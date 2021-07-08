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Культура
https://ria.ru/20210708/kurtkikobeyna-1740300439.html
"Куртки Кобейна" с Софьей Таюрской перепели хит "Би-2"
"Куртки Кобейна" с Софьей Таюрской перепели хит "Би-2" - РИА Новости, 08.07.2021
"Куртки Кобейна" с Софьей Таюрской перепели хит "Би-2"
Группа "Куртки Кобейна", созданная рокерами из "Би-2", и солистка Little Big Софья Таюрская представили на YouTube кавер на хит "Мой рок-н-ролл". РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T01:02
2021-07-08T01:02
софья таюрская
коронавирус covid-19
youtube
би-2
москва
культура
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Группа "Куртки Кобейна", созданная рокерами из "Би-2", и солистка Little Big Софья Таюрская представили на YouTube кавер на хит "Мой рок-н-ролл". Ролик был записан еще в конце июня для онлайн-концерта "Би-2" под названием "Сверим сердца", который прошел на пустой арене "Лужники" в Москве. Ожидалось, что в эти же даты группа "Би-2" устроит NewBest XL – самый масштабный из своих концертов. Однако это шоу, как и другие громкие музыкальные события лета, перенесли из-за пандемии коронавируса. Чтобы подбодрить и порадовать поклонников, и было организовано это онлайн-выступление. По мнению слушателей, у "Би-2" и Таюрской получился отличный тандем, а песня "Мой рок-н-ролл" прекрасна в любом виде.
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софья таюрская, коронавирус covid-19, youtube, би-2, москва, музыка, новости культуры

"Куртки Кобейна" с Софьей Таюрской перепели хит "Би-2"

01:02 08.07.2021
 
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Группа "Куртки Кобейна", созданная рокерами из "Би-2", и солистка Little Big Софья Таюрская представили на YouTube кавер на хит "Мой рок-н-ролл".

"Дождались — запись нашего первого стадионного лайва в безлюдных "Лужниках". Ничто не могло помешать этой коллаборации: ни гроза, ни запреты на массовые мероприятия!" — говорится в описании видео.

Ролик был записан еще в конце июня для онлайн-концерта "Би-2" под названием "Сверим сердца", который прошел на пустой арене "Лужники" в Москве.
Ожидалось, что в эти же даты группа "Би-2" устроит NewBest XL – самый масштабный из своих концертов. Однако это шоу, как и другие громкие музыкальные события лета, перенесли из-за пандемии коронавируса. Чтобы подбодрить и порадовать поклонников, и было организовано это онлайн-выступление.
По мнению слушателей, у "Би-2" и Таюрской получился отличный тандем, а песня "Мой рок-н-ролл" прекрасна в любом виде.
"Легендарная песня хороша в любом звучании. Главное, что поет Шура", "Софья отлично вписалась. Совместное звучание — супер!", — прокомментировали пользователи.
Участники рок-группы Би-2 Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник) выступают на фестивале Нашествие в поселке Большое Завидово Тверской области. - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 06:10Культура
Участники "Би-2" рассказали о волнении перед выступлением на Stereoleto
 
КультураСофья ТаюрскаяКоронавирус COVID-19YouTubeБи-2МоскваМузыкаНовости культуры
 
 
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