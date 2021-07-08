https://ria.ru/20210708/nervy-1740372519.html

Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов

Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов - РИА Новости, 08.07.2021

Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов

Москве непонятна реакция японцев на то, как Россия развивает Курильские острова, нервная позиция Токио не помогает переговорам РФ и Японии по мирному договору,... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T07:15

2021-07-08T07:15

2021-07-08T07:15

сергей лавров

курильские острова

япония

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Москве непонятна реакция японцев на то, как Россия развивает Курильские острова, нервная позиция Токио не помогает переговорам РФ и Японии по мирному договору, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Делу не помогает постоянная такая очень нервная реакция японцев, когда мы развиваем Курильские острова, либо проводим там какие-то учения, либо укрепляем обороноспособность этого нашего рубежа, либо посещает кто-то из российского правительства острова", - сказал Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.Он добавил, что сейчас важно "заниматься активнее самими островами".Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, и решение этой проблемы наталкивалось на притязания Токио на Южные Курилы.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.Вместе с тем до пандемии коронавируса правительства двух стран приступили к реализации проектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, однако пандемия коронавируса и изоляция стран не дала этим планам осуществиться.

https://ria.ru/20210626/kurily-1738700253.html

курильские острова

япония

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сергей лавров, курильские острова, япония, в мире