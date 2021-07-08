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Мишустин призвал усилить поиск и разведку новых полезных ископаемых
Мишустин призвал усилить поиск и разведку новых полезных ископаемых - РИА Новости, 08.07.2021
Мишустин призвал усилить поиск и разведку новых полезных ископаемых
Нужно усилить поиск и разведку новых крупных месторождений полезных ископаемых, активнее внедрять современные технологии, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:58
2021-07-08T12:58
северный ледовитый океан
восточная сибирь
дальний восток
михаил мишустин
технологии
экономика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Нужно усилить поиск и разведку новых крупных месторождений полезных ископаемых, активнее внедрять современные технологии, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."По запасам и добычи большинства полезных ископаемых наша страна находится в группе мировых лидеров. Важно создать условия, которые позволят обеспечивать достаточный прирост этих запасов, чтобы в долгосрочной перспективе он оставался всегда выше объемов добычи. Для этого нужно усилить поиск и разведку новых крупных месторождений", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что особое внимание нужно обратить на континентальный шельф морей Северного Ледовитого океана, малоизученные регионы арктической зоны, Восточной Сибири, Дальнего Востока."Необходимо активнее внедрять современные технологии. Прежде всего, для перевода в цифру миллионов единиц накопленной геологической информации и всех государственных услуг в этой сфере. Это позволит повысить контроль за рациональным использованием и охраной недр, сделает разработку месторождений более эффективной и рентабельной, обеспечит более строгое соблюдение экологических стандартов", - сказал премьер.Он подчеркнул, что прозрачные и понятные правила являются необходимым условием для привлечения новых инвестиций.
https://ria.ru/20210708/mishustin-1740419729.html
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северный ледовитый океан, восточная сибирь, дальний восток, михаил мишустин, технологии, экономика
Мишустин призвал усилить поиск и разведку новых полезных ископаемых
12:58 08.07.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Мишустин призвал усилить поиск и разведку новых полезных ископаемых

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Нужно усилить поиск и разведку новых крупных месторождений полезных ископаемых, активнее внедрять современные технологии, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"По запасам и добычи большинства полезных ископаемых наша страна находится в группе мировых лидеров. Важно создать условия, которые позволят обеспечивать достаточный прирост этих запасов, чтобы в долгосрочной перспективе он оставался всегда выше объемов добычи. Для этого нужно усилить поиск и разведку новых крупных месторождений", - сказал он на заседании правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференци - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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Мишустин отметил, что особое внимание нужно обратить на континентальный шельф морей Северного Ледовитого океана, малоизученные регионы арктической зоны, Восточной Сибири, Дальнего Востока.
"Необходимо активнее внедрять современные технологии. Прежде всего, для перевода в цифру миллионов единиц накопленной геологической информации и всех государственных услуг в этой сфере. Это позволит повысить контроль за рациональным использованием и охраной недр, сделает разработку месторождений более эффективной и рентабельной, обеспечит более строгое соблюдение экологических стандартов", - сказал премьер.
Он подчеркнул, что прозрачные и понятные правила являются необходимым условием для привлечения новых инвестиций.
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Северный Ледовитый океанВосточная СибирьДальний ВостокМихаил МишустинТехнологииЭкономика
 
 
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