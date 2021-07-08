https://ria.ru/20210708/luna-1740528374.html

Ученый предсказал появление "второй Луны"

Ученый предсказал появление "второй Луны" - РИА Новости, 09.07.2021

Ученый предсказал появление "второй Луны"

Взрыв звезды Бетельгейзе, который ожидают в ближайшие десятки-сотни тысяч лет, приведет к появлению на земном небе "второй Луны", рассказал на лекции в... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-08T23:27

2021-07-08T23:27

2021-07-09T00:05

наука

луна

космос - риа наука

московский планетарий

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Взрыв звезды Бетельгейзе, который ожидают в ближайшие десятки-сотни тысяч лет, приведет к появлению на земном небе "второй Луны", рассказал на лекции в Московском планетарии сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев."Яркость звезды будет как полная Луна на небе. Она будет видна днем, она будет видна красиво ночью", — рассказал ученый.Как напомнил Авдеев, в конце 2019 года одна из самых ярких звезд на небосклоне начала быстро терять видимую светимость. Тогда предполагалось, что звезда может взорваться в ближайшее время. Но, как установили ученые, причиной было выброшенное облако пыли, которое перекрыло видимость. Затем яркость Бетельгейзе вернулась.В любом случае звезда взорвется в ближайшее десятки-сотни тысяч лет, заключил Авдеев.

https://ria.ru/20210708/asteroidy-1740527481.html

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луна, космос - риа наука, московский планетарий