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В Счетной палате заявили о росте нарушений при государственных закупках
В Счетной палате заявили о росте нарушений при государственных закупках - РИА Новости, 08.07.2021
В Счетной палате заявили о росте нарушений при государственных закупках
Количество нарушений при осуществлении государственных и корпоративных закупок в России за шесть лет выросло в четыре раза, а их общая сумма увеличилась в шесть РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T01:03
2021-07-08T01:03
россия
счетная палата рф
экономика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Количество нарушений при осуществлении государственных и корпоративных закупок в России за шесть лет выросло в четыре раза, а их общая сумма увеличилась в шесть раз, достигнув 362 миллиардов рублей в 2020 году, говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам мониторинга развития системы государственных и корпоративных закупок в стране за прошлый год."Несмотря на постоянное совершенствование законодательства о закупках не снижается количество нарушений, выявляемых органами контроля (аудита) в сфере закупок, общее количество которых в динамике с 2014 по 2020 год увеличилось в 4 раза, с 21,5 до 83,5 тысячи нарушений, а общая сумма финансовых нарушений выросла почти в 6 раз, с 66,1 до 362 миллиарда рублей", – говорится в отчете.Доля государственных и корпоративных закупок в российском ВВП, по данным аудиторов, в 2020 году составила 27%, в эту сферу ежегодно вовлечены более 100 тысяч заказчиков и 400 тысяч поставщиков. Общая сумма заключенных государственных контрактов достигла своего максимума за весь период функционирования контрактной системы и составила 8,9 триллиона рублей, что выше уровня 2019 года на 7,7%, при этом объем корпоративных договоров за прошлый год сократился по сравнению с 2019 годом на 6,1%, и составил 19,9 триллиона рублей.Среди других изменений за 2020 год аудиторы отмечают рост по сравнению с 2019 годом государственных расходов на лекарственные средства и медицинское оборудование: на 21,5% и 32,5% соответственно. Эти изменения связаны с пандемией.Властям в тяжелых условиях борьбы с коронавирусом удалось обеспечить бесперебойную работу системы закупок, отмечает контрольное ведомство, однако оценить эффективность закупочных процедур оказалось сложно, так как, по данным СП, большинство федеральных ведомств формально подошло к исполнению плана развития конкуренции.СП рекомендовала правительству разработать стратегию развития системы госзакупок с учетом отраслевой специфики и создать единую методику определения и внедрения показателей, характеризующих эффективность закупок товаров, работ и услуг.
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россия, счетная палата рф, экономика
В Счетной палате заявили о росте нарушений при государственных закупках
01:03 08.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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В Счетной палате заявили о росте нарушений при государственных и корпоративных закупках

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Количество нарушений при осуществлении государственных и корпоративных закупок в России за шесть лет выросло в четыре раза, а их общая сумма увеличилась в шесть раз, достигнув 362 миллиардов рублей в 2020 году, говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам мониторинга развития системы государственных и корпоративных закупок в стране за прошлый год.
"Несмотря на постоянное совершенствование законодательства о закупках не снижается количество нарушений, выявляемых органами контроля (аудита) в сфере закупок, общее количество которых в динамике с 2014 по 2020 год увеличилось в 4 раза, с 21,5 до 83,5 тысячи нарушений, а общая сумма финансовых нарушений выросла почти в 6 раз, с 66,1 до 362 миллиарда рублей", – говорится в отчете.
Доля государственных и корпоративных закупок в российском ВВП, по данным аудиторов, в 2020 году составила 27%, в эту сферу ежегодно вовлечены более 100 тысяч заказчиков и 400 тысяч поставщиков. Общая сумма заключенных государственных контрактов достигла своего максимума за весь период функционирования контрактной системы и составила 8,9 триллиона рублей, что выше уровня 2019 года на 7,7%, при этом объем корпоративных договоров за прошлый год сократился по сравнению с 2019 годом на 6,1%, и составил 19,9 триллиона рублей.
Среди других изменений за 2020 год аудиторы отмечают рост по сравнению с 2019 годом государственных расходов на лекарственные средства и медицинское оборудование: на 21,5% и 32,5% соответственно. Эти изменения связаны с пандемией.
Властям в тяжелых условиях борьбы с коронавирусом удалось обеспечить бесперебойную работу системы закупок, отмечает контрольное ведомство, однако оценить эффективность закупочных процедур оказалось сложно, так как, по данным СП, большинство федеральных ведомств формально подошло к исполнению плана развития конкуренции.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 11:39
Госдума одобрила перевод всех документов по госзакупкам в электронный вид
СП рекомендовала правительству разработать стратегию развития системы госзакупок с учетом отраслевой специфики и создать единую методику определения и внедрения показателей, характеризующих эффективность закупок товаров, работ и услуг.
 
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