам, что это неотъемлемая часть территории РФ, которая вошла в состав нашей страны по итогам Второй мировой войны, что закреплено в Уставе ООН", - отметил министр.
Он добавил, что сейчас важно "заниматься активнее самими островами".
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, и решение этой проблемы наталкивалось на притязания Токио на Южные Курилы.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Курилы - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
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Вместе с тем до пандемии коронавируса правительства двух стран приступили к реализации проектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, однако пандемия коронавируса и изоляция стран не дала этим планам осуществиться.
 
Сергей ЛавровКурильские островаЯпонияВ мире
 
 
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