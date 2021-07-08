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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210708/menshov-1740406123.html
"Великий человек, прекрасный друг": Панкратов-Черный рассказал о Меньшове
"Великий человек, прекрасный друг": Панкратов-Черный рассказал о Меньшове - РИА Новости, 08.07.2021
"Великий человек, прекрасный друг": Панкратов-Черный рассказал о Меньшове
Великий человек и прекрасный друг, сказал Народный артист России Александр Панкратов-Черный о Владимире Меньшове на прощании с режиссером. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:53
2021-07-08T13:25
культура
умер владимир меньшов
россия
владимир меньшов
александр панкратов-черный
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общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Великий человек и прекрасный друг, сказал Народный артист России Александр Панкратов-Черный о Владимире Меньшове на прощании с режиссером.Меньшов скончался в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Церемония прощания с режиссером проходит в Центральном доме кинематографистов в Москве."Фильмы, конечно, его останутся с нами навсегда, они нас переживут, а человека потеряли замечательного ... Патриот России, любящий Россию, отечество, народ, он всегда говорил: "Сашка, для народа надо больше фильмов о любви, чтобы народ не озлобливался", а озлобливаться есть от чего. Царствие ему Небесное! Великий человек, прекрасный друг", - сказал Панкратов-Черный.Народный артист РСФСР Владимир Меньшов – режиссер фильмов "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-мырли". Его фильм "Москва слезам не верит" получил в 1981 году премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Меньшов также снялся в фильмах "Как царь Петр арапа женил", "Самоубийца", "Ночной дозор", "Ликвидация", "Generation "П", "Легенда № 17" и многих других. Меньшов – лауреат Государственной премии СССР.
https://ria.ru/20210708/menshov-1740394959.html
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умер владимир меньшов, россия, владимир меньшов, александр панкратов-черный, москва, общество
"Великий человек, прекрасный друг": Панкратов-Черный рассказал о Меньшове
11:53 08.07.2021 (обновлено: 13:25 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевАлександр Панкратов-Черный на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов
Александр Панкратов-Черный на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев

Александр Панкратов-Черный выступил на церемонии прощания с Владимиром Меньшовым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Великий человек и прекрасный друг, сказал Народный артист России Александр Панкратов-Черный о Владимире Меньшове на прощании с режиссером.
Меньшов скончался в понедельник на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Церемония прощания с режиссером проходит в Центральном доме кинематографистов в Москве.
LIVE: Церемония прощания с Владимиром Меньшовым - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 11:09Культура
Прощание с Владимиром Меньшовым. Прямая трансляция
"Фильмы, конечно, его останутся с нами навсегда, они нас переживут, а человека потеряли замечательного ... Патриот России, любящий Россию, отечество, народ, он всегда говорил: "Сашка, для народа надо больше фильмов о любви, чтобы народ не озлобливался", а озлобливаться есть от чего. Царствие ему Небесное! Великий человек, прекрасный друг", - сказал Панкратов-Черный.
Народный артист РСФСР Владимир Меньшов – режиссер фильмов "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-мырли". Его фильм "Москва слезам не верит" получил в 1981 году премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Меньшов также снялся в фильмах "Как царь Петр арапа женил", "Самоубийца", "Ночной дозор", "Ликвидация", "Generation "П", "Легенда № 17" и многих других. Меньшов – лауреат Государственной премии СССР.
На церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 13:24Культура
"Когда такие люди уходят, становится не по себе". Прощание с Меньшовым
 
КультураУмер Владимир МеньшовРоссияВладимир МеньшовАлександр Панкратов-ЧерныйМоскваОбщество
 
 
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