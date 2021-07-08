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Космический мусор пролетел вблизи МКС
Космический мусор пролетел вблизи МКС - РИА Новости, 08.07.2021
Космический мусор пролетел вблизи МКС
Космический мусор пролетел недалеко от МКС, никакой угрозы станции он не представлял, сообщил "Роскосмос" в своем Twitter. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:14
2021-07-08T17:14
2021-07-08T17:18
наука
международная космическая станция (мкс)
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роскосмос
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Космический мусор пролетел недалеко от МКС, никакой угрозы станции он не представлял, сообщил "Роскосмос" в своем Twitter."По данным российских специалистов, некаталогизированный объект космического мусора примерно в 16.15 мск пролетел на расстоянии 1,8 километра от МКС. Вероятность пересечения орбит станции и объекта была нулевой, поэтому необходимость проведения маневра уклонения МКС отсутствовала", - говорится в сообщении госкорпорации.
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос
Космический мусор пролетел вблизи МКС
17:14 08.07.2021 (обновлено: 17:18 08.07.2021)
Роскосмос рассказал, что космический мусор прошел вблизи МКС, опасности для экипажа не было