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Наука
https://ria.ru/20210708/mifi-1740320689.html
В России приступили к печати хрящей
В России приступили к печати хрящей - РИА Новости, 08.07.2021
В России приступили к печати хрящей
Студенты магистратуры Инженерно-физического института биомедицины Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (ИФИБ НИЯУ МИФИ) приступили к... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T09:00
2021-07-08T09:00
наука
россия
университетская наука
навигатор абитуриента
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
технологии
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Студенты магистратуры Инженерно-физического института биомедицины Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (ИФИБ НИЯУ МИФИ) приступили к работе по созданию искусственных хрящей методом трехмерного биопринтинга под руководством ученого, доцента ИФИБ НИЯУ МИФИ Владимира Миронова, рассказали в пресс-службе вуза. Так же, по сообщению пресс-службы, в университете планируют развивать направление лазерной биопечати волос.Биопринтинг – роботическая послойная биопечать трехмерных тканей и органов по цифровой модели из живых клеток и биоматериалов (в основном гидрогелей). Пионер этого направления Владимир Миронов впервые в мире в 2015 году напечатал на биопринтере щитовидную железу мыши. Искусственный орган был пересажен лабораторному животному и функционально прижился в организме.В последние годы ученый с коллегами развивает космический биопринтинг на МКС. Это новое, передовое направление в печати биологических объектов. Особенность экспериментов в том, что они позволяют избавиться от специальных подложек – "скаффолдов", на которых выращиваются биологические ткани. Многоклеточные сфероидные микроагрегаты (сфероиды) слипаются друг с другом в невесомости без контакта с внешней поверхностью."Космический биопринтинг позволяет обойти ограничение, связанное с вязкостью гидрогеля, который используется для печати. Гидрогель, который дает хорошую точность печати, не очень биосовместим с клетками. Жидкий гидрогель более совместим с клетками, но он при печати может полимеризоваться, от этого страдает качество печати и точность воспроизведения заданной программы и формы. А в космосе, в невесомости, можно использовать более жидкий, более совместимый гидрогель, при этом качество печати и формы не страдает", – рассказал он.По словам Владимира Миронова, космос дает биопринтингу более благоприятные условия и расширяет выбор материалов и методов. Испытания нового метода на установке "Орган.Авт" продолжаются на МКС уже двух лет.Эксперименты по биопринтингу начались также в лабораториях ИФИБ НИЯУ МИФИ. Ведущий ученый научит студентов магистратуры печатать хрящи для лечения больных острым артритом."Хрящ у человека не регенерируется. Мы хотим сделать сфероиды из клеток хряща и печатать эту ткань прямо в операционной. Надеемся добиться излечения пациентов за полгода. В НИЯУ МИФИ мы уже научились делать сфероиды и скоро перейдем к экспериментам с клетками – зрелыми человеческими хондроцитами и хондробластами – с применением методов лазерной нанохирургии и с использованием генераторов переменного магнитного поля. Провели эксперименты на животных и планируем получить разрешение для лечения добровольцев. К концу года рассчитываем впервые в мире напечатать хрящ", – рассказал Миронов.Также ученый вместе со студентами Инженерно-физического института биомедицины рассчитывают развить направление лазерной биопечати волос. По мнению Владимира Миронова, это вполне реально, но пока очень дорого. Если удастся снизить стоимость этого метода, он произведет революцию в сфере услуг."Человеческие волосы можно напечатать за час при наличии соответствующего оборудования. ИФИБ НИЯУ МИФИ дает широчайшие возможности для экспериментов с лазерами и наночастицами, необходимых для биопринтинга. У студентов есть отличная возможность стать специалистами в новом, крайне востребованном направлении", – заключил он.В магистратуре ИФИБ НИЯУ МИФИ можно получить образование по направлениям "Медицинская физика ядерной медицины", "Медицинская физика лучевой диагностики и терапии", "Биомедицинская фотоника", "Перспективные полупроводниковые лазеры и технологии", "Высокотехнологичные диагностические системы", "Биомедицинские нанотехнологии" и "Химические технологии лекарственных средств". Подать документы для поступления можно на сайте приемной комиссии НИЯУ МИФИ.
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россия, университетская наука, навигатор абитуриента, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", технологии

В России приступили к печати хрящей

09:00 08.07.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк 3D-биопринтер
 3D-биопринтер - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Студенты магистратуры Инженерно-физического института биомедицины Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (ИФИБ НИЯУ МИФИ) приступили к работе по созданию искусственных хрящей методом трехмерного биопринтинга под руководством ученого, доцента ИФИБ НИЯУ МИФИ Владимира Миронова, рассказали в пресс-службе вуза. Так же, по сообщению пресс-службы, в университете планируют развивать направление лазерной биопечати волос.
Биопринтинг – роботическая послойная биопечать трехмерных тканей и органов по цифровой модели из живых клеток и биоматериалов (в основном гидрогелей). Пионер этого направления Владимир Миронов впервые в мире в 2015 году напечатал на биопринтере щитовидную железу мыши. Искусственный орган был пересажен лабораторному животному и функционально прижился в организме.
В последние годы ученый с коллегами развивает космический биопринтинг на МКС. Это новое, передовое направление в печати биологических объектов. Особенность экспериментов в том, что они позволяют избавиться от специальных подложек – "скаффолдов", на которых выращиваются биологические ткани. Многоклеточные сфероидные микроагрегаты (сфероиды) слипаются друг с другом в невесомости без контакта с внешней поверхностью.
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"Космический биопринтинг позволяет обойти ограничение, связанное с вязкостью гидрогеля, который используется для печати. Гидрогель, который дает хорошую точность печати, не очень биосовместим с клетками. Жидкий гидрогель более совместим с клетками, но он при печати может полимеризоваться, от этого страдает качество печати и точность воспроизведения заданной программы и формы. А в космосе, в невесомости, можно использовать более жидкий, более совместимый гидрогель, при этом качество печати и формы не страдает", – рассказал он.
По словам Владимира Миронова, космос дает биопринтингу более благоприятные условия и расширяет выбор материалов и методов. Испытания нового метода на установке "Орган.Авт" продолжаются на МКС уже двух лет.
Эксперименты по биопринтингу начались также в лабораториях ИФИБ НИЯУ МИФИ. Ведущий ученый научит студентов магистратуры печатать хрящи для лечения больных острым артритом.
"Хрящ у человека не регенерируется. Мы хотим сделать сфероиды из клеток хряща и печатать эту ткань прямо в операционной. Надеемся добиться излечения пациентов за полгода. В НИЯУ МИФИ мы уже научились делать сфероиды и скоро перейдем к экспериментам с клетками – зрелыми человеческими хондроцитами и хондробластами – с применением методов лазерной нанохирургии и с использованием генераторов переменного магнитного поля. Провели эксперименты на животных и планируем получить разрешение для лечения добровольцев. К концу года рассчитываем впервые в мире напечатать хрящ", – рассказал Миронов.
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Также ученый вместе со студентами Инженерно-физического института биомедицины рассчитывают развить направление лазерной биопечати волос. По мнению Владимира Миронова, это вполне реально, но пока очень дорого. Если удастся снизить стоимость этого метода, он произведет революцию в сфере услуг.
"Человеческие волосы можно напечатать за час при наличии соответствующего оборудования. ИФИБ НИЯУ МИФИ дает широчайшие возможности для экспериментов с лазерами и наночастицами, необходимых для биопринтинга. У студентов есть отличная возможность стать специалистами в новом, крайне востребованном направлении", – заключил он.
В магистратуре ИФИБ НИЯУ МИФИ можно получить образование по направлениям "Медицинская физика ядерной медицины", "Медицинская физика лучевой диагностики и терапии", "Биомедицинская фотоника", "Перспективные полупроводниковые лазеры и технологии", "Высокотехнологичные диагностические системы", "Биомедицинские нанотехнологии" и "Химические технологии лекарственных средств". Подать документы для поступления можно на сайте приемной комиссии НИЯУ МИФИ.
 
НаукаРоссияУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Технологии
 
 
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