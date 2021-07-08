https://ria.ru/20210708/kurtkikobeyna-1740300439.html

"Куртки Кобейна" с Софьей Таюрской перепели хит "Би-2"

"Куртки Кобейна" с Софьей Таюрской перепели хит "Би-2" - РИА Новости, 08.07.2021

"Куртки Кобейна" с Софьей Таюрской перепели хит "Би-2"

Группа "Куртки Кобейна", созданная рокерами из "Би-2", и солистка Little Big Софья Таюрская представили на YouTube кавер на хит "Мой рок-н-ролл". РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T01:02

2021-07-08T01:02

2021-07-08T01:02

софья таюрская

коронавирус covid-19

youtube

би-2

москва

культура

музыка

новости культуры

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Группа "Куртки Кобейна", созданная рокерами из "Би-2", и солистка Little Big Софья Таюрская представили на YouTube кавер на хит "Мой рок-н-ролл". Ролик был записан еще в конце июня для онлайн-концерта "Би-2" под названием "Сверим сердца", который прошел на пустой арене "Лужники" в Москве. Ожидалось, что в эти же даты группа "Би-2" устроит NewBest XL – самый масштабный из своих концертов. Однако это шоу, как и другие громкие музыкальные события лета, перенесли из-за пандемии коронавируса. Чтобы подбодрить и порадовать поклонников, и было организовано это онлайн-выступление. По мнению слушателей, у "Би-2" и Таюрской получился отличный тандем, а песня "Мой рок-н-ролл" прекрасна в любом виде.

https://ria.ru/20210603/stereoleto-1735254256.html

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софья таюрская, коронавирус covid-19, youtube, би-2, москва, музыка, новости культуры