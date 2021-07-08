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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/moskva-1740413505.html
В Москве разрешили посещать зоопарк
В Москве разрешили посещать зоопарк - РИА Новости, 08.07.2021
В Москве разрешили посещать зоопарк
Московский зоопарк, а также детские и спортивные площадки, беседки в парках Москвы открываются для посетителей в четверг, следует из указа мэра столицы,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:27
2021-07-08T12:52
сергей собянин
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московский зоопарк
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общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский зоопарк, а также детские и спортивные площадки, беседки в парках Москвы открываются для посетителей в четверг, следует из указа мэра столицы, опубликованного на его официальном сайте.Как следует из указа, запрет на посещение зоопарков утрачивает силу, при этом, согласно указу, посещать можно будет только открытые пространства зоопарка, доступ в помещения будет запрещен."Установить, что с 8 июля 2021 года приостанавливается посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), расположенных на территории зоопарков", - говорится в документе.Кроме того, указом признается утратившим силу пункт о запрете использования объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица, при посещении территорий общегородского значения.Московский зоопарк и площадки в парках были закрыты для посетителей с 13 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В четверг мэр Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние дни постепенно стабилизируется (количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности), и в столице пока можно "воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе".
https://ria.ru/20210708/kafe-1740407122.html
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сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московский зоопарк, москва, общество
В Москве разрешили посещать зоопарк
12:27 08.07.2021 (обновлено: 12:52 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМолодые люди на аллее в парке культуры и отдыха "Сокольники" в Москве
Молодые люди на аллее в парке культуры и отдыха Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

В Москве разрешили посещать зоопарк, а также площадки и беседки в парках

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский зоопарк, а также детские и спортивные площадки, беседки в парках Москвы открываются для посетителей в четверг, следует из указа мэра столицы, опубликованного на его официальном сайте.
Как следует из указа, запрет на посещение зоопарков утрачивает силу, при этом, согласно указу, посещать можно будет только открытые пространства зоопарка, доступ в помещения будет запрещен.
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"Установить, что с 8 июля 2021 года приостанавливается посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), расположенных на территории зоопарков", - говорится в документе.
Кроме того, указом признается утратившим силу пункт о запрете использования объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица, при посещении территорий общегородского значения.
Московский зоопарк и площадки в парках были закрыты для посетителей с 13 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В четверг мэр Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние дни постепенно стабилизируется (количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности), и в столице пока можно "воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе".
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