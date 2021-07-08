https://ria.ru/20210708/mh17-1740457207.html

Суд отклонил просьбу защиты о допросе Коломойского по делу MH17

Суд отклонил просьбу защиты о допросе Коломойского по делу MH17 - РИА Новости, 08.07.2021

Суд отклонил просьбу защиты о допросе Коломойского по делу MH17

Суд в Нидерландах отклонил запрос защиты о допросе бизнесмена Игоря Коломойского в качестве свидетеля по делу о крушении MH17 на востоке Украины в 2014 году,... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:43

2021-07-08T15:43

2021-07-08T16:19

mh17. расследование

игорь коломойский

нидерланды

в мире

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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Суд в Нидерландах отклонил запрос защиты о допросе бизнесмена Игоря Коломойского в качестве свидетеля по делу о крушении MH17 на востоке Украины в 2014 году, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.Ранее защита попросила суд допросить украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Как сообщила адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, в материалах дела есть информация о видео, где Коломойский якобы признается в причастности к крушению рейса MH17."Суд считает, что видео не содержит признаков того, что расследование содержащейся в нем информации может привести к обнаружению сведений, важных для вынесения решений. Поэтому нет никаких причин полагать, что там есть информация, которую должна была предоставить прокуратура. Таким образом, этот запрос отклоняется", - заявил судья на заседании в четверг, трансляция которого ведется на сайте суда.Судебные слушания дела об авиакатастрофе малайзийского Boeing по существу начались 7 июня. В ходе блока слушаний 7-10 июня суд обсуждал материалы дела, в том числе представленные прокуратурой Нидерландов доказательства - фото и видеоматериалы, перехваченные телефонные разговоры и показания свидетелей. При изложении досье суд ставил целью найти ответы на следующие вопросы: был ли самолет сбит ЗРК "Бук", была ли ракета выпущена из-под населенного пункта Первомайский и какова роль в трагедии четверых обвиняемых.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210708/mh17-1740455241.html

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mh17. расследование, игорь коломойский, нидерланды, в мире