https://ria.ru/20210708/moskva-1740375855.html

Метеоролог рассказал, когда в Москве наступит пик жары

Метеоролог рассказал, когда в Москве наступит пик жары - РИА Новости, 08.07.2021

Метеоролог рассказал, когда в Москве наступит пик жары

Самой жаркой погоды в столичном регионе синоптики ожидают к началу следующей недели, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T08:29

2021-07-08T08:29

2021-07-08T11:27

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Самой жаркой погоды в столичном регионе синоптики ожидают к началу следующей недели, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На пик жары мы будем выходить к воскресенью и началу следующей недели", — отметил он.В четверг столбики термометров в Москве впервые в июле пересекут отметку в плюс тридцать градусов — на восемь выше нормы. Будет малооблачно.Ветер северо-западный, один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление — 756 миллиметров ртутного столба, что на 11 единиц выше стандартного показателя.По словам собеседника агентства, жару сегодня перенести проще, потому что относительная влажность воздуха низкая, 27% — наблюдается "пустынный тип погоды".

https://ria.ru/20210708/zhara-1740374780.html

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2021

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погода, евгений тишковец, москва, общество