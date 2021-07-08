https://ria.ru/20210708/naznachenie-1740365559.html

Космонавт Соловьев стал главным конструктором РКК "Энергия"

Космонавт Соловьев стал главным конструктором РКК "Энергия" - РИА Новости, 08.07.2021

Космонавт Соловьев стал главным конструктором РКК "Энергия"

Дважды герой Советского Союза, космонавт Владимир Соловьев назначен генеральным конструктором Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") -... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T03:09

2021-07-08T03:09

2021-07-08T03:09

евгений микрин

россия

ркк "энергия"

роскосмос

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дважды герой Советского Союза, космонавт Владимир Соловьев назначен генеральным конструктором Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") - предприятия-производителя космических кораблей "Союз" и "Прогресс", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Приказ о назначении Соловьева подписан в мае", - сказал собеседник.На этом посту он сменил Евгения Микрина, скончавшегося в прошлом году от коронавирусной инфекции.До этого космонавт занимал должность первого заместителя генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергии".За свою космическую карьеру Соловьев дважды был в космосе и провел вне Земли суммарно 361 сутки, 22 часа и 49 минут. На его счету восемь выходов в открытый космос суммарной продолжительностью 31 час 29 минут. В своем втором полете космонавт впервые в мире осуществил уникальный межорбитальный перелет с одной орбитальной станции на другую (с "Мира" на "Салют-7") и обратно, перевезя уникальное научное оборудование.С 1988 года по 1990-й и с 1994 года по 2001-й был руководителем полета российской станции "Мир", является бессменным руководителем полета российского сегмента МКС.Помимо космических кораблей, РКК "Энергия" производит модули космических станций - Узловой модуль для Международной космической станции и Научно-энергетический модуль - базовый блок новой Российской орбитальной служебной станции.

https://ria.ru/20210221/kosmos-1598440904.html

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2021

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евгений микрин, россия, ркк "энергия", роскосмос