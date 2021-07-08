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Космонавт Соловьев стал главным конструктором РКК "Энергия"
Космонавт Соловьев стал главным конструктором РКК "Энергия" - РИА Новости, 08.07.2021
Космонавт Соловьев стал главным конструктором РКК "Энергия"
Дважды герой Советского Союза, космонавт Владимир Соловьев назначен генеральным конструктором Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") -... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T03:09
2021-07-08T03:09
евгений микрин
россия
ркк "энергия"
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дважды герой Советского Союза, космонавт Владимир Соловьев назначен генеральным конструктором Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") - предприятия-производителя космических кораблей "Союз" и "Прогресс", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Приказ о назначении Соловьева подписан в мае", - сказал собеседник.На этом посту он сменил Евгения Микрина, скончавшегося в прошлом году от коронавирусной инфекции.До этого космонавт занимал должность первого заместителя генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергии".За свою космическую карьеру Соловьев дважды был в космосе и провел вне Земли суммарно 361 сутки, 22 часа и 49 минут. На его счету восемь выходов в открытый космос суммарной продолжительностью 31 час 29 минут. В своем втором полете космонавт впервые в мире осуществил уникальный межорбитальный перелет с одной орбитальной станции на другую (с "Мира" на "Салют-7") и обратно, перевезя уникальное научное оборудование.С 1988 года по 1990-й и с 1994 года по 2001-й был руководителем полета российской станции "Мир", является бессменным руководителем полета российского сегмента МКС.Помимо космических кораблей, РКК "Энергия" производит модули космических станций - Узловой модуль для Международной космической станции и Научно-энергетический модуль - базовый блок новой Российской орбитальной служебной станции.
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евгений микрин, россия, ркк "энергия", роскосмос
Космонавт Соловьев стал главным конструктором РКК "Энергия"
03:09 08.07.2021
 
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автор уникального рекорда космонавт Соловьев стал главным конструктором РКК "Энергия"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дважды герой Советского Союза, космонавт Владимир Соловьев назначен генеральным конструктором Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") - предприятия-производителя космических кораблей "Союз" и "Прогресс", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Приказ о назначении Соловьева подписан в мае", - сказал собеседник.
На этом посту он сменил Евгения Микрина, скончавшегося в прошлом году от коронавирусной инфекции.
До этого космонавт занимал должность первого заместителя генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергии".
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За свою космическую карьеру Соловьев дважды был в космосе и провел вне Земли суммарно 361 сутки, 22 часа и 49 минут. На его счету восемь выходов в открытый космос суммарной продолжительностью 31 час 29 минут. В своем втором полете космонавт впервые в мире осуществил уникальный межорбитальный перелет с одной орбитальной станции на другую (с "Мира" на "Салют-7") и обратно, перевезя уникальное научное оборудование.
С 1988 года по 1990-й и с 1994 года по 2001-й был руководителем полета российской станции "Мир", является бессменным руководителем полета российского сегмента МКС.
Помимо космических кораблей, РКК "Энергия" производит модули космических станций - Узловой модуль для Международной космической станции и Научно-энергетический модуль - базовый блок новой Российской орбитальной служебной станции.
 
Евгений МикринРоссияРКК "Энергия"Роскосмос
 
 
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