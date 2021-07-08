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Многодетным семьям из МО начнут выдавать электронные удостоверения

Многодетным семьям из МО начнут выдавать электронные удостоверения - РИА Новости, 08.07.2021

Многодетным семьям из МО начнут выдавать электронные удостоверения

С октября текущего года удостоверение многодетной семьи для жителей Московской области станет доступно в электронном формате, рассказала зампредседателя... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T18:29

2021-07-08T18:29

2021-07-08T18:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. С октября текущего года удостоверение многодетной семьи для жителей Московской области станет доступно в электронном формате, рассказала зампредседателя правительства региона Ирина Каклюгина. Об этом сообщил телеканал "360".Обратившимся жителям удостоверение будут высылать на электронную почту. По словам Каклюгиной, это сделано для удобства, чтобы облегчить жизнь многодетным семьям и избавить их от лишних бумажных документов. Необходимости в бумажной версии нет — для получения любых льгот для многодетных семей достаточно будет предъявить электронное удостоверение. Удостоверения будут выдавать семьям автоматически. "Там, где можно сделать все проактивно и поддержать нуждающихся жителей, мы сами их найдем и окажем помощь. То есть суть в этом", — заключила Каклюгина.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)