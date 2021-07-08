https://ria.ru/20210708/menshov-1740394959.html

Прощание с Владимиром Меньшовым. Прямая трансляция

Прощание с Владимиром Меньшовым. Прямая трансляция - РИА Новости, 08.07.2021

Прощание с Владимиром Меньшовым. Прямая трансляция

В Большом зале Центрального дома кинематографистов прощаются с актером и режиссером Владимиром Меньшовым. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:09

2021-07-08T11:09

2021-07-08T12:13

культура

умер владимир меньшов

рсфср

владимир меньшов

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В Большом зале Центрального дома кинематографистов прощаются с актером и режиссером Владимиром Меньшовым.В холле Дома кино установлен портрет артиста в окружении многочисленных венков, в том числе от ВГИК, Союза кинематографистов, друзей и соратников. В здании играет тихая музыка.В большом кино артист дебютировал в ленте Алексея Сахарова "Человек на своем месте" (1972). На счету актера более 120 ролей. Режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом "Розыгрыш" по сценарию Семена Лунгина. Среди его работ — "Ширли-мырли", "Любовь и голуби" и фильм "Москва слезам не верит" — в 1981-м эта лента получила "Оскар".Народный артист РСФСР умер 5 июля от последствий COVID-19 в возрасте 81 года. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

https://ria.ru/20210705/menshov-1739921686.html

рсфср

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умер владимир меньшов, рсфср, владимир меньшов