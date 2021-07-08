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Кузнецова призвала принять закон о многодетных семьях

Кузнецова призвала принять закон о многодетных семьях - РИА Новости, 08.07.2021

Кузнецова призвала принять закон о многодетных семьях

В России необходимо принять закон о многодетных семьях, чтобы уравнять права таких семей в каждом регионе, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T12:23

2021-07-08T12:23

2021-07-08T12:23

россия

анна кузнецова

единая россия

общество

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В России необходимо принять закон о многодетных семьях, чтобы уравнять права таких семей в каждом регионе, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова."Нам нужно принимать закон о многодетных семьях, который уравняет их права на всей территории Российской Федерации. И, конечно, обеспечить тем минимальным набором мер, на которые точно многодетная семья имеет гарантии", - сказала Кузнецова на стратегической сессии по предложениям по поддержке материнства и детства в народную программу "Единой России".Ранее Кузнецова сообщила, что за последний год число многодетных семей выросло в РФ на 13%, сегодня каждый пятый ребенок воспитывается в такой семье.

https://ria.ru/20210622/rossiya-1738066117.html

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2021

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россия, анна кузнецова, единая россия, общество