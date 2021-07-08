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Священник дал советы верующим, желающим забеременеть в пандемию
Священник дал советы верующим, желающим забеременеть в пандемию - РИА Новости, 08.07.2021
Священник дал советы верующим, желающим забеременеть в пандемию
Верующим женщинам стоит не откладывать беременность из-за пандемии коронавируса и молитвенно благодарить Бога за материнство, считает известный церковный... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:55
2021-07-08T14:59
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Верующим женщинам стоит не откладывать беременность из-за пандемии коронавируса и молитвенно благодарить Бога за материнство, считает известный церковный публицист, клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.Русская православная церковь отмечает 8 июля (25 июня по старому стилю) день памяти Петра и Февронии Муромских. С 2008 года к событию церковного календаря приурочили светский праздник, который назвали "Днем семьи, любви и верности"."Духовный совет: что бы с вами ни случилось, сохраняйте спокойствие. Для беременных это важно. В этом смысле полезно молиться не словами прошений ("Господи, сделай то-то и то-то"), а молитвой благодарения: "Господи, благодарю тебя, что дал мне ребенка. Надеюсь, что все у нас будет хорошо", - сказал Первозванский.Он отметил, что специалисты призывают в течение некоторого времени воздерживаться от планирования семьи после вакцинации и при этом – вакцинироваться каждые полгода."Если есть возможность, беременным, мне кажется, лучше воздержаться от вакцинирования, изолироваться и рожать. Уже год как идет эпидемия – и люди рожают. От планов заводить детей отказываться не стоит. Ведь даже по поводу вакцинации – там речь о вероятностях. При этом общая тенденция сейчас – люди откладывают беременность на более позднее время, не заботясь о том, что с возрастом вырастают риски разных заболеваний, в том числе генетических", - подчеркнул священник.Он также призвал соблюдать все необходимые меры предосторожности и привел в пример своих дочерей, одна их которых недавно родила."Во время беременности она носила маску, перчатки, ее муж вакцинировался и продолжает соблюдать меры предосторожности, в храм ходили в будни, когда народу мало, еду заказывали на дом. Нужно беречься: соблюдать меры предосторожности и не паниковать, потому что это самое опасное для беременных. Нестабильное эмоциональное состояние, неуверенность для них опасно. Надо соблюдать спокойствие, надеяться, что Господь все управит, а он все управит", - заключил собеседник агентства.Минздрав РФ 6 июля опубликовал четвертую версию методрекомендаций по организации медпомощи беременным и новорожденным с коронавирусом. В документе подчеркивается, что "на этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию", поскольку "коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию". Также, по информации Минздрава, у непривитых беременных с коронавирусной инфекцией частота преждевременных родов значительно выше, чем в популяции в целом. Уточняется, что у вакцинированных женщин, по сравнению с непривитыми, не отмечено большего числа преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений.
https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737258573.html
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религия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, русская православная церковь, общество
Священник дал советы верующим, желающим забеременеть в пандемию
14:55 08.07.2021 (обновлено: 14:59 08.07.2021)
 
© Фото : Храм Сорока Севастийских мучеников/ВКонтактеНастоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский
Настоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Фото : Храм Сорока Севастийских мучеников/ВКонтакте

Протоиерей Максим Первозванский дал советы верующим, желающим забеременеть во время пандемии

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Верующим женщинам стоит не откладывать беременность из-за пандемии коронавируса и молитвенно благодарить Бога за материнство, считает известный церковный публицист, клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
Русская православная церковь отмечает 8 июля (25 июня по старому стилю) день памяти Петра и Февронии Муромских. С 2008 года к событию церковного календаря приурочили светский праздник, который назвали "Днем семьи, любви и верности".
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"Духовный совет: что бы с вами ни случилось, сохраняйте спокойствие. Для беременных это важно. В этом смысле полезно молиться не словами прошений ("Господи, сделай то-то и то-то"), а молитвой благодарения: "Господи, благодарю тебя, что дал мне ребенка. Надеюсь, что все у нас будет хорошо", - сказал Первозванский.
Он отметил, что специалисты призывают в течение некоторого времени воздерживаться от планирования семьи после вакцинации и при этом – вакцинироваться каждые полгода.
"Если есть возможность, беременным, мне кажется, лучше воздержаться от вакцинирования, изолироваться и рожать. Уже год как идет эпидемия – и люди рожают. От планов заводить детей отказываться не стоит. Ведь даже по поводу вакцинации – там речь о вероятностях. При этом общая тенденция сейчас – люди откладывают беременность на более позднее время, не заботясь о том, что с возрастом вырастают риски разных заболеваний, в том числе генетических", - подчеркнул священник.
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Он также призвал соблюдать все необходимые меры предосторожности и привел в пример своих дочерей, одна их которых недавно родила.
"Во время беременности она носила маску, перчатки, ее муж вакцинировался и продолжает соблюдать меры предосторожности, в храм ходили в будни, когда народу мало, еду заказывали на дом. Нужно беречься: соблюдать меры предосторожности и не паниковать, потому что это самое опасное для беременных. Нестабильное эмоциональное состояние, неуверенность для них опасно. Надо соблюдать спокойствие, надеяться, что Господь все управит, а он все управит", - заключил собеседник агентства.
Минздрав РФ 6 июля опубликовал четвертую версию методрекомендаций по организации медпомощи беременным и новорожденным с коронавирусом. В документе подчеркивается, что "на этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию", поскольку "коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию". Также, по информации Минздрава, у непривитых беременных с коронавирусной инфекцией частота преждевременных родов значительно выше, чем в популяции в целом. Уточняется, что у вакцинированных женщин, по сравнению с непривитыми, не отмечено большего числа преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений.
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