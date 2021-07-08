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Многодетным семьям из МО начнут выдавать электронные удостоверения
Многодетным семьям из МО начнут выдавать электронные удостоверения - РИА Новости, 08.07.2021
Многодетным семьям из МО начнут выдавать электронные удостоверения
С октября текущего года удостоверение многодетной семьи для жителей Московской области станет доступно в электронном формате, рассказала зампредседателя... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:29
2021-07-08T18:29
2021-07-08T18:29
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. С октября текущего года удостоверение многодетной семьи для жителей Московской области станет доступно в электронном формате, рассказала зампредседателя правительства региона Ирина Каклюгина. Об этом сообщил телеканал "360".Обратившимся жителям удостоверение будут высылать на электронную почту. По словам Каклюгиной, это сделано для удобства, чтобы облегчить жизнь многодетным семьям и избавить их от лишних бумажных документов. Необходимости в бумажной версии нет — для получения любых льгот для многодетных семей достаточно будет предъявить электронное удостоверение. Удостоверения будут выдавать семьям автоматически. "Там, где можно сделать все проактивно и поддержать нуждающихся жителей, мы сами их найдем и окажем помощь. То есть суть в этом", — заключила Каклюгина.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
С октября текущего года удостоверение многодетной семьи для жителей Московской области станет доступно в электронном формате, рассказала зампредседателя правительства региона Ирина Каклюгина. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Обратившимся жителям удостоверение будут высылать на электронную почту. По словам Каклюгиной, это сделано для удобства, чтобы облегчить жизнь многодетным семьям и избавить их от лишних бумажных документов.
"Мы высылаем удостоверение многодетной семьи в личный кабинет каждого обратившегося. Но если все же семья хочет иметь корочку удостоверения, можно будет прийти в МФЦ и получить еще бумажный документ", — добавила она.
Необходимости в бумажной версии нет — для получения любых льгот для многодетных семей достаточно будет предъявить электронное удостоверение. Удостоверения будут выдавать семьям автоматически.
"Там, где можно сделать все проактивно и поддержать нуждающихся жителей, мы сами их найдем и окажем помощь. То есть суть в этом", — заключила Каклюгина.