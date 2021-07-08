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Наука
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Космический мусор пролетел вблизи МКС
Космический мусор пролетел вблизи МКС - РИА Новости, 08.07.2021
Космический мусор пролетел вблизи МКС
Космический мусор пролетел недалеко от МКС, никакой угрозы станции он не представлял, сообщил "Роскосмос" в своем Twitter. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:14
2021-07-08T17:18
наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Космический мусор пролетел недалеко от МКС, никакой угрозы станции он не представлял, сообщил "Роскосмос" в своем Twitter."По данным российских специалистов, некаталогизированный объект космического мусора примерно в 16.15 мск пролетел на расстоянии 1,8 километра от МКС. Вероятность пересечения орбит станции и объекта была нулевой, поэтому необходимость проведения маневра уклонения МКС отсутствовала", - говорится в сообщении госкорпорации.
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос
Космический мусор пролетел вблизи МКС
17:14 08.07.2021 (обновлено: 17:18 08.07.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковРассвет с борта МКС
Рассвет с борта МКС - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

Роскосмос рассказал, что космический мусор прошел вблизи МКС, опасности для экипажа не было

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Космический мусор пролетел недалеко от МКС, никакой угрозы станции он не представлял, сообщил "Роскосмос" в своем Twitter.
"По данным российских специалистов, некаталогизированный объект космического мусора примерно в 16.15 мск пролетел на расстоянии 1,8 километра от МКС. Вероятность пересечения орбит станции и объекта была нулевой, поэтому необходимость проведения маневра уклонения МКС отсутствовала", - говорится в сообщении госкорпорации.
Модуль Наука российского сегмента Международной космической станции перед отправкой на космодром Байконур - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 08:51В мире
Определена дата запуска модуля "Наука" к МКС
 
НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
 
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