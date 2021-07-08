https://ria.ru/20210708/medvedchuk-1740428566.html

Суд в Киеве отказал защите Медведчука в отводе судьи

Суд в Киеве отказал защите Медведчука в отводе судьи - РИА Новости, 08.07.2021

Суд в Киеве отказал защите Медведчука в отводе судьи

Печерский районный суд Киева отказал защите главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в отводе следственного... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T13:38

2021-07-08T13:38

2021-07-08T13:38

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732176305_0:230:3002:1918_1920x0_80_0_0_8d524e112123aa22362f0c69c2687374.jpg

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Печерский районный суд Киева отказал защите главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в отводе следственного судьи Сергея Вовка, рассматривающего ходатайство прокуратуры о продлении политику срока круглосуточного домашнего ареста.Накануне Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. В четверг судья Вовк начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении Медведчуку срока круглосуточного домашнего ареста. Защита политика заявила ему отвод, считая судью предвзятым."В удовлетворении заявления защитника подозреваемого Медведчука… об отводе следственного судьи… отказать. Постановление обжалованию не подлежит", - сказал судья. Трансляцию ведет YouTube-канал "Судебная власть Украины".Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.

https://ria.ru/20210706/plenki-1740074535.html

https://ria.ru/20210624/zelenskiy-1738512755.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, киев, украина, в мире