https://ria.ru/20210708/molitva-1740444860.html

Священник дал советы верующим, желающим забеременеть в пандемию

Священник дал советы верующим, желающим забеременеть в пандемию - РИА Новости, 08.07.2021

Священник дал советы верующим, желающим забеременеть в пандемию

Верующим женщинам стоит не откладывать беременность из-за пандемии коронавируса и молитвенно благодарить Бога за материнство, считает известный церковный... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:55

2021-07-08T14:55

2021-07-08T14:59

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Верующим женщинам стоит не откладывать беременность из-за пандемии коронавируса и молитвенно благодарить Бога за материнство, считает известный церковный публицист, клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.Русская православная церковь отмечает 8 июля (25 июня по старому стилю) день памяти Петра и Февронии Муромских. С 2008 года к событию церковного календаря приурочили светский праздник, который назвали "Днем семьи, любви и верности"."Духовный совет: что бы с вами ни случилось, сохраняйте спокойствие. Для беременных это важно. В этом смысле полезно молиться не словами прошений ("Господи, сделай то-то и то-то"), а молитвой благодарения: "Господи, благодарю тебя, что дал мне ребенка. Надеюсь, что все у нас будет хорошо", - сказал Первозванский.Он отметил, что специалисты призывают в течение некоторого времени воздерживаться от планирования семьи после вакцинации и при этом – вакцинироваться каждые полгода."Если есть возможность, беременным, мне кажется, лучше воздержаться от вакцинирования, изолироваться и рожать. Уже год как идет эпидемия – и люди рожают. От планов заводить детей отказываться не стоит. Ведь даже по поводу вакцинации – там речь о вероятностях. При этом общая тенденция сейчас – люди откладывают беременность на более позднее время, не заботясь о том, что с возрастом вырастают риски разных заболеваний, в том числе генетических", - подчеркнул священник.Он также призвал соблюдать все необходимые меры предосторожности и привел в пример своих дочерей, одна их которых недавно родила."Во время беременности она носила маску, перчатки, ее муж вакцинировался и продолжает соблюдать меры предосторожности, в храм ходили в будни, когда народу мало, еду заказывали на дом. Нужно беречься: соблюдать меры предосторожности и не паниковать, потому что это самое опасное для беременных. Нестабильное эмоциональное состояние, неуверенность для них опасно. Надо соблюдать спокойствие, надеяться, что Господь все управит, а он все управит", - заключил собеседник агентства.Минздрав РФ 6 июля опубликовал четвертую версию методрекомендаций по организации медпомощи беременным и новорожденным с коронавирусом. В документе подчеркивается, что "на этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию", поскольку "коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию". Также, по информации Минздрава, у непривитых беременных с коронавирусной инфекцией частота преждевременных родов значительно выше, чем в популяции в целом. Уточняется, что у вакцинированных женщин, по сравнению с непривитыми, не отмечено большего числа преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений.

https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737258573.html

https://ria.ru/20210623/svyaschennosluzhiteli-1738337019.html

https://ria.ru/20210108/vaktsinatsiya-1592284470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, русская православная церковь, общество