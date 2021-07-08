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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В США женщина выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных
В США женщина выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных - РИА Новости, 08.07.2021
В США женщина выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных
Мама четырех детей Хейди Рассел из Колорадо выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных от COVID-19. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T09:27
2021-07-08T11:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
колорадо
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Мама четырех детей Хейди Рассел из Колорадо выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных от COVID-19.В мае губернатор Джаред Полис объявил о розыгрыше, в рамках которого пять привитых жителей штата смогут выиграть такую сумму. Деньги возьмут из федеральных средств, выделенных штату для увеличения охвата иммунизации."Этот приз очень поможет вырастить четырех детей... Но я также надеюсь, что с помощью этих денег окажу помощь другим", — передает слова победительницы телеканал CBS.Другие члены семьи также рассчитывают на то, что смогут с пользой для себя потратить часть выигрыша. Так, по словам Рассел, одна из ее дочерей планирует, что деньги пойдут на оплату ее учебы в колледже.
https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740124582.html
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коронавирус covid-19, колорадо, в мире
В США женщина выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных
09:27 08.07.2021 (обновлено: 11:49 08.07.2021)
 
© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© AP Photo / Mary Altaffer

В США многодетная мать выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Мама четырех детей Хейди Рассел из Колорадо выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных от COVID-19.
В мае губернатор Джаред Полис объявил о розыгрыше, в рамках которого пять привитых жителей штата смогут выиграть такую сумму. Деньги возьмут из федеральных средств, выделенных штату для увеличения охвата иммунизации.
"Этот приз очень поможет вырастить четырех детей... Но я также надеюсь, что с помощью этих денег окажу помощь другим", — передает слова победительницы телеканал CBS.
Другие члены семьи также рассчитывают на то, что смогут с пользой для себя потратить часть выигрыша. Так, по словам Рассел, одна из ее дочерей планирует, что деньги пойдут на оплату ее учебы в колледже.
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