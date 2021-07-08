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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210708/kurs-1740422935.html
Официальный курс евро на пятницу вырос более чем на рубль
Официальный курс евро на пятницу вырос более чем на рубль - РИА Новости, 08.07.2021
Официальный курс евро на пятницу вырос более чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,2167 рубля - до 88,7755 рубля, курс доллара - на 1,1372 рубля, до 75,1952 рубля,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:15
2021-07-08T13:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,2167 рубля - до 88,7755 рубля, курс доллара - на 1,1372 рубля, до 75,1952 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,17 рубля, составив 81,3063 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
Официальный курс евро на пятницу вырос более чем на рубль
13:15 08.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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Официальный курс евро на пятницу вырос на 1,22 рубля, до 88,78 рубля

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,2167 рубля - до 88,7755 рубля, курс доллара - на 1,1372 рубля, до 75,1952 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,17 рубля, составив 81,3063 рубля.
Международный инвестиционный форум Сочи-2015. День первый - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 08:00
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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