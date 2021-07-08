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Рогозин назвал дату запуска модуля "Наука" к МКС
Рогозин назвал дату запуска модуля "Наука" к МКС - РИА Новости, 08.07.2021
Рогозин назвал дату запуска модуля "Наука" к МКС
Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" запустят на ракете "Протон-М" 21 июля, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T08:12
2021-07-08T08:12
2021-07-08T11:10
наука
протон-м
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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дмитрий рогозин
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" запустят на ракете "Протон-М" 21 июля, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Вывоз ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" для российского сегмента МКС на стартовый комплекс Байконура запланирован на 17 июля, пуск — 21 июля", — написал он в своем Telegram-канале.Рогозин уточнил, что в качестве резервных дат предусмотрены 22 и 23 июля.Запуск планировался на 15 июля, а его стыковка с МКС — 23 июля. Но 1 июля в пресс-службе "Роскосмоса" РИА Новости сообщили, что на модуле нашли "замечание", в итоге его вернули с заправки топливом в монтажно-испытательный корпус для устранения проблемы.В понедельник источник агентства в ракетно-космической отрасли рассказал, что запуск перенесли на 21 июля, а стыковку с МКС — на 29 июля."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004-м было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублер" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, старт ежегодно откладывается.В 2013-м, после передачи модуля от предприятия-изготовителя — Центра Хруничева — в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при тестировании оказалось, что в топливной системе есть посторонние частицы. Это грозило поломкой двигательной установки всей МКС, поэтому решено было вернуть модуль производителю на доработку. До 2020 года модуль ремонтировали и дорабатывали в Центре Хруничева, после чего отправили на Байконур, где он прошел все испытания.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010). "Наука" заменит "Пирс".
https://ria.ru/20210704/zevs-1739783833.html
https://ria.ru/20210707/musor-1740330243.html
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протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, байконур (город)
Рогозин назвал дату запуска модуля "Наука" к МКС
08:12 08.07.2021 (обновлено: 11:10 08.07.2021)
Рогозин сообщил, что модуль "Наука" запустят к МКС 21 июля
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" запустят на ракете "Протон-М"
21 июля, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
.
"Вывоз ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" для российского сегмента МКС
на стартовый комплекс Байконура запланирован на 17 июля, пуск — 21 июля", — написал он в своем Telegram-канале
.
Рогозин уточнил, что в качестве резервных дат предусмотрены 22 и 23 июля.
Запуск планировался на 15 июля, а его стыковка с МКС — 23 июля. Но 1 июля в пресс-службе "Роскосмоса" РИА Новости сообщили, что на модуле нашли "замечание", в итоге его вернули с заправки топливом в монтажно-испытательный корпус для устранения проблемы.
В понедельник источник агентства в ракетно-космической отрасли рассказал, что запуск перенесли на 21 июля, а стыковку с МКС — на 29 июля.
"Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004-м было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублер" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, старт ежегодно откладывается.
В 2013-м, после передачи модуля от предприятия-изготовителя — Центра Хруничева — в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при тестировании оказалось, что в топливной системе есть посторонние частицы. Это грозило поломкой двигательной установки всей МКС, поэтому решено было вернуть модуль производителю на доработку. До 2020 года модуль ремонтировали и дорабатывали в Центре Хруничева, после чего отправили на Байконур, где он прошел все испытания.
В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010). "Наука" заменит "Пирс".