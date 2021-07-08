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https://ria.ru/20210708/medvedchuk-1740390447.html
Медведчук прокомментировал продление срока следствия по его делу
Медведчук прокомментировал продление срока следствия по его делу - РИА Новости, 08.07.2021
Медведчук прокомментировал продление срока следствия по его делу
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что решение суда в Киеве продлить на полгода сроки следствия... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:40
2021-07-08T10:40
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
верховная рада украины
киев
в мире
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КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что решение суда в Киеве продлить на полгода сроки следствия по делу о госизмене направлено на ограничение его полномочий как оппозиционного политика и депутата Верховной рады.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание. В среду депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин сообщил, что Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода."Вчера по представлению органов прокуратуры был продлен срок следствия до 11 ноября текущего года… Это я расцениваю как шаг, направленный на ограничение моих функций, действий и полномочий и как оппозиционного политика, и как народного депутата", - сказал Медведчук перед заседанием суда в четверг, трансляцию вело интернет-издание "Сегодня" в Facebook.Политик также заявил, что считает обыски, которые прошли в конце июня в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и у его родственников, незаконными и направленными на политическое преследование.
https://ria.ru/20210708/medvedchuk-1740389082.html
https://ria.ru/20210615/medvedchuk-1737017951.html
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ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, верховная рада украины, киев, в мире
Медведчук прокомментировал продление срока следствия по его делу
10:40 08.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Медведчук назвал продление срока следствия по делу о госизмене ограничением его полномочий

Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что решение суда в Киеве продлить на полгода сроки следствия по делу о госизмене направлено на ограничение его полномочий как оппозиционного политика и депутата Верховной рады.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание. В среду депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин сообщил, что Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 10:31
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"Вчера по представлению органов прокуратуры был продлен срок следствия до 11 ноября текущего года… Это я расцениваю как шаг, направленный на ограничение моих функций, действий и полномочий и как оппозиционного политика, и как народного депутата", - сказал Медведчук перед заседанием суда в четверг, трансляцию вело интернет-издание "Сегодня" в Facebook.
Политик также заявил, что считает обыски, которые прошли в конце июня в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и у его родственников, незаконными и направленными на политическое преследование.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 08:15
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Ирина ВенедиктоваОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныКиевВ мире
 
 
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