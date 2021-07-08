https://ria.ru/20210708/meditsina-1740485593.html
Китай намерен продвигать традиционную медицину среди населения
Китай намерен продвигать традиционную медицину среди населения - РИА Новости, 08.07.2021
Китай намерен продвигать традиционную медицину среди населения
В Китае представлен план по продвижению культуры традиционной китайской медицины среди населения. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:50
2021-07-08T17:50
2021-07-08T17:50
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китай
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МОСКВА, 8 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае представлен план по продвижению культуры традиционной китайской медицины среди населения.План подготовлен пятью государственными ведомствами. К числу мер, запланированных на период с 2021 по 2025 годы, относится создание центров опыта в области традиционной китайской медицины, распространение знаний о здоровье и разработка продуктов культуры традиционной медицины с применением новых технологий.Для учителей начальных и средних школ будет также организована подготовка по вопросам культуры традиционной китайской медицины в целях ее интеграции в учебный процесс.
https://ria.ru/20210617/meditsina-1737433418.html
китай
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китай