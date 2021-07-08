https://ria.ru/20210708/lavrov-1740367537.html

Лавров предупредил о попытках Запада расшатать ситуацию в России

Лавров предупредил о попытках Запада расшатать ситуацию в России - РИА Новости, 08.07.2021

Лавров предупредил о попытках Запада расшатать ситуацию в России

Запад может попытаться расшатать ситуацию в России, спровоцировать протестные выступления в преддверии выборов в Госдуму, заявил министр иностранных дел Сергей... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T04:33

2021-07-08T04:33

2021-07-08T06:30

россия

сергей лавров

госдума рф

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Запад может попытаться расшатать ситуацию в России, спровоцировать протестные выступления в преддверии выборов в Госдуму, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.По словам министра, после этого может быть развернута кампания по непризнанию итогов выборов, Москва также наблюдает попытки Запада повлиять на российскую внутреннюю политикуВ мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил об активизации попыток из-за рубежа нагнетать в России социальную напряженность перед выборами в Госдуму. Как отметил Патрушев, "учитывая потенциальные угрозы дестабилизации общественно-политической ситуации, важно не допустить нарушений законодательства, различного рода вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, надежно пресекать любые попытки нанесения ущерба нашим национальным интересам, правам и свободам граждан России".Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с ними состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти регионов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.

https://ria.ru/20210707/vybory-1740285832.html

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россия, сергей лавров, госдума рф, политика