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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210708/meditsina-1740485593.html
Китай намерен продвигать традиционную медицину среди населения
Китай намерен продвигать традиционную медицину среди населения - РИА Новости, 08.07.2021
Китай намерен продвигать традиционную медицину среди населения
В Китае представлен план по продвижению культуры традиционной китайской медицины среди населения. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:50
2021-07-08T17:50
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 8 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае представлен план по продвижению культуры традиционной китайской медицины среди населения.План подготовлен пятью государственными ведомствами. К числу мер, запланированных на период с 2021 по 2025 годы, относится создание центров опыта в области традиционной китайской медицины, распространение знаний о здоровье и разработка продуктов культуры традиционной медицины с применением новых технологий.Для учителей начальных и средних школ будет также организована подготовка по вопросам культуры традиционной китайской медицины в целях ее интеграции в учебный процесс.
https://ria.ru/20210617/meditsina-1737433418.html
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китай

Китай намерен продвигать традиционную медицину среди населения

17:50 08.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 8 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае представлен план по продвижению культуры традиционной китайской медицины среди населения.
План подготовлен пятью государственными ведомствами. К числу мер, запланированных на период с 2021 по 2025 годы, относится создание центров опыта в области традиционной китайской медицины, распространение знаний о здоровье и разработка продуктов культуры традиционной медицины с применением новых технологий.
Для учителей начальных и средних школ будет также организована подготовка по вопросам культуры традиционной китайской медицины в целях ее интеграции в учебный процесс.
Медицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 16:49Россия-Китай: Главное
Китай продвигает традиционную китайскую медицину в борьбе с COVID-19
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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