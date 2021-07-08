https://ria.ru/20210708/lotereya-1740380644.html

В США женщина выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных

В США женщина выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных - РИА Новости, 08.07.2021

В США женщина выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных

Мама четырех детей Хейди Рассел из Колорадо выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных от COVID-19. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T09:27

2021-07-08T09:27

2021-07-08T11:49

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

колорадо

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Мама четырех детей Хейди Рассел из Колорадо выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных от COVID-19.В мае губернатор Джаред Полис объявил о розыгрыше, в рамках которого пять привитых жителей штата смогут выиграть такую сумму. Деньги возьмут из федеральных средств, выделенных штату для увеличения охвата иммунизации."Этот приз очень поможет вырастить четырех детей... Но я также надеюсь, что с помощью этих денег окажу помощь другим", — передает слова победительницы телеканал CBS.Другие члены семьи также рассчитывают на то, что смогут с пользой для себя потратить часть выигрыша. Так, по словам Рассел, одна из ее дочерей планирует, что деньги пойдут на оплату ее учебы в колледже.

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740124582.html

колорадо

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коронавирус covid-19, колорадо, в мире