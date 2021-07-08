https://ria.ru/20210708/mishustin-1740419729.html

Мишустин призвал утилизировать старые суда

Мишустин призвал утилизировать старые суда - РИА Новости, 08.07.2021

Мишустин призвал утилизировать старые суда

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости утилизировать старые суда, а не бросать их вдоль берегов - этому, по его словам, будет... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T12:53

2021-07-08T12:53

2021-07-08T12:53

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости утилизировать старые суда, а не бросать их вдоль берегов - этому, по его словам, будет способствовать ратификация Международной конвенции об удалении затонувших судов."Владельцы автомобилей у нас уже привыкли к тому, что старые машины нужно утилизировать, а не бросать на дороге. Такую же привычку нужно сформировать и в сфере судоходства, чтобы старые корабли и баржи не оставляли вдоль берегов и ржавые остовы не портили пейзаж, не затрудняли перевозку людей и грузов и не наносили вред окружающей среде", - сказал премьер на заседании правительства.Мишустин подчеркнул, что это очень важная тема."Значимым шагом в решении вопроса станет присоединение нашей страны к Международной конвенции об удалении затонувших судов. Этот документ обязывает владельцев сообщать не только о факте гибели судна и опасности его груза, но и возлагает на них ответственность за удаление утонувших кораблей", - отметил премьер.Собственник судна должен будет оформить соответствующую страховку или предоставить иное финансовое обеспечение своей ответственности, пояснил он."После ратификации конвенции в парламент будут внесены подготовленные законопроекты, которые уточнят механизм ее действия на территории нашей страны", - заключил Мишустин.

https://ria.ru/20170203/1487111374.html

https://ria.ru/20210426/otkhody-1729912402.html

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михаил мишустин, общество