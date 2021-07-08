https://ria.ru/20210708/luka-1740467985.html

Личные вещи одного из самых популярных святых продали за 80 млн рублей

Личные вещи одного из самых популярных святых продали за 80 млн рублей - РИА Новости, 08.07.2021

Личные вещи одного из самых популярных святых продали за 80 млн рублей

Архив святителя Луки Крымского (хирурга Валентина Войно-Ясенецкого), изначально оцененный экспертами в 2 миллиона рублей, продан с аукциона в Москве суммарно за РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T18:30

2021-07-08T18:30

2021-07-08T18:30

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Архив святителя Луки Крымского (хирурга Валентина Войно-Ясенецкого), изначально оцененный экспертами в 2 миллиона рублей, продан с аукциона в Москве суммарно за 80 миллионов рублей, рассказал РИА Новости главный эксперт аукционного дома "12-й стул" Иван Ефимов."Торги шли 3,5 часа. Суммарно архив святителя Луки – более 80 предметов – продан за сумму около миллиона долларов, с комиссией – более 80 миллионов рублей. Самым дорогим лотом стала рукопись святителя "Наброски к теолого-политическому сочинению" 1943 года о поддержке Церковью государства в борьбе с фашизмом, она продана за 10,4 миллионов рублей, стартовая цена была 40 тысяч рублей. Теологический трактат "К выяснению вопроса о зле и страдании" при старте 70 тысяч рублей ушел за 7,1 миллионов рублей", - рассказал ЕфимовИз личных вещей святителя самым дорогим лотом стал его церковный покров – 5 миллионов рублей при стартовой цене в 50 тысяч рублей, покрывало священнослужителя продано за 2,3 миллиона рублей (стартовая цена – 20 тысяч рублей).Святитель Лука Крымский, в миру выдающийся хирург Валентин Войно-Ясенецкий, родился 14 апреля (27 апреля) 1877 года в Керчи. Основатель школы гнойной хирургии в России принял священный сан в 1921 году, через два года постригся в монахи.В 1934 году был издан труд "Очерки гнойной хирургии", который принес ему мировую известность. В 1946 году за свои научные труды священник получил Сталинскую премию. Архиепископ Лука был трижды репрессирован и провел в ссылках в общей сложности 11 лет. Реабилитирован в годы перестройки. Архиепископ скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году. Святитель Лука является автором книг "Дух, душа и тело", "Я полюбил страдание" и других.

https://ria.ru/20210405/evangelie-1604332966.html

https://ria.ru/20200621/1573255114.html

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россия, керчь, русская православная церковь, москва