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https://ria.ru/20210708/mh17-1740455241.html
Суд отклонил просьбу защиты о допросе эксперта из США по снимкам MH17
Суд отклонил просьбу защиты о допросе эксперта из США по снимкам MH17 - РИА Новости, 08.07.2021
Суд отклонил просьбу защиты о допросе эксперта из США по снимкам MH17
Суд в Нидерландах отклонил просьбу защиты о допросе американского эксперта по спутниковым снимкам, на которых, как утверждали в США, запечатлен момент запуска... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:34
2021-07-08T16:42
mh17. расследование
нидерланды
сша
в мире
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ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости, Анастасия Иванова. Суд в Нидерландах отклонил просьбу защиты о допросе американского эксперта по спутниковым снимкам, на которых, как утверждали в США, запечатлен момент запуска ракеты по малайзийскому Boeing, потерпевшему крушение в 2014 году под Донецком. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.С такой просьбой ранее обратился адвокат россиянина Олега Пулатова. Эксперт из США — соавтор меморандума по этим спутниковым снимкам.Как заявил судья, допрос специалиста, "очевидно, работающего на американские власти", не может дать никакой новой информации — "учитывая ответы властей США от 21 января этого года и 22 апреля".Кроме того, суд отклонил просьбу защиты о новом опросе экспертов российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" по поводу их расследования катастрофы."Суд считает, что позиция "Алмаз-Антея" была четко сформулирована, поэтому никто не ожидает, что "Алмаз-Антей" предоставит дополнительный отчет, — заявил судья на заседании, трансляция которого ведется на сайте инстанции.Не удовлетворили и просьбу защиты допросить бизнесмена Игоря Коломойского в качестве свидетеля по делу о крушении. Как ранее сообщила адвокат Пулатова Сабине тен Дуссхате, в материалах дела есть информация о видео, где Коломойский признается в причастности к катастрофе. По мнению суда, в видео нет данных, важных для вынесения решений.Слушания по делу о крушении MH17 в нидерландском суде приостановили до 6 сентября.По существу они начались 7 июня. До 10 июня суд обсуждал материалы дела, в том числе представленные прокуратурой Нидерландов доказательства — фото и видеоматериалы, перехваченные телефонные разговоры и показания свидетелей. Суд ставил целью найти ответы на следующие вопросы: сбил ли самолет ЗРК "Бук", выпустили ли ракету из-под населенного пункта Первомайский и какова роль в трагедии четверых обвиняемых.Дело MH17 Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), расследующая обстоятельства трагедии под руководством генпрокуратуры Нидерландов, но без участия России, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии из Курска.В МИД назвали обвинения ССГ голословными, а расследование — предвзятым и однобоким. Владимир Путин отмечал, что Россию не допускают к расследованию — в таком случае она не сможет признать его результаты. Как отмечали в российском Минобороны, все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения, утилизировали после 2011 года.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и необходимую документацию. Она свидетельствует, что ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине, ее выпустили с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
https://ria.ru/20210625/mh17-1738663535.html
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mh17. расследование, нидерланды, сша, в мире
Суд отклонил просьбу защиты о допросе эксперта из США по снимкам MH17
15:34 08.07.2021 (обновлено: 16:42 08.07.2021)
 
© REUTERS / Piroschka van de Wouw, pool Судьи осматривают обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
 Судьи осматривают обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© REUTERS / Piroschka van de Wouw, pool

Гаагский суд отклонил запрос защиты о допросе эксперта из США по спутниковым снимкам MH17

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ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости, Анастасия Иванова. Суд в Нидерландах отклонил просьбу защиты о допросе американского эксперта по спутниковым снимкам, на которых, как утверждали в США, запечатлен момент запуска ракеты по малайзийскому Boeing, потерпевшему крушение в 2014 году под Донецком. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
С такой просьбой ранее обратился адвокат россиянина Олега Пулатова. Эксперт из США — соавтор меморандума по этим спутниковым снимкам.
Как заявил судья, допрос специалиста, "очевидно, работающего на американские власти", не может дать никакой новой информации — "учитывая ответы властей США от 21 января этого года и 22 апреля".
Кроме того, суд отклонил просьбу защиты о новом опросе экспертов российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" по поводу их расследования катастрофы.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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"Суд считает, что позиция "Алмаз-Антея" была четко сформулирована, поэтому никто не ожидает, что "Алмаз-Антей" предоставит дополнительный отчет, — заявил судья на заседании, трансляция которого ведется на сайте инстанции.
Не удовлетворили и просьбу защиты допросить бизнесмена Игоря Коломойского в качестве свидетеля по делу о крушении. Как ранее сообщила адвокат Пулатова Сабине тен Дуссхате, в материалах дела есть информация о видео, где Коломойский признается в причастности к катастрофе. По мнению суда, в видео нет данных, важных для вынесения решений.
Слушания по делу о крушении MH17 в нидерландском суде приостановили до 6 сентября.
По существу они начались 7 июня. До 10 июня суд обсуждал материалы дела, в том числе представленные прокуратурой Нидерландов доказательства — фото и видеоматериалы, перехваченные телефонные разговоры и показания свидетелей. Суд ставил целью найти ответы на следующие вопросы: сбил ли самолет ЗРК "Бук", выпустили ли ракету из-под населенного пункта Первомайский и какова роль в трагедии четверых обвиняемых.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
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Дело MH17

Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), расследующая обстоятельства трагедии под руководством генпрокуратуры Нидерландов, но без участия России, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии из Курска.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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В МИД назвали обвинения ССГ голословными, а расследование — предвзятым и однобоким. Владимир Путин отмечал, что Россию не допускают к расследованию — в таком случае она не сможет признать его результаты. Как отмечали в российском Минобороны, все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения, утилизировали после 2011 года.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и необходимую документацию. Она свидетельствует, что ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине, ее выпустили с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
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