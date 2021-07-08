https://ria.ru/20210708/medvedchuk-1740476947.html
Прокуратура попросила суд продлить домашний арест Медведчуку
Прокуратура попросила суд продлить домашний арест Медведчуку - РИА Новости, 08.07.2021
Прокуратура попросила суд продлить домашний арест Медведчуку
Сторона обвинения просит Печерский районный суд Киева продлить срок круглосуточного домашнего ареста главе политсовета украинской партии "Оппозиционная... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:12
2021-07-08T17:12
2021-07-08T17:12
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
киев
в мире
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КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Сторона обвинения просит Печерский районный суд Киева продлить срок круглосуточного домашнего ареста главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку до 9 сентября.Накануне Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. В четверг судья Вовк начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении срока круглосуточного домашнего ареста Медведчука. Защита политика заявила ему отвод, считая судью предвзятым, однако суд отказался удовлетворить заявление."Продление меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и возложение на Медведчука обязанностей сроком до двух месяцев до 9 сентября 2021 года", - заявил прокурор. Трансляцию ведет YouTube-канал "Судебная власть Украины".Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
https://ria.ru/20210708/medvedchuk-1740452279.html
https://ria.ru/20210706/plenki-1740074535.html
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ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, киев, в мире
Прокуратура попросила суд продлить домашний арест Медведчуку
Прокуратура попросила суд Киева продлить круглосуточный домашний арест Медведчуку до 9 сентября