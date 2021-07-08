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Наука
https://ria.ru/20210708/laboratorii-1740448955.html
Эксперт отметила важность новых молодежных научных лабораторий
Эксперт отметила важность новых молодежных научных лабораторий - РИА Новости, 08.07.2021
Эксперт отметила важность новых молодежных научных лабораторий
Создание новых научных лабораторий в России дает возможность молодым специалистам заниматься любимым делом и способствует их самореализации, считает ведущий... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:13
2021-07-08T16:32
наука
россия
мария воронцова
сочи
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СОЧИ, 8 июл - РИА Новости. Создание новых научных лабораторий в России дает возможность молодым специалистам заниматься любимым делом и способствует их самореализации, считает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.Программа "1000 научных лабораторий" запущена Минобрнауки РФ несколько лет назад. В рамках проекта созданы сотни новых лабораторий, многие из них возглавляют молодые ученые. С 2019 по 2020 год появилось 300 молодежных лабораторий. Несколько десятков из них созданы в области генетики."Есть люди, которые приехали (из других стран - ред.), пришли из коммерческих структур и занялись тем, к чему у них лежит сердце и душа - это исследование и возможность самореализации", - сказала Воронцова в рамках конференции "Диалоги о геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы" в парке "Сириус" в Сочи.Как отметила эксперт, создание новых молодежных научных лабораторий способствует и повышению заработной платы таких специалистов."Все мы любим заниматься тем, чем любим, но иногда для того, чтобы прокормить семью, приходится все-таки уходить в другие структуры", - отметила она.
https://ria.ru/20210708/bioetiki-1740446736.html
https://ria.ru/20201016/biotekhnologii-1580215510.html
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россия, мария воронцова, сочи
Эксперт отметила важность новых молодежных научных лабораторий
15:13 08.07.2021 (обновлено: 16:32 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВедущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Мария Воронцова на международном семинаре "Диалоги о геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы" в Сочи
Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Мария Воронцова на международном семинаре Диалоги о геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Мария Воронцова: новые научные лаборатории способствуют самореализации молодых специалистов

Читать ria.ru в
СОЧИ, 8 июл - РИА Новости. Создание новых научных лабораторий в России дает возможность молодым специалистам заниматься любимым делом и способствует их самореализации, считает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.
Программа "1000 научных лабораторий" запущена Минобрнауки РФ несколько лет назад. В рамках проекта созданы сотни новых лабораторий, многие из них возглавляют молодые ученые. С 2019 по 2020 год появилось 300 молодежных лабораторий. Несколько десятков из них созданы в области генетики.
Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Мария Воронцова на международном семинаре Диалоги о геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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"Есть люди, которые приехали (из других стран - ред.), пришли из коммерческих структур и занялись тем, к чему у них лежит сердце и душа - это исследование и возможность самореализации", - сказала Воронцова в рамках конференции "Диалоги о геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы" в парке "Сириус" в Сочи.
Как отметила эксперт, создание новых молодежных научных лабораторий способствует и повышению заработной платы таких специалистов.
"Все мы любим заниматься тем, чем любим, но иногда для того, чтобы прокормить семью, приходится все-таки уходить в другие структуры", - отметила она.
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