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Кузнецова призвала принять закон о многодетных семьях
Кузнецова призвала принять закон о многодетных семьях - РИА Новости, 08.07.2021
Кузнецова призвала принять закон о многодетных семьях
В России необходимо принять закон о многодетных семьях, чтобы уравнять права таких семей в каждом регионе, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:23
2021-07-08T12:23
2021-07-08T12:23
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анна кузнецова
единая россия
общество
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В России необходимо принять закон о многодетных семьях, чтобы уравнять права таких семей в каждом регионе, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова."Нам нужно принимать закон о многодетных семьях, который уравняет их права на всей территории Российской Федерации. И, конечно, обеспечить тем минимальным набором мер, на которые точно многодетная семья имеет гарантии", - сказала Кузнецова на стратегической сессии по предложениям по поддержке материнства и детства в народную программу "Единой России".Ранее Кузнецова сообщила, что за последний год число многодетных семей выросло в РФ на 13%, сегодня каждый пятый ребенок воспитывается в такой семье.
https://ria.ru/20210622/rossiya-1738066117.html
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россия, анна кузнецова, единая россия, общество
Кузнецова призвала принять закон о многодетных семьях
Кузнецова призвала принять закон о многодетных семьях, чтобы уравнять их права в регионах