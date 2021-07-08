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Лавров предупредил о попытках Запада расшатать ситуацию в России
Лавров предупредил о попытках Запада расшатать ситуацию в России - РИА Новости, 08.07.2021
Лавров предупредил о попытках Запада расшатать ситуацию в России
Запад может попытаться расшатать ситуацию в России, спровоцировать протестные выступления в преддверии выборов в Госдуму, заявил министр иностранных дел Сергей... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T04:33
2021-07-08T06:30
россия
сергей лавров
госдума рф
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Запад может попытаться расшатать ситуацию в России, спровоцировать протестные выступления в преддверии выборов в Госдуму, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.По словам министра, после этого может быть развернута кампания по непризнанию итогов выборов, Москва также наблюдает попытки Запада повлиять на российскую внутреннюю политикуВ мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил об активизации попыток из-за рубежа нагнетать в России социальную напряженность перед выборами в Госдуму. Как отметил Патрушев, "учитывая потенциальные угрозы дестабилизации общественно-политической ситуации, важно не допустить нарушений законодательства, различного рода вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, надежно пресекать любые попытки нанесения ущерба нашим национальным интересам, правам и свободам граждан России".Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с ними состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти регионов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.
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россия, сергей лавров, госдума рф, политика
Лавров предупредил о попытках Запада расшатать ситуацию в России
04:33 08.07.2021 (обновлено: 06:30 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасом - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Лавров предупредил о попытках Запада расшатать ситуацию в России перед выборами в Госдуму

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Запад может попытаться расшатать ситуацию в России, спровоцировать протестные выступления в преддверии выборов в Госдуму, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.
По словам министра, после этого может быть развернута кампания по непризнанию итогов выборов, Москва также наблюдает попытки Запада повлиять на российскую внутреннюю политику
"Я хочу со всей ответственностью сказать, что сценарии, вынашиваемые Западом, не пройдут", - подчеркнул Лавров.
В мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил об активизации попыток из-за рубежа нагнетать в России социальную напряженность перед выборами в Госдуму. Как отметил Патрушев, "учитывая потенциальные угрозы дестабилизации общественно-политической ситуации, важно не допустить нарушений законодательства, различного рода вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, надежно пресекать любые попытки нанесения ущерба нашим национальным интересам, правам и свободам граждан России".
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с ними состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти регионов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.
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