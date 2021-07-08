Суд в Киеве отказал защите Медведчука в отводе судьи
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Печерский районный суд Киева отказал защите депутата Рады Виктора Медведчука в отводе судьи
КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Печерский районный суд Киева отказал защите главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в отводе следственного судьи Сергея Вовка, рассматривающего ходатайство прокуратуры о продлении политику срока круглосуточного домашнего ареста.
Накануне Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. В четверг судья Вовк начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении Медведчуку срока круглосуточного домашнего ареста. Защита политика заявила ему отвод, считая судью предвзятым.
"В удовлетворении заявления защитника подозреваемого Медведчука… об отводе следственного судьи… отказать. Постановление обжалованию не подлежит", - сказал судья. Трансляцию ведет YouTube-канал "Судебная власть Украины".
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.