https://ria.ru/20210708/laboratorii-1740448955.html

Эксперт отметила важность новых молодежных научных лабораторий

Эксперт отметила важность новых молодежных научных лабораторий - РИА Новости, 08.07.2021

Эксперт отметила важность новых молодежных научных лабораторий

Создание новых научных лабораторий в России дает возможность молодым специалистам заниматься любимым делом и способствует их самореализации, считает ведущий... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:13

2021-07-08T15:13

2021-07-08T16:32

наука

россия

мария воронцова

сочи

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СОЧИ, 8 июл - РИА Новости. Создание новых научных лабораторий в России дает возможность молодым специалистам заниматься любимым делом и способствует их самореализации, считает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.Программа "1000 научных лабораторий" запущена Минобрнауки РФ несколько лет назад. В рамках проекта созданы сотни новых лабораторий, многие из них возглавляют молодые ученые. С 2019 по 2020 год появилось 300 молодежных лабораторий. Несколько десятков из них созданы в области генетики."Есть люди, которые приехали (из других стран - ред.), пришли из коммерческих структур и занялись тем, к чему у них лежит сердце и душа - это исследование и возможность самореализации", - сказала Воронцова в рамках конференции "Диалоги о геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы" в парке "Сириус" в Сочи.Как отметила эксперт, создание новых молодежных научных лабораторий способствует и повышению заработной платы таких специалистов."Все мы любим заниматься тем, чем любим, но иногда для того, чтобы прокормить семью, приходится все-таки уходить в другие структуры", - отметила она.

https://ria.ru/20210708/bioetiki-1740446736.html

https://ria.ru/20201016/biotekhnologii-1580215510.html

россия

сочи

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россия, мария воронцова, сочи