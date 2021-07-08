https://ria.ru/20210708/medvedchuk-1740390447.html

Медведчук прокомментировал продление срока следствия по его делу

Медведчук прокомментировал продление срока следствия по его делу - РИА Новости, 08.07.2021

Медведчук прокомментировал продление срока следствия по его делу

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что решение суда в Киеве продлить на полгода сроки следствия... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T10:40

2021-07-08T10:40

2021-07-08T10:40

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

верховная рада украины

киев

в мире

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КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что решение суда в Киеве продлить на полгода сроки следствия по делу о госизмене направлено на ограничение его полномочий как оппозиционного политика и депутата Верховной рады.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание. В среду депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин сообщил, что Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода."Вчера по представлению органов прокуратуры был продлен срок следствия до 11 ноября текущего года… Это я расцениваю как шаг, направленный на ограничение моих функций, действий и полномочий и как оппозиционного политика, и как народного депутата", - сказал Медведчук перед заседанием суда в четверг, трансляцию вело интернет-издание "Сегодня" в Facebook.Политик также заявил, что считает обыски, которые прошли в конце июня в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и у его родственников, незаконными и направленными на политическое преследование.

https://ria.ru/20210708/medvedchuk-1740389082.html

https://ria.ru/20210615/medvedchuk-1737017951.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, верховная рада украины, киев, в мире