https://ria.ru/20210708/menshov-1740394959.html
Прощание с Владимиром Меньшовым. Прямая трансляция
Прощание с Владимиром Меньшовым. Прямая трансляция - РИА Новости, 08.07.2021
Прощание с Владимиром Меньшовым. Прямая трансляция
В Большом зале Центрального дома кинематографистов прощаются с актером и режиссером Владимиром Меньшовым. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:09
2021-07-08T11:09
2021-07-08T12:13
культура
умер владимир меньшов
рсфср
владимир меньшов
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В Большом зале Центрального дома кинематографистов прощаются с актером и режиссером Владимиром Меньшовым.В холле Дома кино установлен портрет артиста в окружении многочисленных венков, в том числе от ВГИК, Союза кинематографистов, друзей и соратников. В здании играет тихая музыка.В большом кино артист дебютировал в ленте Алексея Сахарова "Человек на своем месте" (1972). На счету актера более 120 ролей. Режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом "Розыгрыш" по сценарию Семена Лунгина. Среди его работ — "Ширли-мырли", "Любовь и голуби" и фильм "Москва слезам не верит" — в 1981-м эта лента получила "Оскар".Народный артист РСФСР умер 5 июля от последствий COVID-19 в возрасте 81 года. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.
https://ria.ru/20210705/menshov-1739921686.html
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LIVE: Церемония прощания с Владимиром Меньшовым
LIVE: Церемония прощания с Владимиром Меньшовым
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умер владимир меньшов, рсфср, владимир меньшов
Прощание с Владимиром Меньшовым. Прямая трансляция
11:09 08.07.2021 (обновлено: 12:13 08.07.2021)
Прощание с Владимиром Меньшовым. Трансляция