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Официальный курс евро на пятницу вырос более чем на рубль
Официальный курс евро на пятницу вырос более чем на рубль - РИА Новости, 08.07.2021
Официальный курс евро на пятницу вырос более чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,2167 рубля - до 88,7755 рубля, курс доллара - на 1,1372 рубля, до 75,1952 рубля,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:15
2021-07-08T13:15
2021-07-08T13:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,2167 рубля - до 88,7755 рубля, курс доллара - на 1,1372 рубля, до 75,1952 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,17 рубля, составив 81,3063 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
Официальный курс евро на пятницу вырос более чем на рубль
Официальный курс евро на пятницу вырос на 1,22 рубля, до 88,78 рубля