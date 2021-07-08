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Кузнецова призвала принять закон о многодетных семьях
Кузнецова призвала принять закон о многодетных семьях - РИА Новости, 08.07.2021
Кузнецова призвала принять закон о многодетных семьях
В России необходимо принять закон о многодетных семьях, чтобы уравнять права таких семей в каждом регионе, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:23
2021-07-08T12:23
россия
анна кузнецова
единая россия
общество
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В России необходимо принять закон о многодетных семьях, чтобы уравнять права таких семей в каждом регионе, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова."Нам нужно принимать закон о многодетных семьях, который уравняет их права на всей территории Российской Федерации. И, конечно, обеспечить тем минимальным набором мер, на которые точно многодетная семья имеет гарантии", - сказала Кузнецова на стратегической сессии по предложениям по поддержке материнства и детства в народную программу "Единой России".Ранее Кузнецова сообщила, что за последний год число многодетных семей выросло в РФ на 13%, сегодня каждый пятый ребенок воспитывается в такой семье.
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россия, анна кузнецова, единая россия, общество
Кузнецова призвала принять закон о многодетных семьях
12:23 08.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кузнецова призвала принять закон о многодетных семьях, чтобы уравнять их права в регионах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В России необходимо принять закон о многодетных семьях, чтобы уравнять права таких семей в каждом регионе, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Нам нужно принимать закон о многодетных семьях, который уравняет их права на всей территории Российской Федерации. И, конечно, обеспечить тем минимальным набором мер, на которые точно многодетная семья имеет гарантии", - сказала Кузнецова на стратегической сессии по предложениям по поддержке материнства и детства в народную программу "Единой России".
Ранее Кузнецова сообщила, что за последний год число многодетных семей выросло в РФ на 13%, сегодня каждый пятый ребенок воспитывается в такой семье.
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
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РоссияАнна КузнецоваЕдиная РоссияОбщество
 
 
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