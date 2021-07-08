https://ria.ru/20210708/musor-1740477359.html

Космический мусор пролетел вблизи МКС

Космический мусор пролетел вблизи МКС - РИА Новости, 08.07.2021

Космический мусор пролетел вблизи МКС

Космический мусор пролетел недалеко от МКС, никакой угрозы станции он не представлял, сообщил "Роскосмос" в своем Twitter. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T17:14

2021-07-08T17:14

2021-07-08T17:18

наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Космический мусор пролетел недалеко от МКС, никакой угрозы станции он не представлял, сообщил "Роскосмос" в своем Twitter."По данным российских специалистов, некаталогизированный объект космического мусора примерно в 16.15 мск пролетел на расстоянии 1,8 километра от МКС. Вероятность пересечения орбит станции и объекта была нулевой, поэтому необходимость проведения маневра уклонения МКС отсутствовала", - говорится в сообщении госкорпорации.

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/nauka-1740377109.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос