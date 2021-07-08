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Метеоролог рассказал, когда в Москве наступит пик жары
Метеоролог рассказал, когда в Москве наступит пик жары - РИА Новости, 08.07.2021
Метеоролог рассказал, когда в Москве наступит пик жары
Самой жаркой погоды в столичном регионе синоптики ожидают к началу следующей недели, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T08:29
2021-07-08T11:27
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Самой жаркой погоды в столичном регионе синоптики ожидают к началу следующей недели, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На пик жары мы будем выходить к воскресенью и началу следующей недели", — отметил он.В четверг столбики термометров в Москве впервые в июле пересекут отметку в плюс тридцать градусов — на восемь выше нормы. Будет малооблачно.Ветер северо-западный, один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление — 756 миллиметров ртутного столба, что на 11 единиц выше стандартного показателя.По словам собеседника агентства, жару сегодня перенести проще, потому что относительная влажность воздуха низкая, 27% — наблюдается "пустынный тип погоды".
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погода, евгений тишковец, москва, общество
Метеоролог рассказал, когда в Москве наступит пик жары
08:29 08.07.2021 (обновлено: 11:27 08.07.2021)
 
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© РИА Новости / Илья Питалев
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Пик жары в Москве наступит к воскресенью и началу следующей недели

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Самой жаркой погоды в столичном регионе синоптики ожидают к началу следующей недели, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На пик жары мы будем выходить к воскресенью и началу следующей недели", — отметил он.
В четверг столбики термометров в Москве впервые в июле пересекут отметку в плюс тридцать градусов — на восемь выше нормы. Будет малооблачно.
Ветер северо-западный, один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление — 756 миллиметров ртутного столба, что на 11 единиц выше стандартного показателя.
По словам собеседника агентства, жару сегодня перенести проще, потому что относительная влажность воздуха низкая, 27% — наблюдается "пустынный тип погоды".
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
 
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