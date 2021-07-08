https://ria.ru/20210708/menshov-1740406123.html

"Великий человек, прекрасный друг": Панкратов-Черный рассказал о Меньшове

"Великий человек, прекрасный друг": Панкратов-Черный рассказал о Меньшове - РИА Новости, 08.07.2021

"Великий человек, прекрасный друг": Панкратов-Черный рассказал о Меньшове

Великий человек и прекрасный друг, сказал Народный артист России Александр Панкратов-Черный о Владимире Меньшове на прощании с режиссером. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:53

2021-07-08T11:53

2021-07-08T13:25

культура

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россия

владимир меньшов

александр панкратов-черный

москва

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Великий человек и прекрасный друг, сказал Народный артист России Александр Панкратов-Черный о Владимире Меньшове на прощании с режиссером.Меньшов скончался в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Церемония прощания с режиссером проходит в Центральном доме кинематографистов в Москве."Фильмы, конечно, его останутся с нами навсегда, они нас переживут, а человека потеряли замечательного ... Патриот России, любящий Россию, отечество, народ, он всегда говорил: "Сашка, для народа надо больше фильмов о любви, чтобы народ не озлобливался", а озлобливаться есть от чего. Царствие ему Небесное! Великий человек, прекрасный друг", - сказал Панкратов-Черный.Народный артист РСФСР Владимир Меньшов – режиссер фильмов "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-мырли". Его фильм "Москва слезам не верит" получил в 1981 году премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Меньшов также снялся в фильмах "Как царь Петр арапа женил", "Самоубийца", "Ночной дозор", "Ликвидация", "Generation "П", "Легенда № 17" и многих других. Меньшов – лауреат Государственной премии СССР.

https://ria.ru/20210708/menshov-1740394959.html

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